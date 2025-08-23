Premier League: Πρώτη νίκη για Μπέρνλι, Μπρέντφορντ και Μπόρνμουθ
Τις πρώτες τους νίκες στο φετινό πρωτάθλημα της Premier League πέτυχαν οι Μπέρνλι, Μπόρνμουθ και Μπρέντφορντ.
Τρεις από τις ομάδες που είχαν ξεκινήσει με ήττα στην πρώτη αγωνιστική της Premier League, κατάφεραν σήμερα (23/8) να επικρατήσουν.
Η Μπόρνμουθ (1-0 τη Γουλβς), η Μπέρνλι (2-0 τη Σάντερλαντ) και η Μπρέντφορντ (1-0 την Άστον Βίλα) πήραν πανομοιότυπες νίκες, εντός έδρας, χωρίς να δεχτούν γκολ.
Προβλημάτισε για ακόμα μία φορά η Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι, που… αγνοεί το γκολ σε αυτές τις πρώτες δύο αγωνιστικές.
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της Premier League:
Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5
(6΄ Πακετά – 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες, 54΄ Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)
Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-2
(35′ Τζόνσον, 45’+2 Ραλφίνια)
Μπέρνλι-Σάντερλαντ 2-0
(47΄ Κάλεν, 88΄ Άντονι)
Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 1-0
(12΄ Ουατάρα)
Μπόρνμουθ- Γουλβς 1-0
(4΄ Τάβερνιρ)
Άρσεναλ-Λιντς 19:30
Κρίσταλ Πάλας- Νότιγχαμ 24/8
Έβερτον-Μπράιτον 24/8
Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 24/8
Νιούκαστλ-Λίβερπουλ 25/8
H βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Τότεναμ 6 -2αγ.
Τσέλσι 4 -2αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 3 -2αγ.
Σάντερλαντ 3 -2αγ.
Λίβερπουλ 3
Νότιγχαμ Φόρεστ 3
Άρσεναλ 3
Λιντς 3
Μπόρνμουθ 3 -2αγ.
Μπρέντφορντ 3 -2αγ.
Μπέρνλι 3 -2αγ.
Μπράιτον 1
Φούλαμ 1
Άστον Βίλα 1 -2αγ.
Κρίσταλ Πάλας 1
Νιούκαστλ 1
Έβερτον 0
Μάντσεστερ Γιουν. 0
Γουέστ Χαμ 0 -2αγ.
Γουλβς 0 -2αγ.
