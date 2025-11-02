Νέα ιστορική επίδοση για τον Σαλάχ: Έφτασε τα 250 γκολ με τη φανέλα της Λίβερπουλ (vids)

Η Λίβερπουλ επέστρεψε στις νίκες και ο Μοχάμεντ Σαλάχ σκόραρε σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Συγκεκριμένα, απέναντι στην Άστον Βίλα, οι «Reds» επικράτησαν με 2-0 και έβαλαν στοπ στο σερί 7 παιχνιδιών χωρίς νίκη.

Το σκορ άνοιξε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Αιγύπτιος αστέρας της ομάδας, και με αυτό το γκολ έφτασε τα 250 γκολ με τη φανέλα της ομάδας, που τον κάνει τον τρίτο στην ιστορία της Λίβερπουλ που φτάνει αυτό τον αριθμό τερμάτων.

Το γκολ του Σαλάχ που έγραψε ιστορία

ANFIELD ERUPTS 🌋 MO SALAH BECOMES LIVERPOOL’S THIRD PLAYER EVER TO SCORE 250 GOALS IN ALL COMPETITIONS pic.twitter.com/1okaSESrCx — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) November 1, 2025

Πριν από τον Σαλάχ το είχαν πετύχει μόνο οι Ίαν Ρας και Ροτζερ Χαντ. Ο Ρας συνολικά με τη φανέλα της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ σκόραρε 386 τέρματα, ενώ ο Χαντ βρίσκεται κοντά στα «ραντάρ» του Σαλάχ, με 285.