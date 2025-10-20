sports betsson
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ
Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ

Χαμός στην Λίβερπουλ μετά την ήττα από την Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ και από την σκληρή κριτική δεν ξέφυγε ούτε ο Μοχάμεντ Σαλάχ…

Οι ήττες φέρνουν γκρίνια και το άνετο πέρασμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το Άνφιλντ, προκάλεσε έντονους κλυδωνισμούς στο «στρατόπεδο» της Λίβερπουλ. Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη ήττα για τους πρωταθλητές Αγγλίας αλλά αυτό που «μετράει» ακόμα περισσότερο ήταν πως μιλάμε για ντέρμπι κόντρα στην Γιουνάιτεντ.

Το κλίμα στους πρωταθλητές Αγγλίας είναι βαρύ και ο Άρνε Σλοτ βρίσκεται για πρώτη φορά σε τόσο δύσκολη θέση, καθώς βλέπει την ομάδα του να έχει χάσει πολλά χαρακτηριστικά από εκείνα που της χάρισαν τον τίτλο στην περσινή Πρέμιερ Λιγκ.

Οι «κόκκινοι» δεν έχουν την αγωνιστική ταυτότητα της περσινής σεζόν, οι περισσότερες μεταγραφές δεν αποδίδουν σύμφωνα με τις προσδοκίες ενώ και παίκτες – κλειδιά, με ηγετικό ρόλο στην ομάδα του λιμανιού, είναι μακριά από τον καλό τους εαυτό.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Μοχάμεντ Σαλάχ, καθώς ο Αιγύπτιος επιθετικός κινείται σε… ρηχά νερά και δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει την ομάδα του λιμανιού.

Τα γκολ και οι ασίστ του διεθνούς άσου λείπουν από την φετινή Λίβερπουλ και ο Σλοτ βλέπει πως χωρίς τον καλό Σαλάχ, η ομάδα του αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα.

Αυτό πάντως που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η «μπάλα έχει πάρει» και τον Αιγύπτιο άσο των πρωταθλητών Αγγλίας, καθώς και ο Σαλάχ δέχεται σκληρή κριτική για την απόδοσή του την φετινή αγωνιστική περίοδο.

Κάποιοι μάλιστα έφτασαν ακόμα και στο σημείο ν’ αμφισβητήσουν την επιλογή της Λίβερπουλ να κρατήσει τον Αιγύπτιο στο Άνφιλντ, με την υπογραφή διετούς συμβολαίου.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο Σαλάχ δεν είναι πλέον στο απυρόβλητο και πολλοί θεωρούν ότι ο Σλοτ πρέπει να στείλει ένα μήνυμα στον διεθνή άσο της ομάδας του, αφήνοντας τον 33χρονο στράικερ στον πάγκο για κάποια από τα επόμενα παιχνίδια των «κόκκινων».

Ο Σαλάχ ξέρει βεβαίως καλύτερα απ’ τον καθένα πως δεν είναι στην κατάσταση που θα ήθελε κι αυτό άλλωστε φάνηκε και στο χθεσινό ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ. Ο Αιγύπτιος άσος των «κόκκινων» έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό και δεν μπόρεσε να γίνει απειλητικός για την εστία της Γιουνάιτεντ.

Θυμίζουμε πως ο Σαλάχ έχει να επιδείξει φανταστικές εμφανίσεις εναντίον της ομάδας του Μάντσεστερ, μετρώντας 13 γκολ και έξι ασίστ, αλλά αυτή την φορά δεν κατάφερε να βοηθήσει τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Δεν είναι μάλιστα τυχαίο πως ο Τζέιμι Κάραγκερ, άσκησε και αυτός σκληρή κριτική στον Σαλάχ, αναφέροντας χαρακτηριστικά στον σχολιασμό του για το ντέρμπι, σε μεγάλο αγγλικό τηλεοπτικό σταθμό.

«Ο Σαλάχ δεν γίνεται να έχει εγγυημένη θέση στην βασική εντεκάδα της Λίβερπουλ» είπε ο παλαίμαχος αμυντικός των «κόκκινων» και πρόσθεσε πως θα πρέπει να μείνει στον πάγκο, στα δύο επόμενα παιχνίδια της Λίβερπουλ.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας θα κοντραριστούν με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (το βράδυ της Τετάρτης) για το Champions League κι εν συνεχεία με την Μπρέντφορντ ( Σάββατο βράδυ) για την Πρέμιερ Λιγκ, με τις δύο αναμετρήσεις να είναι εκτός έδρας για τους reds.

Η εντολή του Μέντι
On Field 20.10.25

Η εντολή του Μέντι

Τι ζήτησε ο προπονητής του Ολυμπιακού για τον μεγάλο αυριανό αγώνα απέναντι στην Μπαρτσελόνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
To άρθρο της Μπαρτσελόνα για τον Μεντιλίμπαρ: «Ένα γνώριμο πρόσωπο»
On Field 20.10.25

To άρθρο της Μπαρτσελόνα για τον Μεντιλίμπαρ: «Ένα γνώριμο πρόσωπο»

Αρθρο για τον προπονητή του Ολυμπιακού Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ φιλοξενεί η ιστοσελίδα της Μπαρτσελόνα, ενόψει της αναμέτρησης για το Champions League, ενώ αναφέρει και την προϊστορία των δύο ομάδων.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών
On Field 20.10.25

O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών

Ο ΖΑΟΝ επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών και όπως φάνηκε από τη νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στον Ηλυσιακό, η ομάδα της Κηφισιάς δεν έχει στόχο μόνο την παραμονή.

Σύνταξη
Ποιος την… Χάρι του
On Field 19.10.25

Ποιος την… Χάρι του

Ο Χάρι Μαγκουάιρ έκανε εμφάνιση καριέρας στο Άνφιλντ και γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Τρελαίνει» κόσμο ο Νίκο Παζ
On Field 19.10.25

«Τρελαίνει» κόσμο ο Νίκο Παζ

Ο 21χρονος άσος της Κόμο εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, κάνοντας μεγάλο… πάρτι και κόντρα στην Γιουβέντους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Χάαλαντ βάζει γκολ και στον… ύπνο του
On Field 18.10.25

Ο Χάαλαντ βάζει γκολ και στον… ύπνο του

Ο Νορβηγός σέντερ φορ της Σίτι, οδήγησε την ομάδα του στη νίκη και κόντρα στην Έβερτον, δημιουργώντας ένα φανταστικό σερί σκοραρίσματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα
On Field 18.10.25

Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα

Ο Αργεντίνος μπακ είχε και πάλι ασίστ, δείχνοντας ότι φέτος βοηθάει τον Ολυμπιακό και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού, ενώ ο Βραζιλιάνος στόπερ έδειξε πολύ καλά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…

Ο Ολυμπιακός περιμένει πολλά από τον Γιαζιτσί. Ο ίδιος εμφανίζεται έτοιμος να κάνει τα πάντα. Το είπε στον Μεντιλίμπαρ και παλεύει να του το δείξει στο Ρέντη. Ο Βάσκος δεν αγαπάει τα λόγια, αλλά την εικόνα του γηπέδου. Και έχει θέσει άπαντες σε επιφυλακή, προετοιμάζοντάς τους για χρόνο και... «ευθύνες».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»
On Field 17.10.25

Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»

Ο Ολυμπιακός έκανε τεράστια ανατροπή στο φινάλε και νίκησε ένα παιχνίδι που φάνταζε… χαμένο στο 36’

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Όλα τα «παιδιά» του Βενγκέρ…
On Field 16.10.25

Όλα τα «παιδιά» του Βενγκέρ…

Πολλοί παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκε ο Αλσατός τεχνικός στην Άρσεναλ, ακολούθησαν καριέρα προπονητή κι αυτό λέει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο δούλεψε ο Αλσατός στους «κανονιέρηδες»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας
«Γίνεται όπλο» 20.10.25

Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας

Ο Ίρβιν Γουέλς συμμετείχε σε ένα λονδρέζικο φεστιβάλ «το οποίο γιορτάζει τη δύναμη της γλώσσας και της τέχνης» και έδωσε μια ομιλία για τους κινδύνους που ενέχει το διαδίκτυο σε ότι αφορά τις κοινότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα αρχές του 2026 – «Δεν θα εισβάλουν στην Ταϊβάν» οι Κινέζοι, λέει
«Με προσκάλεσαν» 20.10.25

Ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα αρχές του 2026 – «Δεν θα εισβάλουν στην Ταϊβάν» οι Κινέζοι, λέει

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Κίνα. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι σχέσεις των δύο χωρών μπορούν να «πάνε πολύ καλά» τόσο σε σχέση με την Ταϊβάν όσο και στο εμπόριο.

Σύνταξη
«Αν νιώθεις γάτα, είσαι γάτα!»: Η σύζυγος του Σταλόνε έχει μια θεωρία γιατί υπάρχουν πολλά τρανς παιδιά σήμερα
Trash 20.10.25

«Αν νιώθεις γάτα, είσαι γάτα!»: Η σύζυγος του Σταλόνε έχει μια θεωρία γιατί υπάρχουν πολλά τρανς παιδιά σήμερα

Η Τζένιφερ Φλάβιν, σύζυγος του Σιλβέστερ Σταλόνε, πιστεύει ότι ξέρει τους λόγους πίσω από την «αύξηση των τρανς παιδιών στο Χόλιγουντ». Η θεωρία της εξοργίζει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βρετανικό Μουσείο: Σάλος για το «ροζ δείπνο»-δημοπρασία στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα
Κόσμος 20.10.25

Σάλος για το «ροζ δείπνο»-δημοπρασία του Βρετανικού Μουσείου στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα

Σφοδρές αντιδράσεις για το επίσημο δείπνο στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων. Το Βρετανικό Μουσείο ισχυρίζεται ότι η ασφάλεια των εκθεμάτων «είναι πάνω από όλα».

Σύνταξη
Μεσσηνία: Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με την πρώτη δολοφονική επίθεση κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με την πρώτη δολοφονική επίθεση κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Η επίθεση είχε γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου σε χώρο πάρκινγκ με δράστη τον 22χρονο ο οποίος μετά τη διπλή δολοφονία στις 5 Οκτωβρίου εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές υποστηρίζοντας ότι ήταν συνεργός στο έγκλημα

Σύνταξη
Τραμπ: Το Ισραήλ θα ξαναμπεί στη Γάζα μέσα σε δυο λεπτά αν ανάψω πράσινο φως
Μήνυμα στη Χαμάς 20.10.25

Τραμπ: Το Ισραήλ θα ξαναμπεί στη Γάζα μέσα σε δυο λεπτά αν ανάψω πράσινο φως

«Κάναμε συμφωνία με τη Χαμάς, ότι θα είναι πολύ καλοί, θα συμπεριφέρονται καλά, θα είναι καλά παιδιά. Αν δεν είναι, τότε μπορεί να τους εξοντώσουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πετρούνιας: «Είμαι χαρούμενος γιατί ο τελευταίος μήνας ήταν δύσκολος για εμένα»
Άλλα Αθλήματα 20.10.25

Πετρούνιας: «Είμαι χαρούμενος γιατί ο τελευταίος μήνας ήταν δύσκολος για εμένα»

«Όλα θα κριθούν στην προσγείωση για άλλη μια φορά!», τόνισε, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του ο Λευτέρης Πετρούνιας ενόψει του τελικού στους κρίκους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα γυμναστικής.

