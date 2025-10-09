sports betsson
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αυτόν τον ποδοσφαιριστή θέλει να κρατήσει για περισσότερα χρόνια
Ποδόσφαιρο 09 Οκτωβρίου 2025 | 19:50

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αυτόν τον ποδοσφαιριστή θέλει να κρατήσει για περισσότερα χρόνια

Οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκονται σε επαφές με τον Χάρι Μαγκουάιρ προκειμένου να του ανανεώσουν το συμβόλαιο.

Σύνταξη
Την υπόθεση ανανέωσης της συνεργασίας της με τον Χάρι Μαγκουάιρ έχει ξεκινήσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία βρίσκεται σε συζητήσεις με τον παίκτη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές έχουν κάνει ήδη τις πρώτες επαφές ώστε ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός να επεκτείνει το συμβόλαιό του το οποίο ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι.

Όπως επισημαίνει ο Ιταλός δημοσιογράφος, οι άνθρωποι των «κόκκινων διαβόλων» είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με τη συνεισφορά του Μαγκουάιρ και την ηγετική του παρουσία.

Ο σύλλογος είχε συνάντηση με το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή και μέσα στο επόμενο διάστημα περιμένουμε τις τελικές εξελίξεις της υπόθεσης.

Να σημειώσουμε πως ο Μαγκουάιρ αγωνίζεται στους «κόκκινους διαβόλους» από το 2019 έχοντας φορέσει τη φανέλα τους 253 φορές, έχοντας πετύχει 16 γκολ και μοιράσει 9 ασίστ.

Headlines:
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

Επικαιρότητα
Τραμπ: Ιστορική πρόοδο για τη Μέση Ανατολή – Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα

Τραμπ: Ιστορική πρόοδο για τη Μέση Ανατολή – Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Σε απολογία «για φαινόμενο βίας» κάλεσε η ΔΕΑΒ τον Ηλιόπουλο

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μ. Ηλιόπουλος θα λογοδοτήσει επειδή φέρεται να έσπασε τζάμι στα δημοσιογραφικά θεωρεία στον αγώνα με την Κηφισιά, με βάση το νόμο για διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παρότρυνσης, υποκίνησης βίας

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιταλία: 25χρονη δολοφόνησε τα δίδυμα νεογέννητα μωρά της και τα έκρυψε στη ντουλάπα
Παιδοκτονία 09.10.25

Ιταλία: 25χρονη δολοφόνησε τα δίδυμα νεογέννητα μωρά της και τα έκρυψε στη ντουλάπα

Μια 25χρονη συνελήφθη στην Ρέτζιο Καλάμπρια στην Ιταλία, με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τα δυο δίδυμα παιδιά της, μόλις τα γέννησ τον Ιούλιο του 2024. Tο 2022 φέρεται να σκότωσε άλλο ένα βρέφος

Σύνταξη
Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της
Μεταξύ 2012-2018 09.10.25

Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της

Δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι η Ουγγαρία επιχείρησε να κατασκοπεύσει τους θεσμούς της ΕΕ. Η κυβέρνηση Όρμπαν ήθελε να ενημερώνεται για πολιτικές που θα μπορούσαν να θίγουν τα συμφέροντά της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη

Την ανάγκη να είμαστε μαζί σε έναν αγώνα για να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση της Δεξιάς επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελλος σε ερώτηση για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουμε δεν κατεβάζουμε τα μολύβια, τονίζει

Σύνταξη
Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 09.10.25

Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοκαρίστηκαν ακόμη και οι γιατροί στο «Αττικόν» με τα τραύματα που είχε στο πρόσωπο της και στα μάτια της η έγκυος γυναίκα που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγο της

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Ρέππα: Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 09.10.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Ρέππα: Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος

«Η κυρία Ρέππα ομολόγησε ότι εισηγήθηκε η μεγάλη απόσταση κατοικίας - εκτάσεων να μην θεωρείται κριτήριο κινδύνου», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Εξωπραγματικό μποτιλιάρισμα στην Κίνα: Χιλιάδες αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση για… πάνω από 24 ώρες
Κόσμος 09.10.25

Εξωπραγματικό μποτιλιάρισμα στην Κίνα: Χιλιάδες αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση για… πάνω από 24 ώρες

Η κοσμοσυρροή αυτή στην Κίνα, μόνο τυχαία δεν ήταν, μιας και η κυβέρνηση επέτρεψε δωρεάν διέλευση όλων των επιβατικών οχημάτων έως 7 θέσεων από το εθνικό οδικό δίκτυο!

