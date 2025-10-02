Πρώην παίκτης της Άρσεναλ υποψήφιος αντικαταστάτης του Αμορίμ στη Γιουνάιτεντ

Η καταστροφική αρχή στη σεζόν της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δημιουργεί σενάρια στην Αγγλία σχετικά με την απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ από τη θέση του προπονητή. Ήδη τα σενάρια για πιθανούς αντικαταστάτες του «δίνουν και παίρνουν».

Ο Πορτογάλος τεχνικός, που ανέλαβε τους «κόκκινους διαβόλους» τον Νοέμβριο του 2024, στην πρώτη του σεζόν στο Νησί, δεν κατάφερε να «αναγεννήσει» την ομάδα που ανέλαβε από τον Έρικ Τεν Χαγκ, και τερμάτισε στη 15η θέση της Premier League, ενώ ηττήθηκε και στον τελικό του Europa League από την Τότεναμ.

Η διοίκηση αποφάσισε να στηρίξει τον Αμορίμ τη νέα σεζόν, ωστόσο το κακό ξεκίνημα με μόλις δύο νίκες στο πρωτάθλημα, αλλά και ο σοκαριστικός αποκλεισμός από την Γκρίμσμπι στο Carabao Cup, «φουντώνουν» τα σενάρια για την απομάκρυνση του από τον πάγκο της ομάδας, ενώ και ο ίδιος ο 40χρονος σκέφτεται να παραιτηθεί από τη Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, η ομάδα του Μάντσεστερ τοποθέτησε πρόσφατα στη λίστα με πιθανούς αντικαταστάτες του Αμορίμ τον Σεσκ Φάμπρεγας, που βρίσκεται στην Κόμο αυτή την περίοδο και εντυπωσιάζει στη Serie A.

Στην πρώτη της σεζόν μετά την επιστροφή στη Serie A, η Κόμο, υπό τις οδηγίες του 38χρονου, τερμάτισε στη 10η θέση, ενώ φέτος βρίσκεται πολύ κοντά στις ευρωπαϊκές θέσεις, έχοντας δύο νίκες και μόλις μία ήττα στα 5 πρώτα παιχνίδια της σεζόν.

Το σύγχρονο και επιθετικό στυλ παιχνιδιού της ομάδας του Φάμπρεγας, αλλά και η ανάπτυξη και διαχείριση των νέων παικτών έχει εντυπωσιάσει τη διοίκηση της Γιουνάιτεντ, η οποία ενδέχεται να κινηθεί για τον Ισπανό σε πιθανή απόλυση του Αμορίμ.