Το «μπλακ άουτ» της Λίβερπουλ: Από την κορυφή, στην 7η θέση και στο -7 σε τέσσερις αγωνιστικές (pics)

Η Λίβερπουλ μπορεί να έχει δαπανήσει περίπου 500.000.000 ευρώ για μεταγραφές το περασμένο καλοκαίρι, όμως περνάει αγωνιστική κρίση εδώ και περίπου ένα μήνα, έχοντας συνεχόμενες ήττες σε Premier League και Champions League, με τον Άρνε Σλοτ να διανύει τους πιο δύσκολους μήνες της θητείας του στο «Άνφιλντ».

Οι κόκκινοι ηττήθηκαν και από την Μπρέντφορντ εκτός έδρας με 3-2 και συμπλήρωσαν αισίως τέσσερις συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα, με την «καθίζηση» να είναι τεράστια και να σηκώνει μεγάλες συζητήσεις για το τι συμβαίνει στο Μέρσεσαϊντ.

Ο Άρνε Σλοτ έχει ένα υπερπλήρες ρόστερ να διαχειριστεί, όμως το ένα αρνητικό αποτέλεσμα διαδέχεται το άλλο, με τη Λίβερπουλ να βρίσκεται στην 7η θέση μετά από 9 αγωνιστικές και να έχει 15 βαθμούς. Αν και έκανε καταπληκτική εκκίνηση και είχε 5/5 στην Premier League, έκτοτε έχει 0/4 και έχει μείνει στους 15 βαθμούς.

Συγκεκριμένα, την 5η αγωνιστική ήταν στην κορυφή και στο +5 από την Άρσεναλ, στο +8 από την Τσέλσι, αλλά και στο +8 από τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Γιουνάιτεντ, όμως μέσα σε ένα διάστημα που έκανε τέσσερις ήττες, βρέθηκε στο -7 από τους «κανονιέρηδες», στο -2 από την Τότεναμ και στο -1 από τις ομάδες του Μάντσεστερ, δείγμα του τρομακτικού «μπλακ άουτ» που έχει υποστεί η ομάδα του Σλοτ.

Δείτε τον καταστροφικό μήνα της Λίβερπουλ:

After gameweek five, Liverpool were top of the PL: ▪5 points ahead of Arsenal & Spurs

▪7 points ahead of Chelsea

▪8 points clear of City & United Now after gameweek nine: ▪7 points behind Arsenal

▪2 behind Spurs

▪1 behind City & United

▪1 ahead of Chelsea 🤯 pic.twitter.com/nTYsV4p4UR — ESPN UK (@ESPNUK) October 27, 2025

Η Λίβερπουλ προέρχεται από 5 ήττες σε 6 ματς σε όλες τις διοργανώσεις και το μόνο τρίποντο που έχει πάρει είναι αυτό στη Φρανκφούρτη κόντρα στην Άιντραχτ με 5-1.

Η αρχή του κακού έγινε κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας στο Λονδίνου που ηττήθηκε με 2-1, ενώ ακολούθησε η ήττα από τη Γαλατασαράι με 1-0 στην Τουρκία για το Champions League μεσοβδόμαδα. Πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, η Λίβερπουλ έχασε και από την Τσέλσι με 2-1, ενώ στην επιστροφή της στη δράση έχασε στο μεγάλο ντέρμπι του Άνφιλντ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξανά με 2-1.

Το σερί σταμάτησε στη Φρανκφούρτη μεσοβδόμαδα, όμως η επιστροφή στη δράση της Premier League έφερε νέα ήττα αυτή τη φορά από την Μπρέντφορντ με 3-2, σε ένα ματς που θα μπορούσε να χάσει με περισσότερα τέρματα.

H βαθμολογία της Premier League και η θέση της Λίβερπουλ