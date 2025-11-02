Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»

Κρίση ήταν και… πέρασε για τη Λίβερπουλ; Κανείς δεν ξέρει. Πάντως, η ομάδα του Άρνε Σλοτ επιτέλους επέστρεψε στις νίκες μετά από πολύ καιρό. Οι «κόκκινοι» του Μέρσεϊσαϊντ δεν είχαν ούτε έναν βαθμό στην Premier League από τις… 20 Σεπτεμβρίου! Και αυτό διότι είχαν προηγηθεί τέσσερις σερί ήττες! Ωστόσο, το 2-0 επί της Άστον Βίλα στο «Άνφιλντ» επανέφερε κάπως την ηρεμία.

Όχι μόνο αυτό. Επανέφερε τη Λίβερπουλ και στα υψηλά πατώματα της βαθμολογίας, καθώς νωρίτερα σήμερα είχε βρεθεί μέχρι και στη… 10η θέση της βαθμολογίας! Με τους τρεις πόντους επί του συνόλου του Ουνάι Έμερι, ωστόσο, ανέβηκε στους 18 βαθμούς και τη 2η θέση, όντας στο -7 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ που έχει 25.

Πρωταγωνιστές για τους νικητές ήταν οι Μοχάμεντ Σαλάχ (45+1′) και Γκράβενμπερχ (58′) που πέτυχαν τα δύο γκολ της νίκης, ενώ ο ΜακΚάλιστερ μέτρησε μία ασίστ.

Στο 44′ ο Εκιτικέ σκόραρε αλλά το γκολ του ακυρώθηκε ορθά για οφσάιντ, αλλά λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στο 45+1′ ο Σαλάχ έκανε με σουτ το 1-0 για τη Λίβερπουλ.

Στο 52′ ο Μαρτίνες απέκρουσε ωραία κεφαλιά του Μπράντλεϊ, αλλά στο 57′ εν τέλει οι «κόκκινοι» σφράγισαν τη νίκη. Ο ΜακΆλιστερ βρήκε τον Χράφενμπερχ, αυτός σούταρε έξω από την περιοχή της Βίλα, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα για το τελικό 2-0.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Μπράντλεϊ, Κονατέ, Βαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Χράφενμπερχ, Μακ Άλιστερ, Σαλάχ, Σομποσλάι, Χάκπο, Εκιτικέ (77′ Βιρτς)

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ: Μαρτίνεθ, Ντίνιε (75′ Μάατσεν), Τόρρες (74′ Μινγκς), Κόνσα, Κας, Ονάνα, Καμαρά, Γκεσάντ (59′ Μάλεν), Ρότζερς, Μακ Γκιν (59′ Μπάρκλεϊ), Γουότκινς (74′ Σάντσο)

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής της Premier League

Σάββατο 01/11

Μπράιτον-Λιντς 3-0

(11′ Γουέλμπεκ, 64′, 70′ Γκόμες)

Μπέρνλι-Άρσεναλ 0-2

(14′ Γκιόκερες, 35′ Ράις)

Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ 2-0

(30′ Ματετά, 51′ Κόλινς αυτ.)

Φούλαμ-Γουλβς 3-0

(9′ Σεσενιόν, 62′ Γουίλσον, 75′ Μοσκέρα αυτ.)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

(48′ Γκιμπς Γουάιτ, 50′ Σαβόνα – 34′ Καζεμίρο, 81′ Ντιαλό)

Τότεναμ-Τσέλσι 0-1

(34′ Ζοάο Πέδρο)

Λίβερπουλ-Άστον Βίλα (22:00).

Κυριακή 02/11

Γουέστ Χαμ-Νιουκάστλ (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ (18:30)

Δευτέρα 03/11

Σάντερλαντ-Έβερτον (22:00)

Η βαθμολογία της Premier League

Η επόμενη (11η) αγωνιστική:



Σάββατο 08/11

Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30)

Έβερτον-Φούλαμ (17:00)

Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι (17:00)

Σάντερλαντ-Άρσεναλ (19:30)

Τσέλσι-Γουλβς (22:00)

Κυριακή 09/11

Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ (16:00)

Μπρέντφορντ-Νιουκάστλ (16:00)

Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ (18:30)