Σύνταξη
«Πώς μπόρεσες;» – Το παρασκήνιο της ημέρας του γάμου της Τζάκι Κένεντι με τον Αριστοτέλη Ωνάση
Κοινή γνώμη 20.10.25

«Πώς μπόρεσες;» - Το παρασκήνιο της ημέρας του γάμου της Τζάκι Κένεντι με τον Αριστοτέλη Ωνάση

Στις 20 Οκτωβρίου του 1968, η χήρα Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζάκι Κένεντι, άφησε άναυδο τον κόσμο όταν ξαναπαντρεύτηκε. Κι από «αγία» -σύμφωνα πάντα με τον Τύπο της εποχής- έγινε κάτι άλλο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ομιλία του Ζίβκοβιτς πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ: «Ξέρω πως θα πεθάνουμε ο ένας για τον άλλον» (vid)
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Η ομιλία του Ζίβκοβιτς πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ: «Ξέρω πως θα πεθάνουμε ο ένας για τον άλλον» (vid)

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ «ανέβασε» στα social media την ομιλία του αρχηγού της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, πριν από το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια που οδήγησε τους ασπρομαυρους σε σημαντική εκτός έδρας νίκη.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Με την ίδια νοοτροπία κόντρα στη Μπαρτσελόνα – Η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μας»
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Με την ίδια νοοτροπία κόντρα στη Μπαρτσελόνα – Η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μας»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του μεγάλου παιχνιδιού κόντρα στη Μπαρτσελόνα ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αγωνιστεί με την ίδια νοοτροπία, βγάζοντας τον καλύτερό του εαυτό

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέα σύνοδος των «προθύμων» την Παρασκευή στο Λονδίνο – Θα πάει και ο Ζελέσνκι
Διπλωματικές κινήσεις 20.10.25

Ουκρανία: Νέα σύνοδος των «προθύμων» την Παρασκευή στο Λονδίνο – Θα πάει και ο Ζελέσνκι

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο νέα σύνοδος της «Συμμαχίας των προθύμων» για τη στήριξη της Ουκρανίας. Θα παραστεί και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει
Από τη Δράμα 20.10.25

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει

Βολές στον πρωθυπουργό από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, κατά την περιοδεία του στη Δράμα - «Δυστυχώς για τον κ. Μητσοτάκη, οι ακρίτες είναι μόνο υποκριτικές φωτογραφίες στους φράχτες», είπε

Σύνταξη
Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων

Τα στοιχεία από την άρση του απορρήτου 7 τηλεφωνικών συνδέσεων ίσως ρίξουν φως στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης - Νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις 22χρονου και ανιψιού του 68χρονου

Σύνταξη
Η Klavdia έκανε «συντρίμμια» και την Times Square – H φήμη της έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη
Music Stage 20.10.25

Η Klavdia έκανε «συντρίμμια» και την Times Square – H φήμη της έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη

Η Klavdia επελέγη από το Spotify ως πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal με το τραγούδι «Συντρίμμια», το οποίο περιλαμβάνεται στο επιτυχημένο album «Αστερομάτα» που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records

Σύνταξη
Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»
Hit Man; 20.10.25

Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»

Στο «The Running Man», ο Γκλεν Πάουελ υποδύεται τον Μπεν, έναν εργάτη που στην προσπάθεια του να βοηθήσει την άρρωστη κόρη του αποφασίζει να συμμετάσχει σε ένα σόου για αιμοδιψείς τηλεθεατές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λούβρο: Κλειστό μέχρι νεωτέρας μετά τη ληστεία – Διαψεύδει ότι ζήτησε από ισραηλινή εταιρεία να κάνει έρευνα
Ιστορική κλοπή 20.10.25

Λούβρο: Κλειστό μέχρι νεωτέρας μετά τη ληστεία – Διαψεύδει ότι ζήτησε από ισραηλινή εταιρεία να κάνει έρευνα

Κλειστό τουλάχιστον για δύο ημέρες θα παραμείνει το Λούβρο, μετά την κινηματογραφική ληστεία κοσμημάτων. Σφοδρή κριτική για την πλημμελή ασφάλεια, ενώ αναπτύσσονται θεωρίες για τους δράστες.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

