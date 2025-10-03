«Καρφιά» Άντονι για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Δεν μου έλεγαν ούτε καλημέρα»

Ευθεία επίθεση εξαπέλυσε ο Άντονι κατά της πρώην ομάδας του, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αναφερόμενος με «βαριά» λόγια κατά των «Κόκκινων Διαβόλων».

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε δανεικός στην Μπέτις και το καλοκαίρι ολοκλήρωσε την μεταγραφή του στην Ισπανία έναντι 22 εκατ. ευρώ, μίλησε στο βραζιλιάνικο ESPN για την περίοδο που πέρασε στη Γιουνάιτεντ και δεν δίστασε να καταγγείλει συμπεριφορές που, όπως τόνισε, τον πλήγωσαν.

«Δεν είμαι άνθρωπος που μπλέκει σε ίντριγκες ή που βγαίνει να κατονομάσει πρόσωπα. Δεν θα πω κανένα όνομα. Αλλά πιστεύω ότι υπήρξε έλλειψη σεβασμού, ακόμη και αγένεια. Να μην σου λένε ούτε καλημέρα, ούτε καλησπέρα. Τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Σημασία έχει ότι τώρα είμαι εδώ, στην Μπέτις, ζω τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Άντονι είχε βρεθεί εκτός αποστολής στο καλοκαιρινό τουρ της Γιουνάιτεντ, ενώ για ένα διάστημα προπονούνταν μόνος του μετά από απόφαση του Ρούμπεν Αμορίμ.

Παρά τις δυσκολίες, ο ίδιος δεν κρύφτηκε πίσω από δικαιολογίες, παραδεχόμενος ότι και ο ίδιος έχει ευθύνη για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να στεριώσει στην Αγγλία:

«Είμαι άντρας που αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Ξέρω το ταλέντο μου, τις ικανότητές μου. Δεν έπαιξα τυχαία σε Μουντιάλ, ούτε επέστρεψα τυχαία στην εθνική ομάδα. Σίγουρα, εξωαγωνιστικά θέματα με επηρέασαν πολύ στην απόδοσή μου. Παίρνω κι εγώ το μερίδιο της ευθύνης που δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Όμως προσπαθώ να βλέπω τη θετική πλευρά: όλη αυτή η εμπειρία ήταν αναγκαία για να δω πιο καθαρά τον εαυτό μου».