Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!
Ο Πολ Ντόιλ, κατηγορούμενος της επίθεσης με το αυτοκίνητο στην παρέλαση τίτλου εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο του Λίβερπουλ και δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες.
- Πιλότος τα «έτσουξε» και καθυστέρησε πτήσεις για… 18 ώρες
- Συνεχίζεται η παροχολογία για την αντιστροφή κλίματος από το Μαξίμου – Διαρροές για πακέτο ΔΕΘ ύψους 1,7 δισ.
- Αλλαγές στο ωράριο του Μετρό σήμερα λόγω συναυλίας - Μέχρι τι ώρα θα λειτουργεί
- Η οργάνωση και η δομή της κρητικής μαφίας - Αρχηγοί, υπαρχηγοί, «street dealers» και... ένστολοι
Ο Πολ Ντόιλ αρνήθηκε ότι ήταν ο άνθρωπος πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινήτου που τραυμάτισε περισσότερους από 100 ανθρώπους στην τραγική παρέλαση του Λίβερπουλ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα του Άρνε Σλοτ.
Ο Ντόιλ δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror, συμπεριλαμβανομένης της επικίνδυνης οδήγησης, αφού ένα μίνιβαν Ford Galaxy έπεσε πάνω σε οπαδούς της ομάδας, στην προκυμαία της πόλης τον περασμένο Μάιο.
Ο Ντόιλ και οι προηγούμενες ακροάσεις στο δικαστήριο του Λίβερπουλ
Σε προηγούμενη ακρόαση, ο Ντόιλ έκλαψε καθώς στο δικαστήριο άκουσε ότι τα νεότερα θύματα ήταν δύο μωρά, ηλικίας μόλις έξι και επτά μηνών κατά τη στιγμή του περιστατικού. Το μεγαλύτερο θύμα ήταν μια 77χρονη γυναίκα.
Περίπου 1,5 εκατομμύριο οπαδοί της Λίβερπουλ είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν μια παρέλαση με λεωφορείο ανοιχτής οροφής και να γιορτάσουν τους νικητές της Premier League. Αλλά η μέρα κατέληξε σε τραγωδία όταν το όχημα άρχισε να παρασύρει ανθρώπους καθώς περπατούσαν προς το σπίτι.
Να σημειωθεί πως, ο Ντόιλ αντιμετωπίζει συνολικά 31 κατηγορίες που σχετίζονται με 29 θύματα.
- Ο «πόλεμος» συνεχίζεται για τον Φρανσίσκο: «Έχω δεχθεί χιλιάδες ρατσιστικά μηνύματα»
- Πελίστρι: «Είμαι χαρούμενος στον Παναθηναϊκό – Ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα»
- Ολυμπιακός: Πρώτη φιλική νίκη για την ομάδα γυναικών
- Στους πιο πιστούς οπαδούς στην Αγγλία αυτοί της Νότιγχαμ (pic)
- Από τον Γιαμάλ στη… Μαδρίτη – Η Νικόλ χώρισε τον σταρ της Μπαρτσελόνα και έκανε σχέση με παίκτη της Ρεάλ (pic)
- «Κόντρες με όλους και ψυχρή ατμόσφαιρα»: Γι αυτό απολύθηκε ο Τεν Χαγκ από τη Λεβερκούζεν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις