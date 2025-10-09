Ο επικεφαλής αθλητισμού στη Σαουδική Αραβία άναψε… φωτιές για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν στην Premier League και να υπάρχει έντονη γκρίνια και πίεση στο πρόσωπο του Ρούμπεν Αμορίμ, ωστόσο φαινόταν ότι μετά από αρκετά χρόνια έχει μία σταθερή διοίκηση, αφού εδώ και περίπου 1,5 χρόνο έχει αναλάβει τα ηνία του ποδοσφαιρικού τμήματος ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ.

Ωστόσο, αν και ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος έχει πάρει ένα σημαντικό μερίδιο μετοχών και πρόκειται σε βάθος διετίας να πάρει στα χέρια του το πλειοψηφικό πακέτο από τους Γκλέιζερς και να έχει τον πλήρη έλεγχο του συλλόγου, τα σενάρια για διάδοχη κατάσταση μόλις λίγους μήνες μετά τη συμφωνία του με τους Αμερικανούς, δίνουν και παίρνουν.

Συγκεκριμένα, ο Σαουδάραβας επικεφαλής αθλητισμού, Τουρκί Αλ-Σέιχ, άφησε να εννοηθεί το ενδεχόμενο μιας νέας πρότασης εξαγοράς του συλλόγου, χωρίς όμως να κατονομάζει ή να αναφέρει οριστική συμφωνία.

Ο Αλ-Σέιχ, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Γιουνάιτεντ για ένα πιθανό φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο της Riyadh Season, δημοσίευσε μήνυμα στο προσωπικό του προφίλ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης το βράδυ της Τετάρτης (08/10), υπονοώντας ότι ο σύλλογος είναι έτοιμος να πουληθεί σε νέο επενδυτή.

Η οικογένεια των Γκλέιζερ, που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών των 20 φορές πρωταθλητών Αγγλίας, απέρριψε την πρόταση εξαγοράς του καταριανού κονσόρτσιουμ του σεΐχη Τζασίμ Αλ-Θάνι, όταν πούλησε το 27,7% του συλλόγου στον σερ Τζιμ Ράτκλιφ για 1,25 δισεκατομμύρια λίρες πέρυσι.

Τι είπε ο Σαουδάραβας επικεφαλής αθλητισμού για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ωστόσο, ο Τουρκί Αλ-Σεΐχ, επικεφαλής της Γενικής Αρχής Ψυχαγωγίας, που είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση μερικών από τα πιο υψηλού προφίλ αθλητικά γεγονότα στη Σαουδική Αραβία, έγραψε στο ποστ του: «Τα καλύτερα νέα που άκουσα σήμερα είναι ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο ολοκλήρωσης συμφωνίας για πώληση σε νέο επενδυτή – ελπίζω να είναι καλύτερος από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες».

Δεν είναι σαφές αν οι ισχυρισμοί του Αλ-Σεΐχ έχουν κάποια βάση ή αν με την ανάρτησή του κατέκρινε την οικογένεια Γκλέιζερ ή τον Ράτκλιφ ωστόσο το σχόλιό του συγκέντρωσε σχεδόν ένα εκατομμύριο προβολές μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (09/10). Ο σύλλογος εξετάζει τρόπους να καλύψει τα κενά στο αγωνιστικό του πρόγραμμα και την «μαύρη τρύπα» στα οικονομικά του, διοργανώνοντας φιλικούς αγώνες στη μέση της σεζόν, με τη Σαουδική Αραβία να είναι μία από τις επιλογές που βρίσκονται υπό συζήτηση, με πηγές από την χώρα να αναφέρουν πως αν καταφέρει να κλείσει κάποιο φιλικό εκεί θα καταφέρει να βάλει στα ταμεία της έως 10 εκατομμύρια ευρώ.