Οργή των οπαδών της Γιουνάιτεντ με Αμορίμ – Ποσοστά που «τρελαίνουν» τον κόσμο και ο χαμός στα social media

Η νίκη της περασμένης εβδομάδας, κόντρα στην Τσέλσι, φαίνεται πως ήταν απλά μια… αναλαμπή για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κι αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από το αποτέλεσμα της χθεσινής εκτός έδρας αναμέτρησης με την Μπρέντφορντ.

Η Γιουνάιτεντ δέχθηκε ένα (νέο) ηχηρό «χαστούκι» καθώς ηττήθηκε με 3-1 και αυτή η ήττα προκάλεσε μεγάλους κλυδωνισμούς στο Ολντ Τράφορντ.

Μια ματιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αρκετή για να διαπιστώσει κάποιος την οργή των οπαδών του αγγλικού συλλόγου για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα τους και φυσικά το πρόσωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο της σκληρής κριτικής είναι ο Ρούμπεν Αμορίμ.

Ruben Amorim at the wheel…pic.twitter.com/yC1aXgUkuj — Pie Sports Booze 🔞 PARODY (@piesportsbooze) September 27, 2025

Και τι δεν άκουσε ο Πορτογάλος τεχνικός της Γιουνάιτεντ μετά το τέλος του αγώνα με τις «μέλισσες», με το κλίμα να είναι εξαιρετικά βαρύ για τον 40χρονο προπονητή.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως τα σχόλια που ζητούσαν την απόλυση του Αμορίμ από την τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ, ήταν αμέτρητα.

Like this post if you want Manchester united to sack Ruben Amorim immediately. pic.twitter.com/OhQaFhFcTv — Bloke (@UtdBloke_) September 27, 2025

Η πλειοψηφία των οπαδών της ομάδας έχει πλέον πειστεί πως ο Πορτογάλος προπονητής δεν είναι σε θέση να βγάλει την Γιουνάιτεντ από το αδιέξοδο και ζητούν από την διοίκηση του συλλόγου να λάβει άμεσα μέτρα για να μπει τέλος στην… κατρακύλα.

Like and repost this if you’d take Xavi in for Ruben Amorim at Manchester United pic.twitter.com/K4tnW7SOBy — ⋆ (@UTDMaI) September 27, 2025

Είναι άραγε όμως η ενδεδειγμένη λύση μια απόλυση του προπονητή στο ξεκίνημα της σεζόν; Μήπως τελικά υπάρχουν κι άλλα, βαθύτερα αίτια που δεν επιτρέπουν στην Γιουνάιτεντ, να σηκώσει «κεφάλι»;

Είναι προφανές ότι γι’ αυτή την εικόνα δεν ευθύνεται μόνο ο προπονητής, αλλά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και ο Αμορίμ βρίσκεται σε δύσκολη θέση, ειδικά αν λάβει κάποιος υπόψιν ένα ποσοστό που δεν… περιγράφεται με λόγια.

Ruben Amorim has the worst win percentage of any permanent Man Utd manager since the Second World War. #BREMUN pic.twitter.com/RfANWhadZo — Namu (@NamuGlitch) September 27, 2025

Η Γιουνάιτεντ έχει χάσει 17 από τα 33 παιχνίδια Πρέμιερ Λιγκ με τον Πορτογάλο τεχνικό στον πάγκο της, δηλαδή περισσότερα από τα μισά κι αυτό είναι κάτι που δεν μπορούν να το… χωνέψουν με τίποτα οι οπαδοί του συλλόγου.

Κι όσο για το ποσοστό νικών; Ο Αμορίμ έχει το μικρότερο (εννιά μόλις νίκες σε 33 ματς), από οποιονδήποτε άλλο προπονητή της Γιουνάιτεντ μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κι αυτό τα λέει όλα.

Κι εδώ πρέπει επίσης να τονίσουμε, ότι με τον Πορτογάλο στον πάγκο, η Γιουνάιτεντ δεν έχει πανηγυρίσει δύο σερί νίκες στην Πρέμιερ Λιγκ.

Κανείς αυτή την στιγμή δεν είναι σε θέση να προβλέψει τις εξελίξεις, αλλά ένα είναι σίγουρο. Ο Αμορίμ δεν αισθάνεται άνετα στην θέση του και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, ακόμα και αυτό της απομάκρυνσης του Πορτογάλου από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ruben Amorim isn’t stressing about his job as Man United manager 🤷 pic.twitter.com/2vSRh9sNE7 — ESPN UK (@ESPNUK) September 27, 2025

Άλλο όμως είναι αυτό που πρέπει να προβληματίσει τους διοικούντες την Γιουνάιτεντ. Το πρόβλημα δεν είναι να αποχωρήσει ο Πορτογάλος από το «θέατρο των ονείρων», αλλά ποιος θα είναι ο διάδοχος του στην άκρη του πάγκου.

Κι εδώ φαίνεται πως απάντηση δεν υπάρχει…