Η εργατική τάξη και η Rolls Royce: Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλάει για την πιο viral στιγμή από το ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ
Έχουν περάσει δύο χρόνια από την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια αποκάλυψε πώς ένιωσε που ο σύζυγός της την έβγαλε στη σέντρα για την εργατική τάξη και την Rolls Royce.

Φροίξος Φυντανίδης
Είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα και και ωραία αθλητικά – lifestyle ντοκιμαντέρ που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για το Beckham του Netflix, που καταγράφει τη ζωή του Ντέιβιντ Μπέκαμ – από τα παιδικά του χρόνια μέχρι τη Μάντσεστερ, τις δυσκολίες, την κατάκτηση της κορυφής και τη ζωή του σήμερα.

Και φυσικά από εκείνο το φιλμ των τεσσάρων επεισοδίων, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η Βικτόρια Μπέκαμ – η γνωριμία και ο γάμος τους όταν εκείνη ήταν ακόμα μέλος των Spice Girls τρέλανε τον πλανήτη και τους μεταμόρφωσε στο απόλυτο power couple της Βρετανίας.

Ωστόσο εκτός από αρκετές αθλητικές και συγκινητικές στιγμές, το ντοκιμαντέρ είχε και την αστεία πλευρά του. Η σκηνή που θυμούνται οι περισσότεροι είναι η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας να μιλάει για τα παιδικά της χρόνια και πως μεγάλωσε στην εργατική τάξη, έως ότου εμφανίστηκε πίσω από μια πόρτα ο Ντέιβιντ λέγοντας «να είσαι ειλικρινής. Με τι αυτοκίνητο σε πήγαινε στο σχολείο ο μπαμπάς σου; Με Rolls Royce».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NetflixSports (@netflixsports)

Εννοείται ότι αυτή η ατάκα έγινε viral, meme, έκανε τον πρώην αστέρα του ποδοσφαίρου να μοιάζει λίγο πιο κουλ και έβγαλε στη… σέντρα τη Βικτόρια Μπέκαμ για το τι θεωρεί εργατική τάξη.

Τώρα, περίπου δύο χρόνια μετά, η 51χρονη έδωσε μια συνέντευξη στους Times και μίλησε για πρώτη φορά για εκείνη τη σκηνή.

«Θα είμαι ειλικρινής, δεν με αγάπησα καθόλου σε εκείνο το ντοκιμαντέρ» είπε η Βικτόρια Μπέκαμ και συνέχισε: «Ωστόσο, το φιλμ του Ντέιβιντ με έκανε να καταλάβω πόσο καλά νιώθεις όταν κάνεις λάθος. Μου αρέσει να κάνω λάθος. Και έκανα».

Μάλιστα, όπως τόνισε, όταν έδινε αυτή τη συνέντευξη για το Beckham, υποτίθεται ότι ο Ντέιβιντ είχε φύγει από το σπίτι – ωστόσο εκείνος βρισκόταν σε ένα άλλο δωμάτιο και έβλεπε τα γυρίσματα από ένα μόνιτορ.

