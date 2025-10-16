sports betsson
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
16.10.2025 | 08:47
Ουρές 17 χιλιομέτρων στον Κηφισό στο ρεύμα προς Ποσειδώνος
Οι Γκλέιζερ ζητούν πάνω από 5 δισ. λίρες για να πουλήσουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Οι Γκλέιζερ ζητούν πάνω από 5 δισ. λίρες για να πουλήσουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Είκοσι χρόνια μετά το αμφιλεγόμενο leveraged buyout των 790 εκατομμυρίων λιρών, η οικογένεια Γκλέιζερ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των οικονομικών συζητήσεων. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Chris Wheeler της Daily Mail, η οικογένεια Γκλέιζερ, που ελέγχει τον αγγλικό σύλλογο από το 2005, θα ήταν διατεθειμένη να πουλήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της μόνο για ποσό που θα υπερβαίνει τα 5 δισεκατομμύρια λίρες.

Η απαίτηση αυτή αντιπροσωπεύει μια τεράστια υπεραξία σε σχέση με το αρχικό κόστος εξαγοράς, όταν ο μακαρίτης Μάλκολμ Γκλέιζερ απέκτησε τη Γιουνάιτεντ μέσω ενός leveraged buyout αξίας 790 εκατομμυρίων λιρών, μια εξαγορά χρηματοδοτημένη σε μεγάλο βαθμό με δάνεια που μεταφέρθηκαν στα οικονομικά βάρη του ίδιου του συλλόγου. Η κίνηση εκείνη είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στους οπαδούς, που εδώ και δύο δεκαετίες εκφράζουν ανοιχτά την αντίθεσή τους στη διοίκηση των Αμερικανών ιδιοκτητών.

Η πρόσφατη αποκάλυψη του Wheeler αναζωπυρώνει τις συζητήσεις γύρω από τη μελλοντική ιδιοκτησία του συλλόγου, σε μια περίοδο που η αξία της Γιουνάιτεντ έχει εκτοξευθεί λόγω των παγκόσμιων εμπορικών συμφωνιών, των τηλεοπτικών εσόδων και της συνεχιζόμενης απήχησης του brand «Manchester United» σε Ασία, Αμερική και Μέση Ανατολή.

Το ενδιαφέρον για την αγορά της ομάδας δεν είναι νέο. Το 2023, ο Σεΐχης Τζασίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, πρόεδρος της Qatar Islamic Bank, είχε καταθέσει προσφορά ύψους 4,57 δισεκατομμυρίων λιρών για το 100% του συλλόγου, δεσμευόμενος παράλληλα για πλήρη εξόφληση του χρέους και άμεσες επενδύσεις στο προπονητικό κέντρο και στο θρυλικό Old Trafford. Ωστόσο, η πρόταση απορρίφθηκε, καθώς οι Γκλέιζερ ζητούσαν υψηλότερο τίμημα, γεγονός που οδήγησε τον Σεΐχη στην αποχώρησή του από τη διαδικασία.

Από τότε, αρκετοί πιθανοί επενδυτές έχουν συνδεθεί με τη Γιουνάιτεντ, αλλά σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ένα νέο επενδυτικό σχήμα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενδέχεται να εμφανιστεί στο προσκήνιο. Το ενδιαφέρον αυτό φέρεται να σχετίζεται με τις δηλώσεις του Τουρκί Αλ-Σέιχ, γνωστού παράγοντα με στενές σχέσεις με τα βασιλικά περιβάλλοντα του Κόλπου, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι «μια νέα εποχή επενδύσεων στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο» βρίσκεται προ των πυλών.

Η πιθανότητα εμπλοκής κεφαλαίων από το Άμπου Ντάμπι δεν είναι αμελητέα. Τα Εμιράτα διαθέτουν ήδη ισχυρή παρουσία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, μέσω του City Football Group, που ελέγχει τη Μάντσεστερ Σίτι και άλλους συλλόγους ανά τον κόσμο. Ένα νέο fund που θα επιχειρούσε είσοδο στη Γιουνάιτεντ θα αποτελούσε στρατηγική κίνηση διαφοροποίησης, αλλά και έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των επενδύσεων του Κόλπου στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, οι οπαδοί των «κόκκινων διαβόλων» συνεχίζουν να απαιτούν σαφήνεια και αλλαγή. Οι διαμαρτυρίες εναντίον των Γκλέιζερ παραμένουν έντονες, με συνθήματα όπως “Glazers Out” να εμφανίζονται ακόμη και εντός γηπέδου.

Προς το παρόν, η οικογένεια φαίνεται να τηρεί στάση αναμονής, ελπίζοντας ίσως σε προσφορές που θα προσεγγίσουν ή θα ξεπεράσουν τα 5 δισ. λίρες — ένα ποσό που θα μετέτρεπε την επένδυσή της σε μία από τις πιο κερδοφόρες στην ιστορία του ευρωπαϊκού αθλητισμού.

Αν όμως τελικά προκύψει νέα πρόταση από τη Μέση Ανατολή, τότε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενδέχεται να αλλάξει χέρια για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες, σηματοδοτώντας το τέλος της εποχής των Γκλέιζερ και την αρχή μιας νέας, πολυεθνικής εποχής για έναν από τους πιο εμβληματικούς συλλόγους του ποδοσφαίρου.

