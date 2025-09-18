magazin
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Αγέλαστη, μίζερη αγελάδα»: Η Βικτόρια Mπέκαμ βάζει τα κλάματα στο πρώτο trailer του ντοκιμαντέρ της
Fizz 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:30

«Αγέλαστη, μίζερη αγελάδα»: Η Βικτόρια Mπέκαμ βάζει τα κλάματα στο πρώτο trailer του ντοκιμαντέρ της

Μετά την τεράστια επιτυχία του ντοκιμαντέρ του συζύγου της, Ντέιβιντ, η Βικτόρια Μπέκαμ αναλαμβάνει να μας αφηγηθεί τη δικής της ιστορία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Χωρισμός: Μήπως ψάχνεις για ριμπάουντ;

Χωρισμός: Μήπως ψάχνεις για ριμπάουντ;

Spotlight

Η Βικτόρια Μπέκαμ, η άλλοτε ανέκφραστη Posh Spice, δεν διστάζει να τρολάρει την ίδια της τη δημόσια εικόνα στο πρώτο trailer της πολυαναμενόμενης σειράς ντοκιμαντέρ για τη ζωή της.

Μεταξύ σοβαρού και αστείου, η αεικίνητη σχεδιάστρια μόδας δηλώνει πως όλοι την θεωρούσαν «μια μίζερη αγελάδα που δεν χαμογελάει ποτέ», αλλά εκείνη το διαψεύδει κατηγορηματικά.

Το ντοκιμαντέρ, με τίτλο Victoria Beckham, έρχεται στο Netflix μετά την επιτυχία της σειράς του συζύγου της, Ντέιβιντ, και υπόσχεται να πει την ιστορία της Βικτόρια Μπέκαμ που ποπ είδωλο έγινε μια δύναμη στην παγκόσμια μόδα, αλλά και τις κρυμμένες πτυχές της οικογενειακής της ζωής.

Στο trailer που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 17/9, συμμετέχουν φίλοι της Μπέκαμ όπως σχεδιαστής Τομ Φορντ και η ηθοποιός Εύα Λονγκόρια. Και οι δύο ομολογούν πως στην αρχή, «κανείς δεν έπαιρνε στα σοβαρά» την προσπάθεια της να εισέλθει στον απαιτητικό κόσμο της υψηλής ραπτικής.

Η ίδια δεν διστάζει να μιλήσει για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η επώνυμη εταιρεία της, αποκαλύπτοντας πως κάποια στιγμή βρέθηκε αντιμέτωπη με οικονομικά προβλήματα. «Η επιτυχία δεν ήρθε χωρίς πόνο: το brand ήταν εκατομμύρια στο κόκκινο» λέει ενώ ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, με τη σειρά του, παραδέχεται πως το χρέος τον είχε «πανικοβάλει».

Το ντοκιμαντέρ, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στην επαγγελματική της πορεία. Είναι σαφής η πρόθεση της Βικτόρια να αφήσει πίσω της τις φήμες περί αποστασιοποίησης από τον μεγαλύτερο γιο της, Μπρούκλιν, και τη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ.

Παρά τις ειδήσεις για ένταση ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας εδώ και μήνες, η Μπέκαμ έχει συμπεριλάβει τον Μπρούκλιν στο ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων ενώ υπάρχουν τρυφερά στιγμιότυπα από τη βρεφική του ηλικία.

Η Βικτόρια Μπέκαμ εξομολογείται  πως «δεν έχει ξεχάσει ποτέ από πού έρχεται» και πως από παιδί «ήθελε απεγνωσμένα να είναι αρεστή».

Η «λαϊκή» καταγωγή και η αμηχανία του Ντέιβιντ

Η σειρά αναμένεται να αναβιώσει και τη viral στιγμή από το ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Μπέκαμ, όπου εκείνος την πείραξε για τη «λαϊκή» της καταγωγή, αναγκάζοντάς τη να παραδεχτεί πως ο πατέρας της είχε μια Rolls-Royce -ένα στιγμιότυπο που κεφαλαιοποίησε με ένα μπλουζάκι που φέρει το σύνθημα My Dad Had A Rolls Royce, αξίας περίπου 130 ευρώ ενώ το ζευγάρι το σατίρισε πρόσφατα σε διαφήμιση για την Uber Eats.

«Θέλω η οικογένεια μου να είναι υπερήφανοι για μένα» λέει η Μπέκαμ με Ντέιβιντ να την καθησυχάζει, λέγοντάς της πως θα ήταν περήφανος για εκείνη ακόμη κι αν έφτιαχνε ένα τοστ με τυρί και ζαμπόν.

«Ας είμαστε ειλικρινείς, δεν θα μπορούσα καν να φτιάξω ένα σάντουιτς με τυρί» απαντάει με σαρκασμό συγκινημένη.

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
LNG: Τι ψάχνουν στην Ευρώπη Exxon και Chevron

LNG: Τι ψάχνουν στην Ευρώπη Exxon και Chevron

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χωρισμός: Μήπως ψάχνεις για ριμπάουντ;

Χωρισμός: Μήπως ψάχνεις για ριμπάουντ;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη αντίδραση μετά την τριήμερη πτώση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη αντίδραση μετά την τριήμερη πτώση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Δημήτρης Σταρόβας Θύμα διαδικτυακής απάτης
Fizz 18.09.25

Δημήτρης Σταρόβας Θύμα διαδικτυακής απάτης- Τι συνέβη

Τι συνέβη στον γνωστό καλλιτέχνη και μάλιστα όχι για πρώτη φορά; Ο Δημήτρης Σταρόβας ζήτησε από τους followers του αλλά και γενικά από τον κόσμο να προσέχει και να μην πιστεύει αυτά που βλέπει στο διαδίκτυο.

Σύνταξη
Στίβεν Κολμπέρ: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy»
Βίντεο 18.09.25

Στίβεν Κολμπέρ: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy»

Ο Στίβεν Κολμπέρ κέρδισε το πρώτο του Emmy μετά την ακύρωση της εκπομπής του από το CBS. «Ειλικρινά, έπρεπε να μας είχαν κόψει εδώ και χρόνια», σχολίασε με χιούμορ ο κωμικός και παρουσιαστής

Σύνταξη
Cardi B: Είναι και πάλι έγκυος;
Βίντεο 17.09.25

Cardi B: Είναι και πάλι έγκυος;

Η Cardi B δήλωσε ότι βρίσκεται σε μια πολύ καλή φάση της ζωής της, καθώς ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ και παράλληλα ζει ξανά την εμπειρία της μητρότητας

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Δικαιώνεται η αδερφή του Βάσω από την ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας – Η κόντρα συνεχίζεται
Βίντεο 17.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Δικαιώνεται η αδερφή του Βάσω από την ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας – Η κόντρα συνεχίζεται

«Την αίτηση περί ακούσιας εξέτασης υπέβαλαν η Κλειώ και η Μαρία Μαζωνάκη», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της οικογένειας του τραγουδιστή

Σύνταξη
H «ερωτευμένη» Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Τζέιν Φόντα, η Μέριλ Στριπ – Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήθελε να αρέσει
Σωστός σε όλα 17.09.25

H «ερωτευμένη» Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Τζέιν Φόντα, η Μέριλ Στριπ – Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήθελε να αρέσει

Ο μύθος λέει ότι ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έπρεπε να «αποκρούσει» μερικές από τις πιο διάσημες γυναίκες του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένης της Τζέιν Φόντα και της «ερωτευμένης» Μπάρμπρα Στρέιζαντ. Ακόμη και η Μέριλ Στριπ παραδέχτηκε ότι ήταν «τελείως ερωτευμένη» μαζί του στα γυρίσματα του «Πέρα από την Αφρική».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χρυσάφι στα πόδια της: Η Αντέλ έκανε συμφωνία εκατομμυρίων για να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της
Money, money, money 17.09.25

Χρυσάφι στα πόδια της: Η Αντέλ έκανε συμφωνία εκατομμυρίων για να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της

Η 37χρονη pop star Αντέλ αποφάσισε να πει το «ναι» στις πιέσεις των εκδοτικών ομίλων και έκλεισε συμφωνία πολλών εκατομμυρίων για την κυκλοφορία της αυτοβιογραφία της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ένα πολύ ξεχωριστό άτομο» -Μέσα στον ισότιμο γάμο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς
Κοινό όραμα 16.09.25

«Ένα πολύ ξεχωριστό άτομο» -Μέσα στον ισότιμο γάμο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1996 και παντρεύτηκε το 2009 σε μια κλειστή τελετή στην πατρίδα της Ζάγκαρς, το Αμβούργο της Γερμανίας – κοινό του όραμα ο ακτιβισμός για το περιβάλλον. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου του 2025.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας
Όλα όσα έγιναν 16.09.25

Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας

Πολλά τα παραλειπόμενα από την κηδεία της δούκισσας του Κεντ που έφερε τη βασιλική οικογένεια αντιμέτωπη με τον ατιμασμένο πρίγκιπα Άντριου εν μέσω του σκανδάλου Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις – Καταγγελία εισβολέων, ο υπόκοσμος και οι φόβοι του
Εξελίξεις 16.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις – Καταγγελία εισβολέων, ο υπόκοσμος και οι φόβοι του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει διαπιστώσει με τη βοήθεια ειδικών ότι κάποιοι τον παρακολουθούσαν και υπέκλεπταν συνομιλίες στο σπίτι του. Η καταγγελία στην αστυνομία που έφερε στο φως το Live News του ΜΕGA

Σύνταξη
Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ
Πάει για ρεκόρ; 16.09.25

Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η Σίντνεϊ Σουίνι έχει την ευκαιρία να γίνει και το πιο ακριβοπληρωμένο. Αρκεί να πει «ναι» στην πρόταση του Μπόλιγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976
50 χρόνια μετά 18.09.25

Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976

«Βγαίνω να φάω ένα σάντουιτς και να πάρω φάρμακα από το φαρμακείο. Επιστρέφω σύντομα», είχε πει ο Τενόριο Ζούνιορ στις 18 Μαρτίου 1976. Δεν επέστρεψε ποτέ.

Σύνταξη
Υπόθεση που πάγωσε στον χρόνο: 20 χρόνια μετά, ένα email αναβιώνει την δολοφονία του Στίβεν Κουκ στην Κρήτη
Πρώην σύζυγος αποκαλύπτει 18.09.25

Υπόθεση που πάγωσε στον χρόνο: 20 χρόνια μετά, ένα email αναβιώνει την δολοφονία του Στίβεν Κουκ στην Κρήτη

Μια υπόθεση εξαφάνισης στην Κρήτη, αναζωπυρώνεται μετά από δύο δεκαετίες, φέρνοντας ξανά την ελπίδα για δικαιοσύνη και την οδύνη της απώλειας του νεαρού Στίβεν Κουκ

Σύνταξη
Αίγυπτος: Σε χυτήριο κατέληξε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη – Τέσσερις συλλήψεις για την κλοπή του
Άδοξο τέλος 18.09.25

Αίγυπτος: Σε χυτήριο κατέληξε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη – Τέσσερις συλλήψεις για την κλοπή του

Το χρυσό βραχιόλι του φαραώ έκλεψε από το Μουσείο του Καΐρου μια συντηρήτρια, που το πούλησε σε κοσμηματοπώλη. Εκείνος το έδωσε σε χυτήριο, όπου το έλιωσαν μαζί με άλλα χρυσά αντικείμενα.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Μέντι για το ντέρμπι
On Field 18.09.25

Το μήνυμα του Μέντι για το ντέρμπι

Ο προπονητής του Ολυμπιακού έδωσε το σύνθημα στους παίκτες του για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τους «πράσινους», ζητώντας συγκεκριμένα πράγματα από τους «ερυθρόλευκους»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το «πακέτο ΔΕΘ» δεν απέδωσε – Δημοσκόπηση κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη – Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής
Μαζική αποδοκιμασία 18.09.25

Το «πακέτο ΔΕΘ» δεν απέδωσε – Δημοσκόπηση κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη – Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA δείχνει ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ δεν «γύρισαν το κλίμα» υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αξίωσε 100.000 ευρώ από την Εθνική ομάδα μπάσκετ για το γλέντι
Μπάσκετ 18.09.25

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αξίωσε 100.000 ευρώ από την Εθνική ομάδα μπάσκετ για το γλέντι

Το ποσό των 100.000 ευρώ φέρεται να ζήτησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός από τους ανθρώπους της Εθνικής ομάδας μπάσκετ για το γλέντι της μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket!

Σύνταξη
Από πού έρχεται ο ρατσισμός; Τα ψυχολογικά αίτια πίσω από την μάστιγα της εποχής
Μία νέα προσέγγιση 18.09.25

Από πού έρχεται ο ρατσισμός; Τα ψυχολογικά αίτια πίσω από την μάστιγα της εποχής

Ανά τα χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες σχετικά με την προέλευση και τις ρίζες του ρατσισμού. Και όλες οι έρευνες ξεκινούν από το ίδιο απλό ερώτημα: Τι είναι τελικά ο ρατσισμός;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τουρκία: «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα καεί η Κωνσταντινούπολη», δηλώνει ο Μπαχτσελί
Τουρκία 18.09.25

«Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα καεί η Κωνσταντινούπολη», δηλώνει ο Μπαχτσελί

Οι Παλαιστίνιοι υποστηρίζουν ότι τα ισραηλινά φράγματα αποτελούν μέρος της πολιτικής απομόνωσης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από τα παλαιστινιακά εδάφη. Η Τουρκία δηλώνει πως δεν θα το αφήσει να περάσει

Σύνταξη
LIVE: Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν
Champions League 18.09.25

LIVE: Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν

LIVE: Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7 HD.

