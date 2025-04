Επίσημο: Μένει στο «Άνφιλντ» και ο Φαν Ντάικ (pic, vid)

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ ανανέωσε και επίσημα το συμβόλαιο του με τη Λίβερπουλ, το οποίο θα έχει ισχύ μέχρι το 2027.

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε και με τη βούλα το πρωί της Πέμπτης (17/4) και ο Φαν Ντάικ δεν πάει πουθενά για ακόμη δύο χρόνια και θα συμπληρώσει δεκαετία στο Άνφιλντ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ περήφανος», είπε ο Φαν Ντάικ στο Liverpoolfc.com στις πρώτες του δηλώσεις μετά το νέο συμβόλαιο. «Υπάρχουν τόσα πολλά συναισθήματα προφανώς που περνούν από το μυαλό μου αυτή τη στιγμή μιλώντας για αυτό.

Είναι περήφανο συναίσθημα, είναι ένα συναίσθημα χαράς. Είναι απλά απίστευτο. Το ταξίδι που έκανα μέχρι τώρα στην καριέρα μου, το να μπορώ να το επεκτείνω με άλλα δύο χρόνια σε αυτόν τον σύλλογο είναι εκπληκτικό και είμαι τόσο χαρούμενος. Ήταν πάντα η Λίβερπουλ. Αυτό ήταν η περίπτωση. Ήταν πάντα στο μυαλό μου, ήταν πάντα το σχέδιο και ήταν πάντα η Λίβερπουλ», τόνισε στη συνέχεια.

The show goes on. pic.twitter.com/kpuiXOt7GZ

— Liverpool FC (@LFC) April 17, 2025