Σύνταξη
Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων
Θα επιτευχθεί η ειρήνη;  09.10.25

Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων

Στην πρώτη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, σχεδόν το 60% της Γάζας θα παραμείνει υπό τον έλεγχό του Ισραήλ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ευρώπη: Οι εξελίξεις στη Γαλλία ξυπνούν τους χειρότερους εφιάλτες της – Και μπορεί να γίνουν πραγματικότητα
Κίνδυνος ριζικών αλλαγών 09.10.25

Ευρώπη: Οι εξελίξεις στη Γαλλία ξυπνούν τους χειρότερους εφιάλτες της – Και μπορεί να γίνουν πραγματικότητα

Αυτό που φοβούνται στην Ευρώπη είναι το ενδεχόμενο να διαδεχθεί τον Μακρόν η Λεπέν στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Και η Γαλλία να συμμαχήσει με άλλες λαϊκιστικές δυνάμεις, θέτοντας βόμβα στα θεμέλια της ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι κινηματογραφικές ιλαροτραγωδίες των Μπέλα Ταρ και Λάσλο Κρασναχορκάι για έναν κόσμο που αποσυντίθεται
Αδιάκοπο ή στοχαστικό; 09.10.25

Οι κινηματογραφικές ιλαροτραγωδίες των Μπέλα Ταρ και Λάσλο Κρασναχορκάι για έναν κόσμο που αποσυντίθεται

Η μακρά συνεργασία μεταξύ του σκηνοθέτη Μπέλα Ταρ και του μυθιστοριογράφου Λάζλο Κρασναχόρκαι, με πέντε ταινίες μεγάλου μήκους σε διάστημα δύο δεκαετιών, γέννησε κινηματογραφικούς μύθους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεσσηνία: Εντοπίστηκε στην Ηλεία το σκούτερ του δράστη της διπλής δολοφονίας – Νέο βίντεο από τη διαδρομή του
Ελλάδα 09.10.25

Μεσσηνία: Εντοπίστηκε στην Ηλεία το σκούτερ του δράστη της διπλής δολοφονίας – Νέο βίντεο από τη διαδρομή του

Νέα στοιχεία έρχεται να δώσει μάρτυρας κλειδί στην υπόθεση, ο οποίος δίνει σημαντικές πληροφορίες για την διαθήκη του 68χρονου και τις αλλαγές που έκανε σε αυτή το τελευταίο διάστημα.

Σύνταξη
«Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια
Ελλάδα 09.10.25

«Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια

Σοκάρει το ποινικό παρελθόν του δράστη της άγριας επίθεσης στη γυναίκα του που συνέχιζε να κυκλοφορεί ελεύθερος παρά την συνεχόμενη παραβατική και βίαιη συμπεριφορά του τα τελευταία χρόνια

Σύνταξη
Νίκος Γκάλης: «Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο – Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη» (vid)
Μπάσκετ 09.10.25

Νίκος Γκάλης: «Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο – Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη» (vid)

Ο Νίκος Γκάλης μίλησε για τη μεγάλη βραδιά του Άρη με το Αμβούργο και τη γνωριμία του με τον ισχυρό άνδρα των κιτρινόμαυρων Ρίτσαρντ Σιάο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ – Στο πλατό της ταινίας Performance
Swinging London 09.10.25

Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ - Στο πλατό της ταινίας Performance

Ο Άγγλος φωτογράφος Άντριου Μακλίαρ θυμάται άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα της ποπ ταινίας Performance του 1970, των Ντόναλντ Κάμελ και Νίκολας Ρεγκ, στο Λονδίνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του
Παρέμβαση 09.10.25

Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του

Ο Γιάννης Ραγκούσης καλεί ουσιαστικά την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρήσει αν ισχύουν μετά την εξέλιξη της παραίτησης Τσίπρα και τα όσα αποφασίστηκαν στο τελευταίο Συνέδριο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
