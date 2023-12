Οι κούπες που έκαναν… παρέλαση και ο ηγέτης που επιστρέφει

Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχθηκε την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στο τελευταίο παιχνίδι της αγγλικής ομάδας το 2023 και ήταν αναμφίβολα ένα ξεχωριστό ματς για την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Λίγες μέρες νωρίτερα η Σίτι κατέκτησε και το παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων, επικρατώντας εύκολα στον τελικό της Φλουμινένσε με 4-0 και οι οπαδοί της πανηγύρισαν την κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου.

Το 2023 ήταν ένας εντυπωσιακός χρόνος για τους «πολίτες» καθώς η αγγλική ομάδα κατάφερε να κατακτήσει πέντε τρόπαια, τα οποία μάλιστα παρουσίασε με περηφάνια πριν την έναρξη του αγώνα με την Σέφιλντ.

Το σημερινό λοιπόν παιχνίδι της Σίτι ήταν ιδιαίτερο, καθώς στο χορτάρι του Έιτιχαντ έκαναν… παρέλαση και οι πέντε κούπες που σήκωσε η αγγλική ομάδα τη χρονιά που φεύγει.

Το Τσάμπιονς Λιγκ, το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Αγγλίας, το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ και φυσικά το τρόπαιο για την κατάκτηση του παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων.

