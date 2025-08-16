Το πρώτο «θύμα» του νέου κανονισμού για τον τερματοφύλακα στην Premier League
Ο γκολκίπερ της Μπέρνλι Μάρτιν Ντουμπράβκα κράτησε τη μπάλα πάνω από 8 δευτερόλεπτα και ο διαιτητής Ολιβερ καταλόγισε κόρνερ υπέρ της Τότεναμ
Ο τερματοφύλακας της Μπέρνλι Μάρτιν Ντουμπράβκα, στον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας του με την Μπέρνλι, για την 1η αγωνιστική της Premier League, έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας που εφαρμόστηκε ο νέος κανονισμός. Ο Νττουμπράβκα κράτησε τη μπάλα πάνω από 8 δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα ο διαιτητής Μάικλ Ολιβερ να καταλογίσει κόρνερ υπέρ της Τότεναμ. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς καθώς ο Σλοβάκος γκολκίπερ το παρατράβηξε, κρατώντας τη μπάλα για 15 δευτερόλεπτα.
Ο νέος κανονισμός ισχύει από φέτος και μπήκε προκειμένου να περιορίσει την καθυστέρηση από τους τερματοφύλακες. Μέχρι την προηγούμενη σεζόν ίσχυε ότι αν ο τερματοφύλακας κρατούσε την μπάλα στα χέρια του για περισσότερα από 6 δευτερόλεπτα, τότε δινόταν έμμεσο. Δεν εφαρμόζονταν (σχεδόν) ποτέ!
Ο Σλοβάκος Ντουμπράβκα, έκανε το ντεμπούτο του με την Μπέρνλι μετά τη μεταγραφή του από τη Νιούκαστλ. Για την ιστορία οι αμυντικοί της Μπέρνλι έδιωξαν το κόρνερ.
Οι διαιτητές θα κρίνουν πότε ο τερματοφύλακας έχει τον έλεγχο της μπάλας και στη συνέχεια θα αρχίσουν να μετρούν αντίστροφα από το οκτώ, σηκώνοντας (από τα 5’’) τα χέρια τους για να δείξουν στον τερματοφύλακα ότι ο χρόνος του τελειώνει. Εκτός από τον νέο κανόνα για τον τερματοφύλακα, οι διαιτητές έχουν επίσης την οδηγία να τιμωρούν κράτημα των επιθετικών, μέσα στην περιοχή από τα φάουλ και τα κόρνερ.
