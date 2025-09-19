Μπέκαμ: «Ο πιο διάσημος αριθμός στο τηλέφωνό μου είναι της… »

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ μπορεί να έχει αποσυρθεί από τα γήπεδα εδώ και χρόνια, αλλά παραμένει διαρκώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας είτε μέσω του ρόλου του ως συνιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι, είτε με συχνές εμφανίσεις του ως αναλυτής σε ποδοσφαιρικές εκπομπές.

Πρόσφατα, μάλιστα, κάθισε στο πάνελ της εκπομπής «CBS Sports Golazo» μαζί με τους Τζέιμι Κάραγκερ και Μάικ Ρίτσαρντς, σε ένα επεισόδιο της στήλης «In The Mixer», που παρουσιάζει η Κέιτ Σκοτ.

Η παρουσιάστρια έθετε σύντομες και απρόβλεπτες ερωτήσεις στους καλεσμένους της — όχι μόνο ποδοσφαιρικές, αλλά και πιο προσωπικές, προκαλώντας γέλια και πειράγματα μεταξύ των παρευρισκομένων. Κάποια στιγμή, τους ρώτησε ποιος είναι ο πιο διάσημος άνθρωπος που έχουν αποθηκευμένο στο κινητό τους.

Ο Ρίτσαρντς απάντησε τον πρόεδρο της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, ενώ ο Κάραγκερ, με χιούμορ, είπε τον ίδιο τον Μπέκαμ — αν και αστειεύτηκε πως δεν ξέρει αν ο Ντέιβιντ έχει αποθηκευμένο τον δικό του αριθμό. Όλα τα βλέμματα στράφηκαν τότε στον Άγγλο σταρ, που κράτησε για το τέλος την πιο απλή αλλά και πιο αναπάντεχη απάντηση:

«Η σύζυγός μου», είπε χαμογελώντας.

Η Βικτόρια Μπέκαμ, πρώην μέλος των Spice Girls και σήμερα μία από τις πιο επιτυχημένες σχεδιάστριες μόδας στον κόσμο, είναι η γυναίκα με την οποία ο Ντέιβιντ είναι παντρεμένος από το 1999 και έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Η τρυφερή του δήλωση έκανε την παρουσιάστρια να συγκινηθεί, ενώ ο Κάραγκερ και ο Ρίτσαρντς ξέσπασαν σε γέλια.

Η Βικτόρια, που πέρα από την καριέρα της στη μουσική έχει χτίσει ένα διεθνές brand στον χώρο της μόδας, αναμένεται μάλιστα να παρουσιάσει και τη δική της σειρά ντοκιμαντέρ στις 9 Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει το ίδιο λαμπερή όσο και στα χρόνια των Spice Girls.

Μια γλυκιά στιγμή, που θύμισε σε όλους ότι ο Μπέκαμ, πίσω από τη λάμψη και τη δόξα, παραμένει πάνω απ’ όλα οικογενειάρχης…