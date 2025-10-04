Έτοιμη να απολύσει τον Αμορίμ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Κριτήριο παραμονής του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είναι το αποτέλεσμα κόντρα στη Σάντερλαντ, όπως μεταδίδουν τα αγγλικά ΜΜΕ.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται το Σάββατο (4/10, 17:00) τη Σάντερλαντ, για την 7η αγωνιστική της Premier League, σε ένα παιχνίδι που θα είναι καθοριστικό για το μέλλον του Ρούμπεν Αμορίμ.
Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν ξεκινήσει με τον χειρότερο τρόπο τη σεζόν, έχοντας αποκομίσει μόλις 7 βαθμούς στα πρώτα 6 παιχνίδια του πρωταθλήματος, που την τοποθετούν στη 14η θέση. Παράλληλα, έχουν μείνει εκτός συνέχειας από τον δεύτερο γύρο του League Cup, καθώς υπέστησαν σοκαριστικό αποκλεισμό από την Γκρίμσμπι στα πέναλτι.
Ίσως το τελευταίο του παιχνίδι…
Τα αρνητικά αποτελέσματα έχουν προκαλέσει προβληματισμό στη διοίκηση της Γιουνάιτεντ, η οποία σκέφτεται να απομακρύνει τον Πορτογάλο προπονητή από τον πάγκο της.
Συγκεκριμένα, η «Telegraph» αναφέρει ότι αν η Γιουνάιτεντ ηττηθεί από τη Σάντερλαντ στην επερχόμενή τους αναμέτρηση, ο Αμορίμ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Μάντσεστερ.
