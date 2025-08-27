Ρούμπεν Αμορίμ: «Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν ήταν έτοιμη για το Champions League»
Ο Ρούμπεν Αμορίμ ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν ήταν έτοιμη να αγωνιστεί φέτος στο Champions League.
Την περασμένη σεζόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε την ευκαιρία να κατακτήσει το Europa League και να παίξει φέτος στο Champions League, ωστόσο σύμφωνα με τον Ρούμπεν Αμορίμ η ομάδα του δεν ήταν έτοιμη για κάτι τέτοιο.
Ο Πορτογάλος τεχνικός τόνισε σε δηλώσεις του πως δεν θα ήταν εύκολο να έχει δύσκολους αγώνες στην κορυφαία διοργάνωση και παράλληλα να παίζει για την Premier League, ξεκαθαρίζοντας ότι οι «κόκκινοι διάβολοι» χρειάζονται χρόνο για να βελτιωθούν.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Ρούμπεν Αμορίμ:
«Δεν ήμασταν έτοιμοι να αγωνιστούμε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτή είναι η γνώμη μου.
Το να έχουμε δύσκολους αγώνες στο Champions League κι έπειτα να παίζουμε στην Premier League, χρειαζόμαστε χρόνο για να βελτιωθούμε ως ομάδα.
Οπότε οι παίκτες πρέπει να παλέψουν για τις θέσεις τους κι όλα μπορεί να αλλάξουν. Έχουμε και τα Κύπελλα, οπότε θα υπάρξει χρόνος συμμετοχής για όλους».
