Σαλάχι εκκολάφθηκε για πρώτη φορά σε ελληνικό ενυδρείο – Τι είναι ο καλκανόβατος
Περιβάλλον 29 Σεπτεμβρίου 2025

Σαλάχι εκκολάφθηκε για πρώτη φορά σε ελληνικό ενυδρείο – Τι είναι ο καλκανόβατος

Σχεδόν τα μισά είδη σαλαχιών στην Ελλάδα κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Παρά τις τεχνικές δυσκολίες στην παροχή των συνθηκών που απαιτούνται για την επώαση, ένα σαλάχι εκκολάφθηκε για πρώτη φορά σε ενυδρείο στην Ελλάδα και απελευθερώθηκε στη θάλασσα για τη διατήρηση του είδους.

Είναι η μόλις δεύτερη καταγεγραμμένη εκκόλαψη του καλκανόβατου (Raja clavata), ενός ευάλωτου είδους σαλαχιού, σε ελεγχόμενο περιβάλλον σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Thermaikos Biodiversity Project, το οποίο υλοποιείται από την περιβαλλοντική οργάνωση iSea και τον Όμιλο Sani/Ikos.

Η στιγμή της απελευθέρωσης του μικρού καλκανόβατου (iSea)

Η στιγμή της απελευθέρωσης του μικρού καλκανόβατου (iSea)

Σύμφωνα με τον Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούμενων Ειδών της Ελλάδας, σχεδόν τα μισά είδη σαλαχιών στη χώρα μας κινδυνεύουν με εξαφάνιση, με σημαντικότερη απειλή την τυχαία παγίδευσή τους σε αλιευτικά εργαλεία. Οι κάψες των αβγών συχνά καταλήγουν κι αυτές στα δίχτυα ψαράδων, χωρίς πιθανότητα επιβίωσης για τα έμβρυα.

YouTube thumbnail

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση, τα τελευταία δύο χρόνια, ψαράδες της Χαλκιδικής και του Θρακικού Πελάγους συνεργάζονται στενά με το πρόγραμμα.  Κάψες αβγών σαλαχιών που βρίσκονται μπλεγμένες στα δίχτυα τους, συλλέγονται και παραδίδονται στην iSea, η οποία τις μεταφέρει σε ειδικά διαμορφωμένο ενυδρείο στο ξενοδοχείο Sani Resort, όπου οι επισκέπτες μπορούν να τα παρατηρήσουν. Εκεί, ένα αβγό μήκους μόλις 6 εκατοστών, εξελίχθηκε σε σαλάχι 10,5 εκατοστών κι απελευθερώθηκε στο φυσικό του περιβάλλον, όπου μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 80 εκατοστά.

Η πρωτοβουλία στηρίχθηκε στην τεχνογνωσία της ισπανικής οργάνωσης Associació Lamna, συνεργάτη της iSea, η οποία έχει αναπτύξει πρωτόκολλα για την εκκόλαψη αυγών απειλούμενων σαλαχιών στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της περιβαλλοντικής οργάνωσης,

Τα αβγά των σαλαχιών περιβάλλονται από σκληρές κάψες ( Dr Mary Gillham Archive Project)

Τα αβγά των σαλαχιών περιβάλλονται από σκληρές κάψες ( Dr Mary Gillham Archive Project)

Το Thermaikos Biodiversity Project  ξεκίνησε το 2021 από την iSea και τον Όμιλο Sani/Ikos ως Thermaikos Dolphin Project, με στόχο την παρακολούθηση των πληθυσμών δελφινιών στην περιοχή. Το πρόγραμμα έχει πλέον εμπλουτιστεί με δράσεις για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, την αποκατάσταση απειλούμενων πληθυσμών σαλαχιών και την ευαισθητοποίηση τοπικών κοινοτήτων κι επισκεπτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Stream science
Ένα τζελ υπόσχεται να βάλει τέλος στους πόνους της αρθρίτιδας
Επιστήμες 29.09.25

Ένα τζελ υπόσχεται να βάλει τέλος στους πόνους της αρθρίτιδας

Το καινοτόμο υλικό «αντιλαμβάνεται» τις χημικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός του σώματος μαρτυρώντας έξαρση της αρθρίτιδας και εκλύει φάρμακα ακριβώς στο σημείο που χρειάζεται.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Quantum Ink: To «κβαντικό μελάνι» φέρνει τη νυχτερινή όραση της επόμενης γενιάς
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 29.09.25

To «κβαντικό μελάνι» φέρνει τη νυχτερινή όραση της επόμενης γενιάς

Οι κατασκευαστές καμερών υπερύθρων αντιμετωπίζουν ένα αυξανόμενο πρόβλημα: Τα τοξικά βαρέα μέταλλα. Το «κβαντικό μελάνι» έρχεται να λύσει το πρόβλημα με οικολογικά φιλικούς κβαντικούς κρυστάλλους.

