Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αυτόν τον ποδοσφαιριστή θέλει να κρατήσει για περισσότερα χρόνια

Την υπόθεση ανανέωσης της συνεργασίας της με τον Χάρι Μαγκουάιρ έχει ξεκινήσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία βρίσκεται σε συζητήσεις με τον παίκτη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές έχουν κάνει ήδη τις πρώτες επαφές ώστε ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός να επεκτείνει το συμβόλαιό του το οποίο ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι.

Όπως επισημαίνει ο Ιταλός δημοσιογράφος, οι άνθρωποι των «κόκκινων διαβόλων» είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με τη συνεισφορά του Μαγκουάιρ και την ηγετική του παρουσία.

Ο σύλλογος είχε συνάντηση με το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή και μέσα στο επόμενο διάστημα περιμένουμε τις τελικές εξελίξεις της υπόθεσης.

Να σημειώσουμε πως ο Μαγκουάιρ αγωνίζεται στους «κόκκινους διαβόλους» από το 2019 έχοντας φορέσει τη φανέλα τους 253 φορές, έχοντας πετύχει 16 γκολ και μοιράσει 9 ασίστ.