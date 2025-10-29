Νέα ήττα για τη Λίβερπουλ (0-3), έχασαν στο «Έμιρεϊτς» Τζίμας και Κωστούλας (2-0)
Ο αγωνιστικός κατήφορος της Λίβερπουλ συνεχίζεται, αφού οι «ρεντς» διασύρθηκαν (0-3) στο Λιγκ Καπ από την Κρίσταλ Πάλας. Ήττα 2-0 από την Άρσεναλ και για την «ελληνική» Μπράιτον, με τους Τζίμα και Κωστούλα να παίζουν βασικοί - Προκρίθηκαν Τσέλσι (3-4) και Σίτι (1-3).
Παρά την πολύ καλή παρουσία των βασικών Τζίμα και Κωστούλα (ο πρώτος αγωνίστηκε 90 λεπτά, ο δεύτερος 45), η Άρσεναλ επέβαλε την ισχύ της κόντρα στην Μπράιτον (2-0) και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του League Cup Αγγλίας.
Μόλις στο 8′ ο Τζίμας άνοιξε υπέροχα την μπάλα στον Τζεορτζίνιο αλλά ο Κέπα τού είπε «όχι» στο τετ α τετ και ένα λεπτό μετά οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Ο Γάλλος βρήκε τον 19χρονο Έλληνα αλλά αυτός αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Στο 26′ απείλησε και ο Κωστούλας αλλά το τελείωμά του έφυγε εκτός εστίας, ενώ στο 39′ του Τζίμα απέκρουσε σωτήρια ο Μοσκέρα. Ο Νουανέρι στο 57′ και ο Σάκα στο 76′ διαμόρφωσαν το 2-0 των γηπεδούχων.
Κρίσταλ Πάλας, ο… εφιάλτης της Λίβερπουλ
Πρώτα στο Community Shield, μετά με το… buzzer beater στην Premier League και τώρα στο League Cup! Όπου βλέπει Λίβερπουλ φέτος… αφηνιάζει η Κρίσταλ Πάλας, η οποία πέρασε εύκολα με 3-0 από το Άνφιλντ και πέρασε στους «8» της διοργάνωσης. Στο 41′ και στο 45′ ο Σαρ άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη, για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα ο Πίνο στο τέλος. Με δέκα ολοκλήρωσαν το ματς οι «Reds» μετά την αποβολή του Νάλο στο 80′.
Η Τσέλσι πήρε το θρίλερ, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 4-3 της Γουλβς εκτός έδρας, ενώ την πρόκριση κατέκτησε και η Μάντσεστερ Σίτι, πιο εύκολα όμως καθώς νίκησε με 3-1 τη Σουόνσι.
Η Νιούκαστλ με τα γκολ των Σαρ (24′) και Βολτεμάντε (50′) απέκλεισε με σκορ 2-0 την Τότεναμ από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
Τα ζευγάρια του 4ου γύρου:
Ρέξαμ – Κάρντιφ 1-2
Γκρίμσμπι – Μπρέντφορντ 0-5
Γουίκομπ – Φούλαμ 1-2 (1-1 κ.δ)
Άρσεναλ – Μπράιτον 2-0
Γούλβς – Τσέλσι 3-4
Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας 0-3
Σουόνσι – Μάντσεστερ Σίτι 1-3
Νιούκαστλ – Τότεναμ 2-0
