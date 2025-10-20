Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ

Οι ήττες φέρνουν γκρίνια και το άνετο πέρασμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το Άνφιλντ, προκάλεσε έντονους κλυδωνισμούς στο «στρατόπεδο» της Λίβερπουλ. Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη ήττα για τους πρωταθλητές Αγγλίας αλλά αυτό που «μετράει» ακόμα περισσότερο ήταν πως μιλάμε για ντέρμπι κόντρα στην Γιουνάιτεντ.

Το κλίμα στους πρωταθλητές Αγγλίας είναι βαρύ και ο Άρνε Σλοτ βρίσκεται για πρώτη φορά σε τόσο δύσκολη θέση, καθώς βλέπει την ομάδα του να έχει χάσει πολλά χαρακτηριστικά από εκείνα που της χάρισαν τον τίτλο στην περσινή Πρέμιερ Λιγκ.

Οι «κόκκινοι» δεν έχουν την αγωνιστική ταυτότητα της περσινής σεζόν, οι περισσότερες μεταγραφές δεν αποδίδουν σύμφωνα με τις προσδοκίες ενώ και παίκτες – κλειδιά, με ηγετικό ρόλο στην ομάδα του λιμανιού, είναι μακριά από τον καλό τους εαυτό.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Μοχάμεντ Σαλάχ, καθώς ο Αιγύπτιος επιθετικός κινείται σε… ρηχά νερά και δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει την ομάδα του λιμανιού.

Τα γκολ και οι ασίστ του διεθνούς άσου λείπουν από την φετινή Λίβερπουλ και ο Σλοτ βλέπει πως χωρίς τον καλό Σαλάχ, η ομάδα του αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα.

Arne Slot given Mohamed Salah drop verdict after scoreless run and Man Utd defeathttps://t.co/0F5OU31B3H pic.twitter.com/UUvNiVNu68 — Mirror Football (@MirrorFootball) October 20, 2025

Αυτό πάντως που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η «μπάλα έχει πάρει» και τον Αιγύπτιο άσο των πρωταθλητών Αγγλίας, καθώς και ο Σαλάχ δέχεται σκληρή κριτική για την απόδοσή του την φετινή αγωνιστική περίοδο.

Κάποιοι μάλιστα έφτασαν ακόμα και στο σημείο ν’ αμφισβητήσουν την επιλογή της Λίβερπουλ να κρατήσει τον Αιγύπτιο στο Άνφιλντ, με την υπογραφή διετούς συμβολαίου.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο Σαλάχ δεν είναι πλέον στο απυρόβλητο και πολλοί θεωρούν ότι ο Σλοτ πρέπει να στείλει ένα μήνυμα στον διεθνή άσο της ομάδας του, αφήνοντας τον 33χρονο στράικερ στον πάγκο για κάποια από τα επόμενα παιχνίδια των «κόκκινων».

Ο Σαλάχ ξέρει βεβαίως καλύτερα απ’ τον καθένα πως δεν είναι στην κατάσταση που θα ήθελε κι αυτό άλλωστε φάνηκε και στο χθεσινό ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ. Ο Αιγύπτιος άσος των «κόκκινων» έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό και δεν μπόρεσε να γίνει απειλητικός για την εστία της Γιουνάιτεντ.

Θυμίζουμε πως ο Σαλάχ έχει να επιδείξει φανταστικές εμφανίσεις εναντίον της ομάδας του Μάντσεστερ, μετρώντας 13 γκολ και έξι ασίστ, αλλά αυτή την φορά δεν κατάφερε να βοηθήσει τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Δεν είναι μάλιστα τυχαίο πως ο Τζέιμι Κάραγκερ, άσκησε και αυτός σκληρή κριτική στον Σαλάχ, αναφέροντας χαρακτηριστικά στον σχολιασμό του για το ντέρμπι, σε μεγάλο αγγλικό τηλεοπτικό σταθμό.

«Ο Σαλάχ δεν γίνεται να έχει εγγυημένη θέση στην βασική εντεκάδα της Λίβερπουλ» είπε ο παλαίμαχος αμυντικός των «κόκκινων» και πρόσθεσε πως θα πρέπει να μείνει στον πάγκο, στα δύο επόμενα παιχνίδια της Λίβερπουλ.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας θα κοντραριστούν με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (το βράδυ της Τετάρτης) για το Champions League κι εν συνεχεία με την Μπρέντφορντ ( Σάββατο βράδυ) για την Πρέμιερ Λιγκ, με τις δύο αναμετρήσεις να είναι εκτός έδρας για τους reds.