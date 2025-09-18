«Αγέλαστη, μίζερη αγελάδα»: Η Βικτόρια Mπέκαμ βάζει τα κλάματα στο πρώτο trailer του ντοκιμαντέρ της

Η Βικτόρια Μπέκαμ, η άλλοτε ανέκφραστη Posh Spice, δεν διστάζει να τρολάρει την ίδια της τη δημόσια εικόνα στο πρώτο trailer της πολυαναμενόμενης σειράς ντοκιμαντέρ για τη ζωή της.

Μεταξύ σοβαρού και αστείου, η αεικίνητη σχεδιάστρια μόδας δηλώνει πως όλοι την θεωρούσαν «μια μίζερη αγελάδα που δεν χαμογελάει ποτέ», αλλά εκείνη το διαψεύδει κατηγορηματικά.

Το ντοκιμαντέρ, με τίτλο Victoria Beckham, έρχεται στο Netflix μετά την επιτυχία της σειράς του συζύγου της, Ντέιβιντ, και υπόσχεται να πει την ιστορία της Βικτόρια Μπέκαμ που ποπ είδωλο έγινε μια δύναμη στην παγκόσμια μόδα, αλλά και τις κρυμμένες πτυχές της οικογενειακής της ζωής.

Στο trailer που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 17/9, συμμετέχουν φίλοι της Μπέκαμ όπως σχεδιαστής Τομ Φορντ και η ηθοποιός Εύα Λονγκόρια. Και οι δύο ομολογούν πως στην αρχή, «κανείς δεν έπαιρνε στα σοβαρά» την προσπάθεια της να εισέλθει στον απαιτητικό κόσμο της υψηλής ραπτικής.

Η ίδια δεν διστάζει να μιλήσει για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η επώνυμη εταιρεία της, αποκαλύπτοντας πως κάποια στιγμή βρέθηκε αντιμέτωπη με οικονομικά προβλήματα. «Η επιτυχία δεν ήρθε χωρίς πόνο: το brand ήταν εκατομμύρια στο κόκκινο» λέει ενώ ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, με τη σειρά του, παραδέχεται πως το χρέος τον είχε «πανικοβάλει».

Το ντοκιμαντέρ, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στην επαγγελματική της πορεία. Είναι σαφής η πρόθεση της Βικτόρια να αφήσει πίσω της τις φήμες περί αποστασιοποίησης από τον μεγαλύτερο γιο της, Μπρούκλιν, και τη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ.

Παρά τις ειδήσεις για ένταση ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας εδώ και μήνες, η Μπέκαμ έχει συμπεριλάβει τον Μπρούκλιν στο ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων ενώ υπάρχουν τρυφερά στιγμιότυπα από τη βρεφική του ηλικία.

Η Βικτόρια Μπέκαμ εξομολογείται πως «δεν έχει ξεχάσει ποτέ από πού έρχεται» και πως από παιδί «ήθελε απεγνωσμένα να είναι αρεστή».

Η «λαϊκή» καταγωγή και η αμηχανία του Ντέιβιντ

Η σειρά αναμένεται να αναβιώσει και τη viral στιγμή από το ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Μπέκαμ, όπου εκείνος την πείραξε για τη «λαϊκή» της καταγωγή, αναγκάζοντάς τη να παραδεχτεί πως ο πατέρας της είχε μια Rolls-Royce -ένα στιγμιότυπο που κεφαλαιοποίησε με ένα μπλουζάκι που φέρει το σύνθημα My Dad Had A Rolls Royce, αξίας περίπου 130 ευρώ ενώ το ζευγάρι το σατίρισε πρόσφατα σε διαφήμιση για την Uber Eats.

«Θέλω η οικογένεια μου να είναι υπερήφανοι για μένα» λέει η Μπέκαμ με Ντέιβιντ να την καθησυχάζει, λέγοντάς της πως θα ήταν περήφανος για εκείνη ακόμη κι αν έφτιαχνε ένα τοστ με τυρί και ζαμπόν.

«Ας είμαστε ειλικρινείς, δεν θα μπορούσα καν να φτιάξω ένα σάντουιτς με τυρί» απαντάει με σαρκασμό συγκινημένη.