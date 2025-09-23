Η υπόκλιση του Αμορίμ στον Μουρίνιο: «Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα ήμουν στον πάγκο της Γιουνάιτεντ»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε στην ομάδα που ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα πριν 25 χρόνια, την Μπενφίκα. Ο «Special One», μετά από θητείες σε Ισπανία, Ιταλία, Αγγλία και Τουρκία επέστρεψε στην πατρίδα του και το ντεμπούτο του ήταν νικηφόρο, αφού οι «Αετοί» επικράτησαν με 3-0 επί της AVS. Για την επιστροφή του Μουρίνιο στην Μπενφίκα, μίλησε ο Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος αποθέωσε τον συμπατριώτη του, ενώ δήλωσε ότι χάρη σε αυτόν οι προπονητές από τη χώρα του μπορούν να βρίσκονται στο κορυφαίο επίπεδο.

«Ο Ζοσέ είναι ο καλύτερος προπονητής στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο κι αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Άνοιξε τις πόρτες της Ευρώπης για όλους τους Πορτογάλους τεχνικούς και ειλικρινά πιστεύω πως αν δεν ήταν αυτός εγώ δεν θα ήμουν τώρα στον πάγκο της Γιουνάιτεντ», ήταν τα λόγια του Αμορίμ.

Αμορίμ: «Η φιλοσοφία μου δεν αλλάζει, αν θέλουν, ας αλλάξουν εμένα»

«Έγιναν πολλά πράγματα που δεν έχετε ιδέα ότι γίνονται σε αυτό το παιχνίδι, αλλά το αποδέχομαι αυτό. Δεν πρόκειται να αλλάξω, δεν θα αλλάξω την φιλοσοφία μου. Αν θέλω κάποτε να την αλλάξω, τότε θα το κάνω. Αν όχι, τότε θα πρέπει να αλλάξετε τον άνθρωπο (σσ εννοεί τον εαυτό του).

Σε κάθε παιχνίδι που χάνουμε συζητάμε αυτό το πράγμα, δεν πιστεύω σε αυτό, ότι φταίει το σύστημα ή οτιδήποτε. Πιστεύω στον τρόπο μου και θα συνεχίσω να παίζω με αυτό μέχρι να θελήσω να το αλλάξω».

Ο Πορτογάλος τεχνικός δείχνει αποφασισμένος να μείνει πιστός στις ιδέες του, ακόμη και όταν οι αντιδράσεις των φιλάθλων και οι αρνητικές εμφανίσεις της ομάδας προκαλούν αμφιβολίες γύρω από το μέλλον του στο Μάντσεστερ.