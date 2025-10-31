Μεγάλο πλήγμα στη Λίβερπουλ με Φρίμπονγκ

Συνεχίζονται τα προβλήματα τραυματισμών στη Λίβερπουλ, καθώς ο Τζέρεμι Φρίμπονγκ τραυματίστηκε ξανά στο παιχνίδι του Champions League με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και το διάστημα της απουσίας του αναμένεται να είναι μεγάλης διάρκειας.

Ο Ολλανδός μπακ, που έχασε ήδη τα δύο παιχνίδια που ακολούθησαν με Μπρέντφορντ και Κρίσταλ Πάλας, υπέστη θλάση στον δικέφαλο και έχει τεθεί εκτός και για τα επόμενα παιχνίδια των «Reds» στην Premier League, σε μία δύσκολη περίοδο, που αναζητούν την επιστροφή στις νίκες μετά από 4 συνεχόμενες ήττες.

Ο Άρνε Σλοτ αναμένεται να δώσει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση του Φρίμπονγκ στη συνέντευξη τύπου ενόψει του παιχνιδιού με την Άστον Βίλα, ωστόσο ο Ολλανδός τεχνικός είχε εκφράσει ανησυχία ότι θα απουσιάσει για μεγάλο διάστημα.

Δείτε τι αναφέρουν για τον τραυματισμό του Φρίμπονγκ της Λίβερπουλ

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Jeremie Frimpong is facing around six weeks out on the sidelines. — @LewisSteele_ pic.twitter.com/Fzf8T1gRAC — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 30, 2025

Ο 24χρονος που αποκτήθηκε από την Μπάγερ Λεβερκούζεν το περασμένο καλοκαίρι έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ υπέστη τον δεύτερο τραυματισμό του στη σεζόν, καθώς στην αρχές της σεζόν είχε τεθεί ξανά «νοκ-άουτ» από τα παιχνίδια με Άρσεναλ και Νιουκάστλ για την Premier League. Η επιστροφή του Φρίμπονγκ στην αγωνιστική δράση αναμένεται στα μέσα Δεκεμβρίου.