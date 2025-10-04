Η κατρακύλα δεν έχει σταματημό για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «κόκκινοι» διάβολοι βρίσκονται στη 14η θέση της Premier League, ενώ την περασμένη σεζόν τερμάτισαν στη 15η θέση, ενώ ηττήθηκαν στον τελικό του Europa League από την Τότεναμ. Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ δεν θυμίζει καθόλου την ιστορική ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, καθώς από τότε που αποχώρησε ο κορυφαίος προπονητής πριν 12 χρόνια, απέχουν από την κορυφή της Αγγλίας.

Από το 2013, η Γιουνάιτεντ έχει αλλάξει 7 προπονητές, ωστόσο κανένας δεν κατάφερε να επαναφέρει την ομάδα στην κορυφή της Αγγλίας. Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν δαπανήσει το εκπληκτικό ποσό των 69,8 εκατομμυρίων λιρών ή διαφορετικά 80,1 εκατομμύρια ευρώ, από τότε που αποσύρθηκε ο Σερ Άλεξ το 2013. Για να καταλάβετε τη διαφορά, η συμπολίτισσα Σίτι δαπάνησε 51 εκατομμύρια λίρες για να κάνει δικό της τον Έρλιγνκ Χάαλαντ το 2022 από την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

🚨 Manchester United have spent £52.4M on sacking managers over the years, which is £1.4M more than Manchester City paid to sign Erling Haaland. (Source: @TheAthleticFC) ⚽️🅰️ Haaland has produced 152 G/A in 152 games for City. 👋💰 United are on the verge of paying more… pic.twitter.com/1pcyVN0NMj — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 2, 2025

Ο θρυλικός Σκωτσέζος προπονητής τερμάτισε την απίστευτη 26χρονη θητεία του στο «Ολντ Τράφορντ», αφού κατέκτησε 13 τίτλους της Premier League και δύο Champions League. Η Γιουνάιτεντ αναγκάστηκε να καταβάλει 2,4 εκατομμύρια λίρες, όταν ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έπρεπε να πληρώσει αποζημιώσεις για το προσωπικό που δεν ήθελε ο διάδοχός του, Ντέιβιντ Μόγιες, ο οποίος ήταν προσωπική επιλογή του.

Η καθοδική πορεία της ομάδας στη μετά-Φέργκιουσον εποχή

Το εξαετές συμβόλαιο που υπέγραψε ο Μόγιες λύθηκε μετά από μόλις δέκα μήνες στον πάγκο του συλλόγου. Στη συνέχεια, η Γιουνάιτεντ αναγκάστηκε να πληρώσει 5,2 εκατομμύρια λίρες για να αποζημιώσει τον νυν προπονητή της Έβερτον και το επιτελείο του.

Η απόλυση του Λουίς φαν Χάαλ το 2016 οδήγησε σε αποζημίωση 8,4 εκατομμυρίων λιρών, ενώ ο Ζοσέ Μουρίνιο έλαβε το εντυπωσιακό ποσό των 19,6 εκατομμυρίων λιρών το 2018, μετά την απόλυσή του.

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ εισέπραξε 9,1 εκατομμύρια λίρες μετά την αποχώρησή του το 2021 και ακολούθησε η απόλυση του Ραλφ Ράγκνικ ένα χρόνο αργότερα, έναντι του εντυπωσιακού ποσού των 14,7 εκατομμυρίων λιρών. Η απόλυση του Έρικ τεν Χαγκ πέρυσι άφησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 10,4 εκατομμύρια λίρες λιγότερα στα ταμεία της.

Πλέον, ο Ρούμπεν Αμορίμ παραμένει υπό τεράστια πίεση αυτή τη σεζόν, αφού έχει μόλις δύο νίκες σε έξι αγώνες. Αν τελικά αποχωρήσει από τον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων», θα λάβει το επιβλητικό ποσό των 12 εκατομμυρίων λιρών.

Οι ελπίδες του Αμορίμ να γυρίσει σελίδα στην καταστροφική πορεία της Γιουνάιτεντ λιγοστεύουν. Ο επόμενος αγώνας της Γιουνάιτεντ είναι η εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Σάντερλαντ, πριν αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Οι αποζημιώσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη μετά-Φέργκιουσον εποχή:

Ντέιβιντ Μόγιες (2013-2014): 5,2 εκατομμύρια λίρες

Λουίς Φαν Xάαλ (2014-2016): 8,4 εκατομμύρια λίρες

Ζοσέ Μουρίνιο (2016-2018): 19,6 εκατομμύρια λίρες

Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ (2018-2021): 9,1 εκατομμύρια λίρες

Ραλφ Ράνγκνικ (2021-2022): 14,7 εκατομμύρια λίρες

Έρικ Τεν Χαγκ (2022-2024): 10,4 εκατομμύρια λίρες