Σύνταξη
LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μονακό
Champions League 18.09.25

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μονακό

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Κλαμπ Μπριζ – Μονακό για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
Αλβανία: Χάος στο κοινοβούλιο για την… Ντιέλα – Πέταξαν το Σύνταγμα στον Εντι Ράμα
Κόσμος 18.09.25

Χάος στο αλβανικό κοινοβούλιο για την... Ντέλια - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Εντι Ράμα

Εξοργισμένοι βουλευτές της αντιπολίτευσης πέταξαν βιβλία του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής προς τον πρωθυπουργό Εντι Ράμα αλλά και μπουκάλι με νερό, με αποτέλεσμα να διακοπεί η συνεδρίασης για 15 λεπτά.

Σύνταξη
Super League: «Πνίγονται» στα ρηχά οι διαιτητές
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Super League: «Πνίγονται» στα ρηχά οι διαιτητές

Κάθε αγωνιστική και τιμωρίες. Μετά την 3η αγωνιστική της Super League άκουσαν «καμπάνες» οι Παπαπέτρου, Ζαμπαλάς, Κατοίκος, ενώ γλίτωσαν οι Τζήλος, Τσιμεντερίδης

Βάιος Μπαλάφας
Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ είχε «μυστική συνάντηση» με τον Ερντογάν – Τι συζήτησαν
«Επίσκεψη ευγένειας» 18.09.25

Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ είχε «μυστική συνάντηση» με τον Ερντογάν – Τι συζήτησαν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος συναντήθηκε «κρυφά» με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο «μενού» φαίνεται να ήταν η συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Αμερικανό πρόεδρο –ίσως η Γάζα.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% σκάνδαλο Μητσοτάκη – Επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τη χώρα
Βουλή 18.09.25

Φάμελλος: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% σκάνδαλο Μητσοτάκη – Επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τη χώρα

«Παραίτηση αυτής της διεφθαρμένης κυβέρνησης που υποσκάπτει το κράτος Δικαίου, το συντομότερο», ζήτησε ο Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας πως ο λαός «έχει απονομιμοποιήσει την κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη»

Σύνταξη
«Με στηρίζει σε ό,τι κάνω»: Θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε υποστηρίζει πως είναι παντρεμένη με την ΑΙ εκδοχή του
Βίντεο 18.09.25

«Με στηρίζει σε ό,τι κάνω»: Θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε υποστηρίζει πως είναι παντρεμένη με την ΑΙ εκδοχή του

«Μιλάω μαζί του κάθε μέρα. Είναι σαν τον καλύτερό μου φίλο. Σχεδιάζουμε, δηλαδή, όλο το μέλλον μας μαζί. Δώσαμε ονόματα στα παιδιά μας», είπε μεταξύ άλλων η θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε

Σύνταξη
Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 – Υψηλός δανεισμός και αυξημένες αμυντικές δαπάνες
Λιτότητα εν όψει 18.09.25

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 – Υψηλός δανεισμός και αυξημένες αμυντικές δαπάνες

Λίγο πριν λήξει το έτος ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της γερμανικής κυβέρνησης για το 2025. Προβλέπει αυξημένο δανεισμό και ενίσχυση των δαπανών για την άμυνα, αλλά και για την απασχόληση.

Σύνταξη
Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA
On Field 18.09.25

Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA

Ο τηλεοπτικός φακός «συνέλαβε» έναν βοηθό του προπονητή της Ατλέτικο, να φτύνει οπαδούς της Λίβερπουλ και μετά έγινε ο κακός χαμός που οδήγησε στην αποβολή του Σιμεόνε. Η UEFA ξεκίνησε έρευνα και… έρχονται τιμωρίες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Πήγαινε να αγγίξεις γρασίδι»: Πώς η Gen Z σταμάτησε να βγαίνει έξω και γιατί αυτό έχει σημασία
Εποχή της οθόνης 18.09.25

«Πήγαινε να αγγίξεις γρασίδι»: Πώς η Gen Z σταμάτησε να βγαίνει έξω και γιατί αυτό έχει σημασία

Καθώς μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι όλο και περισσότεροι Gen Z μένουν κλεισμένοι στο σπίτι για μέρες, γίνεται πιο κατανοητό γιατί παρατηρούμε μαζική επιδείνωση της ψυχικής υγείας και άνοδο της «εποχής της οργής»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο