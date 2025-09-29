Σαλάχι εκκολάφθηκε για πρώτη φορά σε ελληνικό ενυδρείο – Τι είναι ο καλκανόβατος

Παρά τις τεχνικές δυσκολίες στην παροχή των συνθηκών που απαιτούνται για την επώαση, ένα σαλάχι εκκολάφθηκε για πρώτη φορά σε ενυδρείο στην Ελλάδα και απελευθερώθηκε στη θάλασσα για τη διατήρηση του είδους.

Είναι η μόλις δεύτερη καταγεγραμμένη εκκόλαψη του καλκανόβατου (Raja clavata), ενός ευάλωτου είδους σαλαχιού, σε ελεγχόμενο περιβάλλον σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Thermaikos Biodiversity Project, το οποίο υλοποιείται από την περιβαλλοντική οργάνωση iSea και τον Όμιλο Sani/Ikos.

Σύμφωνα με τον Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούμενων Ειδών της Ελλάδας, σχεδόν τα μισά είδη σαλαχιών στη χώρα μας κινδυνεύουν με εξαφάνιση, με σημαντικότερη απειλή την τυχαία παγίδευσή τους σε αλιευτικά εργαλεία. Οι κάψες των αβγών συχνά καταλήγουν κι αυτές στα δίχτυα ψαράδων, χωρίς πιθανότητα επιβίωσης για τα έμβρυα.

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση, τα τελευταία δύο χρόνια, ψαράδες της Χαλκιδικής και του Θρακικού Πελάγους συνεργάζονται στενά με το πρόγραμμα. Κάψες αβγών σαλαχιών που βρίσκονται μπλεγμένες στα δίχτυα τους, συλλέγονται και παραδίδονται στην iSea, η οποία τις μεταφέρει σε ειδικά διαμορφωμένο ενυδρείο στο ξενοδοχείο Sani Resort, όπου οι επισκέπτες μπορούν να τα παρατηρήσουν. Εκεί, ένα αβγό μήκους μόλις 6 εκατοστών, εξελίχθηκε σε σαλάχι 10,5 εκατοστών κι απελευθερώθηκε στο φυσικό του περιβάλλον, όπου μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 80 εκατοστά.

Η πρωτοβουλία στηρίχθηκε στην τεχνογνωσία της ισπανικής οργάνωσης Associació Lamna, συνεργάτη της iSea, η οποία έχει αναπτύξει πρωτόκολλα για την εκκόλαψη αυγών απειλούμενων σαλαχιών στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της περιβαλλοντικής οργάνωσης,

Το Thermaikos Biodiversity Project ξεκίνησε το 2021 από την iSea και τον Όμιλο Sani/Ikos ως Thermaikos Dolphin Project, με στόχο την παρακολούθηση των πληθυσμών δελφινιών στην περιοχή. Το πρόγραμμα έχει πλέον εμπλουτιστεί με δράσεις για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, την αποκατάσταση απειλούμενων πληθυσμών σαλαχιών και την ευαισθητοποίηση τοπικών κοινοτήτων κι επισκεπτών.

