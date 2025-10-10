Το «χαμένο» χαμόγελο της Βικτόρια Μπέκαμ και η ευθύνη του Ντέιβιντ
Για χρόνια η σχεδιάστρια μόδας Βικτόρια Μπέκαμ έχει υιοθετήσει το στυλ της... αγέλαστης και όπως φαίνεται για όλα φταίει ο σύζυγός της.
- Συνελήφθη ξανά ο Ιρακινός που είχε επιτεθεί στον μηχανοδηγό του Μετρό
- Φυλάκιση 4 ετών σε «μαϊμού» λογιστή - Έπειθε τα θύματά του ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ
- «Παγώνουν» οι αγωγές του Δημοσίου κατά ιδιωτών ακινήτων - Η νέα ημερομηνία
- Ρωσικό σφυροκόπημα σε όλη την Ουκρανία - Νεκρό 7χρονο παιδί στη Ζαπορίζια - Χωρίς ρεύμα το ανατολικό Κίεβο
Από τότε που έκανε την εμφάνισή της στον χώρο του θεάματος έως σήμερα έχουν περάσει περίπου 28 χρόνια και πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στη ζωή της. Η Βικτόρια Μπέκαμ από pop star με της Spice Girls έγινε μια επιτυχημένη σχεδιάστρια μόδας, βελτίωσε κατά πάρα πολύ το στυλ της (αυτό στα nineties ήταν λίγο τραγικό), ενώ απέκτησε μια μεγάλη οικογένεια και ζει μόνιμα στις ΗΠΑ.
Αν υπάρχει κάτι που δεν έχει αλλάξει στην 51χρονη είναι ένα πράγμα: η αγέλαστη πόζα της. Σε αυτές τις τρεις δεκαετίες η Βικτόρια έχει φωτογραφηθεί χιλιάδες φορές, αλλά μια γρήγορη αναζήτηση στο Google θα βρεις ελάχιστες φωτογραφίες της που να χαμογελάει.
Οι περισσότεροι την αντιμετωπίζουν σαν υπερβολικά σοβαρή, άλλοι σαν σνομπ και ξινή. Ωστόσο ήρθε η στιγμή να δώσει η ίδια τις δικές της εξηγήσεις για όλο αυτό.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Βικτόρια μιλώντας στο ντοκιμαντέρ της στο Netflix ήταν αποκαλυπτική για το «χαμένο» της χαμόγελο και της ευθύνη του Ντέιβιντ Μπέκαμ.
«Είναι αλήθεια, μοιάζει μίζερη σε όλες τις φωτογραφίες μου εδώ και χρόνια, γιατί αυτός ο τύπος κάθεται συνεχώς στα αριστερά» είπε η Βικτόρια Μπέκαμ για τον Ντέιβιντ και συνέχισε: «Δεν το είχα καταλάβει μέχρι πριν λίγο καιρό, αλλά χαμογελάω όταν κάθομαι στην αριστερή πλευρά – όταν όμως είμαι στα δεξιά δεν είναι το καλό μου προφίλ και ασυναίσθητα μένω αγέλαστη».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Μάλιστα έκανε και την πλάκα της, λέγοντας «από μέσα μου πάντως γελάω, αλλά δεν το βλέπει κανείς άρα για αυτό μοιάζω συνέχεια να έχω κακή διάθεση».
// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Jaimi Joy
- Θεσσαλονίκη: 6χρονος κακοποιήθηκε σεξουαλικά σε δομή αιτούντων άσυλο – Τρεις συλλήψεις
- Θεσσαλονίκη: Κλείδωσε 14χρονη που γνώρισε στα social στο σπίτι του και την βίασε
- Κοινά φάρμακα αφήνουν «αποτύπωμα» στο εντερικό μικροβίωμα ακόμη και δεκαετίες μετά τη λήψη τους
- Απάτη στη Σκιάθο: 4ετή φυλάκιση σε «μαϊμού» λογιστή – Έπειθε τα θύματα ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ
- Ο Κέντρικ Ναν συνεχίζει να κάνει τη διαφορά: Η κίνησή του πριν τη νίκη του Παναθηναϊκού με δικό του καλάθι (vid)
- ΗΠΑ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά της εισαγγελέως της Νέας Υόρκης μετά από στοχοποίησή της από τον Τραμπ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις