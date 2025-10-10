Το «χαμένο» χαμόγελο της Βικτόρια Μπέκαμ και η ευθύνη του Ντέιβιντ

Από τότε που έκανε την εμφάνισή της στον χώρο του θεάματος έως σήμερα έχουν περάσει περίπου 28 χρόνια και πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στη ζωή της. Η Βικτόρια Μπέκαμ από pop star με της Spice Girls έγινε μια επιτυχημένη σχεδιάστρια μόδας, βελτίωσε κατά πάρα πολύ το στυλ της (αυτό στα nineties ήταν λίγο τραγικό), ενώ απέκτησε μια μεγάλη οικογένεια και ζει μόνιμα στις ΗΠΑ.

Αν υπάρχει κάτι που δεν έχει αλλάξει στην 51χρονη είναι ένα πράγμα: η αγέλαστη πόζα της. Σε αυτές τις τρεις δεκαετίες η Βικτόρια έχει φωτογραφηθεί χιλιάδες φορές, αλλά μια γρήγορη αναζήτηση στο Google θα βρεις ελάχιστες φωτογραφίες της που να χαμογελάει.

Οι περισσότεροι την αντιμετωπίζουν σαν υπερβολικά σοβαρή, άλλοι σαν σνομπ και ξινή. Ωστόσο ήρθε η στιγμή να δώσει η ίδια τις δικές της εξηγήσεις για όλο αυτό.

Η Βικτόρια μιλώντας στο ντοκιμαντέρ της στο Netflix ήταν αποκαλυπτική για το «χαμένο» της χαμόγελο και της ευθύνη του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

«Είναι αλήθεια, μοιάζει μίζερη σε όλες τις φωτογραφίες μου εδώ και χρόνια, γιατί αυτός ο τύπος κάθεται συνεχώς στα αριστερά» είπε η Βικτόρια Μπέκαμ για τον Ντέιβιντ και συνέχισε: «Δεν το είχα καταλάβει μέχρι πριν λίγο καιρό, αλλά χαμογελάω όταν κάθομαι στην αριστερή πλευρά – όταν όμως είμαι στα δεξιά δεν είναι το καλό μου προφίλ και ασυναίσθητα μένω αγέλαστη».

Μάλιστα έκανε και την πλάκα της, λέγοντας «από μέσα μου πάντως γελάω, αλλά δεν το βλέπει κανείς άρα για αυτό μοιάζω συνέχεια να έχω κακή διάθεση».