Σύνταξη
«Αποκάλυψη» ή εξαφάνιση; Η απειλή του πυρηνικού πολέμου, των βιολογικών όπλων και της παράνομης AI
Το κουτί της Πανδώρας 28.09.25

«Αποκάλυψη» ή εξαφάνιση; Η απειλή του πυρηνικού πολέμου, των βιολογικών όπλων και της παράνομης AI

Σε ένα πρόσφατο trend, χιλιάδες χρήστες του TikTok παρασύρθηκαν από αποκαλυπτικές προφητείες. Ωστόσο, η «Αρπαγή» δεν ήρθε, αφήνοντας πολλούς να αναρωτιούνται πώς θα ήταν η πραγματική αποκάλυψη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ασπίδα για τη δημόσια υγεία το έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ
Περιβάλλον 26.09.25

Ασπίδα για τη δημόσια υγεία το έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ

Στις 26 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβαλλοντικής Υγείας, η ενημέρωση και η πρόληψη έρχονται να μας θυμίσουν ότι καθαρό περιβάλλον σημαίνει λιγότεροι κίνδυνοι για την υγεία όλων μας.

Σύνταξη
Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
Ανατροπή 26.09.25

Πότε εμφανίστηκε ο σύγχρονος άνθρωπος; Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική μας ιστορία

Κρανίο ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών υποδεικνύει ότι η εξελικτική γραμμή του Homo sapiens πηγαινει πολύ πιο πίσω στο παρελθόν από ό,τι πιστεύαμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Εξυπνος» επίδεσμος ταχείας δράσεως με τη χείρα βοηθείας της ΑΙ
Αυτοκόλλητη ΑΙ 26.09.25

Τσιρότο τεχνητής νοημοσύνης υπόσχεται ταχύτερη επούλωση τραυμάτων

Η φορετή συσκευή a-Heal συνδυάζει την Τεχνητή Νοημοσύνη, την απεικόνιση και τη βιοηλεκτρονική και επιτυγχάνει επούλωση των τραυμάτων 25% ταχύτερα από ό,τι ένας συμβατικός επίδεσμος.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η Microsoft μπλοκάρει τον ισραηλινό στρατό από υπηρεσίες που χρησιμοποιεί για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων
Azure 25.09.25

Η Microsoft μπλοκάρει τον ισραηλινό στρατό από υπηρεσίες που χρησιμοποιεί για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων

Η Microsoft απέκλεισε τη Μονάδα 8200 των IDF από τις υπηρεσίες cloud της, μετά από αναφορές ότι χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα

Σύνταξη
Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο
Μάγμα από τα βάθη 25.09.25

Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο

Οι δονήσεις προήλθαν από την άνοδο μιας μεγάλης ποσότητας μάγματος κάτω από τον βυθό. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης αποκαλύπτεται ότι επικοινωνεί με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Έχετε έντονο στρες; Ισως φταίει το ότι… δεν πίνετε αρκετό νερό
Νερό, νερό, νερό 25.09.25

Πώς η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει στρες και αλυσιδωτά προβλήματα υγείας

Tα αφυδατωμένα άτομα εμφανίζουν επίπεδα της ορμόνης του στρες κορτιζόλης αυξημένα κατά περισσότερο από 50% σε καταστάσεις στρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η Apple απειλεί να αποσύρει προϊόντα από την ΕΕ λόγω του κανονισμού για τις Ψηφιακές Αγορές
Κόντρα με Βρυξέλλες 25.09.25

Βόμβα από την Apple - Απειλεί να αποσύρει προϊόντα από την ΕΕ λόγω της νομοθεσίας

Η Apple επικρίνει τον Νόμο περί Ψηφιακών Αγορών των Βρυξελλών και λέει ότι οι καθυστερημένες λειτουργίες οδηγούν σε χειρότερη εμπειρία για τους χρήστες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον
Κοιτίδα πολιτισμού 29.09.25

To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον

Το JM Vidéo, ένα από τα δύο βιντεοκλάμπ που απομένουν στο Παρίσι, έχει γίνει το σκηνικό μιας δημοφιλούς σειράς στο YouTube με πρωταγωνιστές αστέρες πρώτης γραμμής. Ωστόσο, χρειάζεται 35.000 ευρώ για να παραμείνει σε λειτουργία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Λιοτόπουλος, ο ρόλος του Πιτίνο και η «μάχη» των «αιωνίων» – Το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ (vids)
Μπάσκετ 29.09.25

Ο Λιοτόπουλος, ο ρόλος του Πιτίνο και η «μάχη» των «αιωνίων» – Το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ (vids)

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος είναι το νέο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ και έχει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Ρικ Πιτίνο – Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η Εθνική Ελλάδας.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Κλιματική αλλαγή: Πώς η ακροδεξιά στην Ευρώπη ενισχύει την περιβαλλοντική καταστροφή
Κλιματική αλλαγή 29.09.25

Πώς η ακροδεξιά στην Ευρώπη ενισχύει την περιβαλλοντική καταστροφή και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές μας

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι πραγματικές και ήδη συμβαίνουν, παρά το γεγονός ότι κάποιοι κάνουν ότι δεν τις βλέπουν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Απειλές Μεντβέντεφ προς την Ευρώπη: Δεν αντέχετε πόλεμο με τη Ρωσία – Η αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.09.25

