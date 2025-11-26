Ο οδηγός που έπεσε πάνω στο πλήθος στην… παρέλαση της Λίβερπουλ δήλωσε ένοχος!

Ένοχος δήλωσε ο οδηγός του αυτοκινήτου που έσπειρε τον τρόμο εις βάρος φιλάθλων της Λίβερπουλ, κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την κατάκτηση της Premier League από τους «Reds» τον περασμένο Μάιο, τραυματίζοντας πάνω από 130 άτομα.

Στην δίκη που πραγματοποιήθηκε, ο Πολ Ντόιλ εγκατέλειψε την υπεράσπισή του και αποδέχτηκε τις κατηγορίες εναντίον του, δηλώνοντας ένοχος για 31 αδικήματα, που κυμαίνονταν από επικίνδυνη οδήγηση και συμπλοκή μέχρι τραυματισμό και πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης με πρόθεση.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα , δεν δόθηκαν εξηγήσεις στο Δικαστήριο για την πράξη του 54χρονου, ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν όταν ο ίδιος καταδικαστεί κατά τη διάρκεια μιας διήμερης ακρόασης στις 15 και 16 Δεκεμβρίου.

Δείτε την ανάρτηση για τον οδηγό που έπεσε πάνω στο πλήθος στο Λίβερπουλ

Paul Doyle changes pleas to guilty on all charges in Liverpool parade crash trial https://t.co/yCoOhVhKe9 — James Pearce (@JamesPearceLFC) November 26, 2025

Τότε, τα θύματα θα έχουν την ευκαιρία να διαβάσουν δηλώσεις που περιγράφουν λεπτομερώς πώς αυτό έχει επηρεάσει τη ζωή τους, με τον Δικαστή να λαμβάνει υπόψη τις καταθέσεις για το χρονικό διάστημα φυλάκιση του Πολ Ντόιλ.