Ξεκάθαρος ο Ρούμπεν Αμορίμ: «Η φιλοσοφία μου δεν αλλάζει, αν θέλουν ας αλλάξουν εμένα!» (vid)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βίωσε ακόμη ένα δύσκολο βράδυ, βλέποντας τη συμπολίτισσα Σίτι να επικρατεί με 3-0 στο τοπικό ντέρμπι. Η ήττα αυτή προκάλεσε εκνευρισμό και απογοήτευση στους οπαδούς, ενώ έχουν ξεκινήσει να εμφανίζονται στα social media φωνές που ζητούν την απομάκρυνση του Αμορίμ.

Ο ίδιος ο Ρούμπεν Αμορίμ, όμως, εμφανίζεται ατάραχος και σταθερός στις αρχές του. Μετά το παιχνίδι τόνισε πως δεν προτίθεται να αλλάξει την αγωνιστική φιλοσοφία του, αφήνοντας σαφές μήνυμα για όσους περιμένουν άμεσες αλλαγές.

Οι δηλώσεις του Αμορίμ:

🚨 Rúben Amorim: “I will not change my phylosophy. I will continue with my ideas… if not, you have to chanfe change the man”.@BeanymanSports 🎥 pic.twitter.com/D544U90uXO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2025

«Έγιναν πολλά πράγματα που δεν έχετε ιδέα ότι γίνονται σε αυτό το παιχνίδι, αλλά το αποδέχομαι αυτό. Δεν πρόκειται να αλλάξω, δεν θα αλλάξω την φιλοσοφία μου. Αν θέλω κάποτε να την αλλάξω, τότε θα το κάνω. Αν όχι, τότε θα πρέπει να αλλάξετε τον άνθρωπο (σσ εννοεί τον εαυτό του).

Σε κάθε παιχνίδι που χάνουμε συζητάμε αυτό το πράγμα, δεν πιστεύω σε αυτό, ότι φταίει το σύστημα ή οτιδήποτε. Πιστεύω στον τρόπο μου και θα συνεχίσω να παίζω με αυτό μέχρι να θελήσω να το αλλάξω».

Ο Πορτογάλος τεχνικός δείχνει αποφασισμένος να μείνει πιστός στις ιδέες του, ακόμη και όταν οι αντιδράσεις των φιλάθλων και οι αρνητικές εμφανίσεις της ομάδας προκαλούν αμφιβολίες γύρω από το μέλλον του στο Μάντσεστερ.