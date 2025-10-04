sports betsson
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τα «τρελά» χρήματα που έχει δώσει σε αποζημιώσεις προπονητών στη μετά-Φέργκιουσον εποχή (pics)
Ποδόσφαιρο 04 Οκτωβρίου 2025

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραπαίει με την πάροδο των χρόνων και αυτό αποτυπώνεται στο απίστευτο ποσό που έχουν καταβάλει οι «κόκκινοι διάβολοι» σε αποζημιώσεις προπονητών μετά τη θητεία του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Η κατρακύλα δεν έχει σταματημό για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «κόκκινοι» διάβολοι βρίσκονται στη 14η θέση της Premier League, ενώ την περασμένη σεζόν τερμάτισαν στη 15η θέση, ενώ ηττήθηκαν στον τελικό του Europa League από την Τότεναμ. Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ δεν θυμίζει καθόλου την ιστορική ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, καθώς από τότε που αποχώρησε ο κορυφαίος προπονητής πριν 12 χρόνια, απέχουν από την κορυφή της Αγγλίας.

Από το 2013, η Γιουνάιτεντ έχει αλλάξει 7 προπονητές, ωστόσο κανένας δεν κατάφερε να επαναφέρει την ομάδα στην κορυφή της Αγγλίας. Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν δαπανήσει το εκπληκτικό ποσό των 69,8 εκατομμυρίων λιρών ή διαφορετικά 80,1 εκατομμύρια ευρώ, από τότε που αποσύρθηκε ο Σερ Άλεξ το 2013. Για να καταλάβετε τη διαφορά, η συμπολίτισσα Σίτι δαπάνησε 51 εκατομμύρια λίρες για να κάνει δικό της τον Έρλιγνκ Χάαλαντ το 2022 από την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο θρυλικός Σκωτσέζος προπονητής τερμάτισε την απίστευτη 26χρονη θητεία του στο «Ολντ Τράφορντ», αφού κατέκτησε 13 τίτλους της Premier League και δύο Champions League. Η Γιουνάιτεντ αναγκάστηκε να καταβάλει 2,4 εκατομμύρια λίρες, όταν ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έπρεπε να πληρώσει αποζημιώσεις για το προσωπικό που δεν ήθελε ο διάδοχός του, Ντέιβιντ Μόγιες, ο οποίος ήταν προσωπική επιλογή του.

Η καθοδική πορεία της ομάδας στη μετά-Φέργκιουσον εποχή

Το εξαετές συμβόλαιο που υπέγραψε ο Μόγιες λύθηκε μετά από μόλις δέκα μήνες στον πάγκο του συλλόγου. Στη συνέχεια, η Γιουνάιτεντ αναγκάστηκε να πληρώσει 5,2 εκατομμύρια λίρες για να αποζημιώσει τον νυν προπονητή της Έβερτον και το επιτελείο του.

Η απόλυση του Λουίς φαν Χάαλ το 2016 οδήγησε σε αποζημίωση 8,4 εκατομμυρίων λιρών, ενώ ο Ζοσέ Μουρίνιο έλαβε το εντυπωσιακό ποσό των 19,6 εκατομμυρίων λιρών το 2018, μετά την απόλυσή του.

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ εισέπραξε 9,1 εκατομμύρια λίρες μετά την αποχώρησή του το 2021 και ακολούθησε η απόλυση του Ραλφ Ράγκνικ ένα χρόνο αργότερα, έναντι του εντυπωσιακού ποσού των 14,7 εκατομμυρίων λιρών. Η απόλυση του Έρικ τεν Χαγκ πέρυσι άφησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 10,4 εκατομμύρια λίρες λιγότερα στα ταμεία της.

Πλέον, ο Ρούμπεν Αμορίμ παραμένει υπό τεράστια πίεση αυτή τη σεζόν, αφού έχει μόλις δύο νίκες σε έξι αγώνες. Αν τελικά αποχωρήσει από τον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων», θα λάβει το επιβλητικό ποσό των 12 εκατομμυρίων λιρών.

