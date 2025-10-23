Η αρχηγική κίνηση του Φαν Ντάικ στο ‘Ανφιλντ – Ο ρόλος του Ολλανδού στο «ξέσπασμα» της Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες (μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες) και μάλιστα το πέτυχε με εμφατικό τρόπο.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας διέλυσαν επί γερμανικού εδάφους την Άιντραχτ Φρανκφούρτης με 5-1, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και τα χαμόγελα επέστρεψαν στο Άνφιλντ.

Ήταν μια νίκη που είχαν μεγάλη ανάγκη οι «κόκκινοι» καθώς το κλίμα ήταν βαρύ από τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα και η αλήθεια είναι πως η αγγλική ομάδα έκανε την πιο πειστική της εμφάνιση.

Δικαιολογημένα λοιπόν ο Άρνε Σλοτ εξέφρασε την ικανοποίηση του μετά το τέλος του αγώνα, εστιάζοντας στο ωραίο ποδόσφαιρο που έπαιξε η ομάδα του και φυσικά υπάρχει εξήγηση για την βελτιωμένη εικόνα που παρουσίασαν οι reds.

Ο αρχηγός της Λίβερπουλ, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ ήταν αποκαλυπτικός μετά την αναμέτρηση με την Άιντραχτ, επιβεβαιώνοντας την κίνηση που έκανε στα αποδυτήρια του Άνφιλντ και η οποία φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο «ξέσπασμα» της πρωταθλήτριας Αγγλίας.

Ο διεθνής αμυντικός των reds μάζεψε τους συμπαίκτες του στην προπόνηση μετά την ήττα από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τους μίλησε γι’ αρκετή ώρα. Σ’ αυτή την κουβέντα, σ’ αυτό το group therapy, συζητήθηκαν πολλά και αρκετοί παίκτες μίλησαν για τα αίτια της κατάρρευσης των «κόκκινων», με τον Φαν Ντάικ να τονίζει χαρακτηριστικά.

«Είναι αλήθεια πως έγιναν δύο συναντήσεις, στην μία ήταν παρών και ο προπονητής και συζητήσαμε πολλά. Το δεύτερο meeting ήταν δική μου πρωτοβουλία κι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω σαν αρχηγός της ομάδας.

Έπρεπε να μιλήσουμε, να πουν όλοι την γνώμη τους για τα αποτελέσματα που δεν ήταν καλά. Υπάρχουν κι αυτές οι περίοδοι στο ποδόσφαιρο, είναι οι μέρες που τίποτα δεν πάει καλά κι αισθάνθηκα την ανάγκη να μαζέψω τους συμπαίκτες μου και να μιλήσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά ο Φαν Ντάικ.

Ο Ολλανδός αμυντικός της Λίβερπουλ δεν αποκάλυψε αυτά που συζήτησαν οι παίκτες στο meeting αλλά είναι προφανές πως για να πάρει αυτή την πρωτοβουλία ο Φαν Ντάικ, το κλίμα ήταν βαρύ και έπρεπε να αλλάξουν κάποια πράγματα.

Αν πάντως κρίνει κάποιος από την μεγάλη νίκη των reds στην Γερμανία, η αρχηγική κίνηση του Φαν Ντάικ έπιασε… τόπο για την Λίβερπουλ. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο διεθνής κεντρικός αμυντικός έπραξε σαν αρχηγός που καταλαβαίνει την ευθύνη που έχει φορώντας το περιβραχιόνιο κι αυτό λέει πολλά.

Πολλοί μάλιστα οπαδοί των «κόκκινων» σχολίασαν πολύ θετικά την πρωτοβουλία που πήρε ο στόπερ της ομάδας τους, τονίζοντας ότι ο Φαν Ντάικ λειτούργησε σαν αρχηγός των πρωταθλητών Αγγλίας.