Έφυγαν από το Μάντσεστερ και «έλαμψαν» στο Champions League: Οι τρεις πρώην παίκτες της Γιουνάιτεντ που έκαναν… θραύση (pics)

Η 2η αγωνιστική του Champions League ολοκληρώθηκε με 29 γκολ στα 9 παιχνίδια που διεξήχθησαν την Τετάρτη (1/10), με πολύ θέαμα, γκολ και «τρελό» ρυθμό. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι τα ματς της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης είχαν έντονο στοιχείο… Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μπορεί οι «κόκκινοι διάβολοι» να μην βρίσκονται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ωστόσο 4 πρώην παίκτες της έκαναν εντυπωσιακές εμφανίσεις με τις καινούριες τους ομάδες, τους 3 να αναδεικνύονται πολυτιμότεροι παίκτες της αναμέτρησης. Ο λόγος για τους Μαρσέλ Σάμπιτσερ, Άντονι Ελάνγκα, Ράσμους Χόιλουντ και Μάρκους Ράσφορντ.

Ο Ράσφορντ ήταν ο μόνος που δεν αναδείχτηκε «Man of the match» από τους 4, καθώς στην αναμέτρηση με την Παρί Σεν Ζερμέν, η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε με 2-1, ωστόσο έκανε άλλη μία καλή εμφάνιση με τη φανέλα των «Μπλαουγκράνα», μοιράζοντας στον Φεράν Τόρες την ασίστ που άνοιξε το σκορ, και έστειλε… μήνυμα στη Γιουνάιτεντ που τον παραχώρησε δανεικό. Υπενθυμίζεται ότι στην πρεμιέρα του Champions League είχε αναδειχτεί πολυτιμότερος του αγώνα, τα δύο του τέρματα χάρισαν τη νίκη στην ομάδα του απέναντι στη Νιουκάστλ.

Δανεικός από τη Γιουνάιτεντ είναι και ο Ράσμους Χόιλουντ, ο οποίος φαίνεται ότι βρίσκει ξανά τον καλό του εαυτό στην Ιταλία, καθώς σε 5 εμφανίσεις με τη Νάπολι, έχει σκοράρει 3 φορές. Μάλιστα, στο παιχνίδι απέναντι στη Σπόρτινγκ, ο Δανός σκόραρε δύο φορές και αναδείχτηκε MVP του παιχνιδιού, ενώ την ίδια ώρα ο αντικαταστάτης του στην ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ, Μπέντζαμιν Σέσκο, σκόραρε για πρώτη φορά την προηγούμενη αγωνιστική της Premier League, απέναντι στην Μπρέντφορντ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ράσφορντ και Χόιλουντ, που έχουν παραχωρηθεί ως δανεικοί από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είναι πιο παραγωγικοί από την αγγλική ομάδα, καθώς έχουν συνολικά 8 συμμετοχές σε γκολ, ενώ η ομάδα του Αμορίμ έχει συνολικά 7 γκολ.

Η Νιουκάστλ κέρδισε τους πρώτους βαθμούς της στη League Phase του Champions League, επικρατώντας με 4-0 στην έδρα της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Πολυτιμότερος παίκτης αναδείχτηκε ο Άντονι Ελάνγκα, ο οποίος μπορεί να μην σκόραρε, ωστόσο κυριάρχησε από τη δεξιά πλευρά της επίθεσης, δημιουργώντας ευκαιρίες, ενώ κέρδισε και ένα από τα δύο πέναλτι της ομάδας. Ο Σουηδός βρισκόταν από τα 13 του στις ακαδημίες της Γιουνάιτεντ, ωστόσο όταν αγωνίστηκε με την πρώτη ομάδα, ο Έρικ Τεν Χαγκ δεν τον υπολόγιζε, και συνέχισε την καριέρα του στη Νότιγχαμ, στην οποία έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις, με τις οποίες κέρδισε μεταγραφή 61 εκατομμυριών το περασμένο καλοκαίρι.

Τέλος, ο Μαρσέλ Σάμπιτσερ, ο οποίος διανύει την τρίτη του σεζόν με την Ντόρτμουντ, ήταν εξαιρετικός στη νίκη με 4-1 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ο Αυστριακός μέσος «ξεκλείδωσε» με τις πάσες του την άμυνα των Βάσκων, ενώ μοίρασε και την ασίστ για το τρίτο γκολ της ομάδας του στον Γκιρασί. Στη Γιουνάιτεντ δεν αγωνίστηκε πολύ, καθώς παραχωρήθηκε δανεικός από την Μπάγερν τον Ιανουάριο του 2023 και έχασε τα τελευταία παιχνίδια της σεζόν λόγω τραυματισμού, ωστόσο έκανε ικανοποιητικές εμφανίσεις, οι οποίες όμως δεν ικανοποίησαν αρκετά τους «κόκκινους» διαβόλους, οι οποίοι δεν προχώρησαν στη μόνιμη μεταγραφή του.

Οι εμφανίσεις των πρώην παικτών της Γιουνάιτεντ, έχουν κάνει τους οπαδούς της ομάδας να… τραβάνε τα μαλλιά τους. Συγκεκριμένα, ένα προφίλ υπέρ της ομάδας του Μάντσεστερ, ανέφερε στο «Χ»: «Εμείς είμαστε το πρόβλημα», δείχνοντας φωτογραφίες των παικτών με τα βραβεία του πολυτιμότερου παίκτη.

Η απίθανη ανάρτηση για τους πρώην παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