Απίθανο στατιστικό: O Ρούμπεν Αμορίμ είναι ο χειρότερος προπονητής των τελευταίων 80 ετών στη Γιουνάιτεντ (pics)

Η ήττα από τη συμπολίτισσα Μάντσεστερ Σίτι με 3-0 την Κυριακή ήταν η τελευταία σε μια σειρά απογοητευτικών αποτελεσμάτων. Μέχρι στιγμής, η Γιουνάιτεντ του Αμορίμ έχει ηττηθεί από ομάδα της League Two (Γκρίμσμπι), έχει ηττηθεί με τριάρα από την Σιτι και χρειάστηκε πέναλτι στο 97ο λεπτό για να κερδίσει την Μπέρνλι.

Στατιστικά από την δείχνουν ότι ο Αμορίν έχει νικήσει μόλις στο 36,17% των αγώνων του στον σύλλογο. Για σύγκριση, ο Έρικ Τεν Χαγκ, που προηγήθηκε, είχε ποσοστό νικών 54,69%, ενώ ο Ντέιβιντ Μόγιες, ο οποίος απολύθηκε μετά την πρώτη του σεζόν, είχε 52,94%. Ακόμα και ο θρυλικός Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είχε 59,67%.

Το ιστορικό του Αμορίν είναι συγκρίσιμο μόνο με εκείνο του Ουίλφ ΜακΓκίνες, που προπονούσε τη Γιουνάιτεντ το 1969-1970. Άλλοι προπονητές όπως ο Ραλφ Ράνγκνικ, ο Λουίς φαν Χάαλ και ο Όλε Γκούναρ Σόλσκερ τα κατάφεραν πολύ καλύτερα.

Αναλυτικά ο πινάκας και το ποσοστό της «ντροπής» του Αμορίμ:

Ruben Amorim’s win percentage is the worst of any permanent Manchester United manager since World War II 😬 pic.twitter.com/dlcPGgDSPW — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 15, 2025

Το πιο ανησυχητικό για τους φίλους της ομάδας είναι ότι η Γιουνάιτεντ του Αμορίμ έχει το χειρότερο ρεκόρ μεταξύ των ομάδων της Premier League που παραμένουν στην κατηγορία. Σε 31 αγώνες έχουν συγκεντρώσει μόλις 31 βαθμούς με οκτώ νίκες , αριθμός χειρότερος ακόμη και από το ιστορικό του ΜακΓκίνες και του Φρανκ Οφάρελ.

Η βαθμολογία της Premier League από τότε που ανέλαβε την ομάδα ο Αμορίμ:

Η φετινή χρονιά δεν δείχνει σημάδια βελτίωσης, αφού η Γιουνάιτεντ έχει συγκεντρώσει μόλις τέσσερις βαθμούς στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, σημειώνοντας την χειρότερη εκκίνηση στο πρωτάθλημα από τη σεζόν 1992-93.

Παρά την κρίση, ο Αμορίν δεν αλλάζει πλάνο. Μετά την ήττα από τη Σίτι δήλωσε:

«Δεν είναι ένα ρεκόρ που θα έπρεπε να έχουμε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το αποδέχομαι, αλλά δεν θα αλλάξω. Όταν θέλω να αλλάξω τη φιλοσοφία μου, θα το κάνω. Μέχρι τότε, θα παίζω με τον τρόπο μου».