Το έσκασε από το παράθυρο, έχασε προπόνηση της Μάντσεστερ: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ

Ήταν αρχές του 1997 όταν τα βρετανικά tabloids ανακάλυψαν το νέο τους αγαπημένο θέμα και η Αγγλία βρήκε το ζευγάρι που θα λάτρευε μέσα στα επόμενα χρόνια. Το ειδύλλιο ανάμεσα στον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ προκάλεσε φρενίτιδα στον Τύπο και ανανέωσε τον κόσμο της σόουμπιζ στο «νησί».

Καθόλου τυχαίο, καθώς είχαμε να κάνουμε με δύο νέους, επιτυχημένους και ιδιαίτερα αγαπητούς σταρ της Αγγλίας. Από τη μια η Posh Spice, που μαζί με τις υπόλοιπες Spice Girls ήταν εκείνη την περίοδο το top συγκρότημα του πλανήτη. Και από την άλλη ο ωραίος μέσος με το μαγικό πόδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο χώρος του θεάματος και του ποδοσφαίρου μόλις είχε ενωθεί.

Από τότε έχουν περάσει κάτι λιγότερο από τρεις δεκαετίες, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ παντρεύτηκαν το 1999, απέκτησαν τέσσερα παιδιά, άφησαν τις καριέρες τους πίσω, μεταμορφώθηκαν σε επιχειρηματίες και έχουν μετατρέψει την οικογένειά τους σε ένα brand που αξίζει εκατομμύρια.

Ωστόσο η σχέση τους συνεχίζει ακόμα και σήμερα να φιγουράρει στα tabloids και να απασχολεί τον πλανήτη. Για αυτό και η Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να αποκαλύψει μερικές άγνωστες στιγμές από τα πρώτα χρόνια του ειδυλλίου τους.

«Θυμάμαι ήμασταν σε περιοδεία με το συγκρότημα και δίναμε μια συναυλία στο Μάντσεστερ. Το βράδυ τον έβαλα κρυφά στο δωμάτιό μου και το επόμενο πρωί ο Ντέιβιντ αναγκάστηκε να το σκάσει από το παράθυρο για να μην τον πάρουν χαμπάρι» είπε η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας στο podcast Call Her Daddy.

Μάλιστα, αποκάλυψε, ότι εκείνη την μέρα έχασε και την προπόνηση στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς «τα πόδια του είχαν βγάλει φουσκάλες από το περπάτημα για να γυρίσει σπίτι του».

Η Βικτόρια Μπέκαμ, πάντως τόνισε, ότι τον πρώτο καιρό της σχέσης του, ο πρώην άσος του ποδοσφαίρου ποτέ δεν ζήλεψε που εκείνη ήταν πιο επιτυχημένη επαγγελματικά. «Ήταν πολύ υποστηρικτικός και δεν είχε ποτέ θέματα ανασφάλειας» τόνισε.