Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αυτόν τον ποδοσφαιριστή θέλει να κρατήσει για περισσότερα χρόνια
Οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκονται σε επαφές με τον Χάρι Μαγκουάιρ προκειμένου να του ανανεώσουν το συμβόλαιο.
Την υπόθεση ανανέωσης της συνεργασίας της με τον Χάρι Μαγκουάιρ έχει ξεκινήσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία βρίσκεται σε συζητήσεις με τον παίκτη.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές έχουν κάνει ήδη τις πρώτες επαφές ώστε ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός να επεκτείνει το συμβόλαιό του το οποίο ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι.
Όπως επισημαίνει ο Ιταλός δημοσιογράφος, οι άνθρωποι των «κόκκινων διαβόλων» είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με τη συνεισφορά του Μαγκουάιρ και την ηγετική του παρουσία.
Ο σύλλογος είχε συνάντηση με το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή και μέσα στο επόμενο διάστημα περιμένουμε τις τελικές εξελίξεις της υπόθεσης.
Να σημειώσουμε πως ο Μαγκουάιρ αγωνίζεται στους «κόκκινους διαβόλους» από το 2019 έχοντας φορέσει τη φανέλα τους 253 φορές, έχοντας πετύχει 16 γκολ και μοιράσει 9 ασίστ.
🚨 Manchester United are in talks with Harry Maguire over new deal with existing contract due to expire in June.
Face to face meeting with his camp took place in the recent days and more will follow to discuss conditions.
MUFC happy with Maguire’s contribution + leadership. pic.twitter.com/7amXFY6WG6
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2025