Απειλές Μεντβέντεφ προς την Ευρώπη: Δεν αντέχετε πόλεμο με τη Ρωσία – Η αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει έναν πόλεμο με τη Ρωσία, και απείλησε ότι εάν ξεκινήσει τότε θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής

Σύνταξη
«Δεν το περίμενα ποτέ»: Η σοκαριστική πρώτη ένδειξη που αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από άνοια
Χάνοντας τις λέξεις 29.09.25

«Δεν το περίμενα ποτέ»: Η σοκαριστική πρώτη ένδειξη που αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από άνοια

Ο Μπρους Γουίλις παλεύει με μετωποκροταφική άνοια και η Έμα Χέμινγκ αποκάλυψε ότι το πρώτο ανησυχητικό σημάδι ήταν η επανεμφάνιση του παιδικού του τραυλισμού, κάτι που ποτέ δεν περίμενε

Σύνταξη
Μάντζος: Είναι μια περίοδος στην οποία θα έπρεπε να είμαστε εξωστρεφείς
ΠΑΣΟΚ 29.09.25

Να μπει φρένο στην εσωστρέφεια ζητά ο Μάντζος: Είναι μια περίοδος που θα έπρεπε να είμαστε το ακριβώς αντίθετο

«Η κυβέρνηση έχει βαπτίσει σε σταθερότητα τη στασιμότητα στην οποία καταδικάζει τη χώρα μας», είπε ο κ. Μάντζος. «Υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει μία πολιτική δύναμη όπως το ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε.

Σύνταξη
«Πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα Βανδή»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον Βασίλη Μπισμπίκη
Buongiorno 29.09.25

«Πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα Βανδή»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον Βασίλη Μπισμπίκη

Ο γνωστός παρουσιαστής Ανδρέας Μικρούτσικος, μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno θυμήθηκε εκείνη τη φορά που ο Βασίλης Μπισμπίκης του ζήτησε δύο μπουκάλια ουίσκι για να κάνουν μια συνέντευξη.

Σύνταξη
Νέο «πάρκο τσέπης» στον Πειραιά
Περιβάλλον 29.09.25

Νέο «πάρκο τσέπης» στον Πειραιά

Σημαντική ενίσχυση στο ισοζύγιο πρασίνου του Δήμου Πειραιά σηματοδοτεί η ολοκλήρωσε ενός νέου «πάρκου τσέπης» στην περιοχή

Σύνταξη
Το ντεμπούτο της Louise Trotter για την Bottega Veneta είχε τη «λαχτάρα» ενός κουτιού με καραμέλες
Εύγε! 29.09.25

Το ντεμπούτο της Louise Trotter για την Bottega Veneta είχε τη «λαχτάρα» ενός κουτιού με καραμέλες

Όταν η Louise Trotter ορίστηκε διάδοχος του Matthieu Blazy στη Bottega Veneta μετά τη μετάθεσή του στη Chanel τον περασμένο Δεκέμβριο, υπήρξε μια σπάνια ομοφωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο ιταλικός οίκος – μέρος του ομίλου πολυτελών εμπορικών σημάτων Kering – είχε κάνει τη σωστή επιλογή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague – Αποβολή σε όποιον προπονητή μπαίνει στο παρκέ σε αιφνιδιασμό (vid)
Euroleague 29.09.25

Οι αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague – Αποβολή σε όποιον προπονητή μπαίνει στο παρκέ σε αιφνιδιασμό (vid)

Η Euroleague ανακοίνωσε αλλαγές στους κανονισμούς της και πλέον, οι προπονητές δεν θα μπορούν να… μπουκάρουν στο παρκέ και να διακόπτουν αιφνιδιασμό αντίπαλης ομάδας γιατί θα αποβάλλονται.

Σύνταξη
Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών: Πλουσιότερος ο Κασσελάκης, συνεχίζει με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών: Πλουσιότερος ο Κασσελάκης, συνεχίζει με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ο Μητσοτάκης

Όπως σχεδόν κάθε χρόνο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται βάσει πόθεν έσχες να έχει ισχυρές καταθέσεις και συμμετοχή σε δεκάδες ακίνητα, ωστόσο φέτος δυναμική εμφάνιση κάνει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Η Χίος χρειάζεται άμεση οικονομική ενίσχυση – Πλήρες σχέδιο συγκάλυψης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Αντικυβερνητικά βέλη 29.09.25

Ανδρουλάκης: Η Χίος χρειάζεται άμεση οικονομική ενίσχυση - Πλήρες σχέδιο συγκάλυψης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν έχει ξαναγίνει να φεύγουν τα λεφτά από τον πρωτογενή τομέα και να γίνονται μαύρα χρήματα», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Χίο

Σύνταξη
Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τον προσδιορισμό της δίκης για 36 μη πολιτικά πρόσωπα
Ελλάδα 29.09.25

Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τον προσδιορισμό της δίκης για 36 μη πολιτικά πρόσωπα

Η πρόεδρος εφετών της Λάρισας έδωσε σύμφωνη γνώμη στην εισαγγελική πρόταση γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι μετρά αντίστροφα πλέον ο χρόνος για να προσδιοριστεί η δίκη που αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
