Ο Πεπ Γκουαρδιόλα υπερασπίζεται τη Λίβερπουλ

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Άστον Βίλα, ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν μάσησε τα λόγια του. Με εμφανή ειρωνική διάθεση, ο προπονητής των «πολιτών» σχολίασε την τάση των αναλυτών να «βγάζουν συμπεράσματα» για την Premier League έπειτα από ελάχιστες αγωνιστικές.

«Ξέρω πως όλοι οι “ειδικοί” γνωρίζουν ήδη τι θα συμβεί… Εγώ όχι», δήλωσε, ασκώντας έμμεση κριτική στα μέσα ενημέρωσης που υποστήριξαν ότι η ομάδα του έχει βγει εκτός μάχης τίτλου. «Στα δύο-τρία πρώτα ματς ήμασταν, λέει, χαμένοι. Τώρα ακούω ότι η Λίβερπουλ τελείωσε. Αυτά δεν έχουν καμία λογική».

Ο Γκουαρδιόλα υπερασπίστηκε τον Άρνε Σλοτ και τη Λίβερπουλ, η οποία έχει περάσει μια δύσκολη περίοδο: «Η Λίβερπουλ είναι μια εξαιρετική ομάδα, το έχει αποδείξει για χρόνια. Δεν ξέρω αν θα κερδίσουν φέτος ή όχι, αλλά είναι παράλογο να τους θεωρεί κάποιος τελειωμένους επειδή έκαναν έναν κακό μήνα».

Ο Καταλανός τόνισε ότι το αγγλικό πρωτάθλημα είναι πιο ανταγωνιστικό από ποτέ: «Η Premier League φέτος δεν έχει έναν μόνο διεκδικητή. Ο Λίβερπουλ, η Άρσεναλ, ίσως και κάποια άλλη ομάδα θα παλέψουν. Και ελπίζω, φυσικά, να είμαστε κι εμείς εκεί μέχρι το τέλος».

Ενόψει του εκτός έδρας ματς με την Άστον Βίλα, ο προπονητής του Σίτι δεν παρέλειψε να μιλήσει με σεβασμό για τον Ουνάι Έμερι. «Τον θαυμάζω απεριόριστα. Είναι σταθερός, έξυπνος, με ξεκάθαρη ιδέα και ταυτότητα. Η δουλειά του στη Βίλα είναι εντυπωσιακή», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά τον θαυμασμό, ο Γκουαρδιόλα ζήτησε από τους παίκτες του να παραμείνουν συγκεντρωμένοι: «Θα είναι δύσκολο ματς. Θέλουμε να συνεχίσουμε την πορεία μας, αλλά γνωρίζουμε ότι η Βίλα έχει ποιότητα και προσωπικότητα. Κανείς δεν χαρίζει τίποτα στην Premier League».

Ο πρώην τεχνικός της Μπαρτσελόνα και της Μπάγερν Μονάχου παραδέχθηκε ότι η Σίτι δεν έχει ακόμη φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. «Έχουμε συμπιεσμένο πρόγραμμα και κάποιους τραυματισμούς. Μερικοί παίκτες δεν είναι στο 100%, αλλά η στάση τους είναι θετική. Θέλουμε να είμαστε δυνατοί τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, εκεί που ουσιαστικά αρχίζει να κρίνεται η σεζόν», είπε.

Με επτά νίκες και δύο ισοπαλίες στα τελευταία εννέα παιχνίδια, η Σίτι βρίσκεται δεύτερη, μόλις τρεις βαθμούς πίσω από την Άρσεναλ, με τον Έρλινγκ Χαάλαντ να οδηγεί την επίθεση έχοντας 18 γκολ και 2 ασίστ σε 15 εμφανίσεις. Ερωτηθείς για την εξωγηπεδική ζωή του Νορβηγού, μετά την εμφάνισή του στο YouTube, απάντησε κοφτά: «Η ιδιωτική ζωή είναι ιδιωτική. Όλοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αρκεί να σέβονται το σύλλογο».

Ο Γκουαρδιόλα επιβεβαίωσε πως Ρόδρι και Χουσάνοφ παραμένουν εκτός δράσης, ενώ η συμμετοχή του Νίκο Γκονσάλες θα κριθεί την τελευταία στιγμή. «Θα δούμε πώς νιώθει. Έχει ένα πρόβλημα στο πόδι, δεν θέλουμε να ρισκάρουμε», εξήγησε.

Όλα δείχνουν πως η Μάντσεστερ Σίτι θα επιδιώξει στο Villa Park μια νίκη που θα τον διατηρήσει δυνατά στο παιχνίδι του τίτλου — με τον Πεπ να επιμένει ότι «τα πρωταθλήματα δεν κρίνονται ποτέ τον Οκτώβριο, αλλά με την υπομονή του Μαρτίου».