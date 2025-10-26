Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ 3-2: Τέταρτη σερί ήττα για τους Reds στην Premier League

Η Λίβερπουλ απέδειξε πως η νίκη της μέσα στην εβδομάδα στη League Phase του Champions League απέναντι στην Άιντραχτ δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μία… παρένθεση. Οι «reds» ηττήθηκαν για τέταρτο σερί παιχνίδι στο αγγλικό πρωτάθλημα, αυτή τη φορά στην έδρα της Μπρέντφορντ με 3-2 και έμειναν στην 6η θέση πίσω από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Μπόρνμουθ.

Οι «μέλισσες» άνοιξαν το σκορ στο 5ο λεπτό με γκολ του Ουατάρα. Ο Σάντε έκανε το 2-0 έπειτα από ασίστ του Ντάμσγκααρντ στο 45ο λεπτό. Ο Κέρκεζ μείωσε σε 2-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο αυτή που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα ήταν και πάλι η Μπρέντφορντ με τον Τιάγκο να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι στο 60′. Το μόνο που κατάφερε η Λίβερπουλ ήταν να μειώσει σε 3-2 στο 89ο λεπτό για τον Σαλάχ.

Όλα αυτά σε ένα διάστημα που λείπει ο Άλισον και τίποτα δεν δείχνει να λειτουργεί σωστά για την ομάδα του Άρνε Σλοτ.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

Λιντς – Γουέστ Χαμ 2-1

Τσέλσι – Σάντερλαντ 1-2

Νιούκαστλ – Φούλαμ 2-1

25/10 19:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 4-2

25/10 22:00 Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ 3-2

26/10 16:00 Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας

26/10 16:00 Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι

26/10 16:00 Γούλβς – Μπέρνλι

26/10 16:00 Μπόρνμουθ – Νότινγχαμ Φόρεστ

26/10 18:30 Έβερτον – Τότεναμ

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

01/11 17:00 Κρίσταλ Πάλας – Μπρέντφορντ

01/11 17:00 Μπέρνλι – Άρσεναλ

01/11 17:00 Μπράιτον – Λιντς

01/11 17:00 Νότινγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

01/11 17:00 Φούλαμ – Γούλβς

01/11 19:30 Τότεναμ – Τσέλσι

01/11 22:00 Λίβερπουλ – Άστον Βίλα

02/11 16:00 Γουέστ Χαμ – Νιουκάστλ

02/11 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μπόρνμουθ

03/11 22:00 Σάντερλαντ – Έβερτον