Οι ελπίδες του Αμορίμ να γυρίσει σελίδα στην καταστροφική πορεία της Γιουνάιτεντ λιγοστεύουν. Ο επόμενος αγώνας της Γιουνάιτεντ είναι η εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Σάντερλαντ, πριν αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Οι αποζημιώσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη μετά-Φέργκιουσον εποχή:

Ντέιβιντ Μόγιες (2013-2014): 5,2 εκατομμύρια λίρες

Λουίς Φαν Xάαλ (2014-2016): 8,4 εκατομμύρια λίρες

Ζοσέ Μουρίνιο (2016-2018): 19,6 εκατομμύρια λίρες

Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ (2018-2021): 9,1 εκατομμύρια λίρες

Ραλφ Ράνγκνικ (2021-2022): 14,7 εκατομμύρια λίρες

Έρικ Τεν Χαγκ (2022-2024): 10,4 εκατομμύρια λίρες

Ο… ανέτοιμος Σορτς και το δύσκολο έργο του Αταμάν (vids)
Euroleague 04.10.25

Ο… ανέτοιμος Σορτς και το δύσκολο έργο του Αταμάν (vids)

Ο Τι Τζέι Σορτς αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό μετά από μια φανταστική σεζόν στη Euroleague, όμως το ξεκίνημα του στο τριφύλλι δεν είναι καλό – Το δύσκολο έργο του Αταμάν με τον Αμερικανό και η ασθένεια που τον κράτησε πίσω…

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Super League: Σέντρα στην έκτη αγωνιστική

Τις αναμετρήσεις Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΛ Novibet – Βόλος και ΟΦΗ – Άρης περιλαμβάνει η πρώτη μέρα της 6ης αγωνιστικής της Super League, το Σάββατο.

Σύνταξη
Οι τέσσερις συμβουλές του Βαλέρι και «να μιλάτε στους ξένους VAR» με αφορμή το πέναλτι στον Καμπελά
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Οι τέσσερις συμβουλές του Βαλέρι και «να μιλάτε στους ξένους VAR» με αφορμή το πέναλτι στον Καμπελά

Ο διάλογος του Βαλέρι και του Κουμπαράκη για το πέναλτι που δεν δόθηκε στον Ολυμπιακό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο σημερινό (3/10) σεμινάριο για τα λάθη του VAR στο Μαρούσι

Βάιος Μπαλάφας
Απέτυχε το σχέδιο Λανουά οι διαιτητές να γίνουν ομάδα
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Απέτυχε το σχέδιο Λανουά οι διαιτητές να γίνουν ομάδα

Ο Ζαμπαλάς τιμωρήθηκε επειδή δεν έδειξε τα σωστά πλάνα, ο Κουμπαράκης επειδή παρέσυρε νέο διαιτητή, παραδέχθηκαν ότι ο Κατσικογιάννης δεν συνεργάστηκε με τον βοηθό του. Τι άλλο πρέπει να γίνει;

Βάιος Μπαλάφας
ΠΑΟΚ: Προβλήματα για Ιβάνουσετς και Τσάλοφ ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 03.10.25

ΠΑΟΚ: Προβλήματα για Ιβάνουσετς και Τσάλοφ ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε στην Ισπανία, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην έχει στη διάθεσή του τους Λούκα Ιβανούσετς και Φέντορ Τσάλοφ που αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών την Πέμπτη.

Σύνταξη
Φιλανθρωπικό τουρ του Μέσι στην Ινδία (pic)
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Φιλανθρωπικό τουρ του Μέσι στην Ινδία (pic)

Σε εκδηλώσεις και τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που θα διεξαχθούν σε διάφορες πόλεις της Ινδίας θα συμμετάσχει ο Λιονέλ Μέσι τον προσεχή Δεκέμβριο.

Σύνταξη
