Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!

Ο Πολ Ντόιλ αρνήθηκε ότι ήταν ο άνθρωπος πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινήτου που τραυμάτισε περισσότερους από 100 ανθρώπους στην τραγική παρέλαση του Λίβερπουλ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα του Άρνε Σλοτ.

Ο Ντόιλ δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror, συμπεριλαμβανομένης της επικίνδυνης οδήγησης, αφού ένα μίνιβαν Ford Galaxy έπεσε πάνω σε οπαδούς της ομάδας, στην προκυμαία της πόλης τον περασμένο Μάιο.

Ο Ντόιλ και οι προηγούμενες ακροάσεις στο δικαστήριο του Λίβερπουλ

Σε προηγούμενη ακρόαση, ο Ντόιλ έκλαψε καθώς στο δικαστήριο άκουσε ότι τα νεότερα θύματα ήταν δύο μωρά, ηλικίας μόλις έξι και επτά μηνών κατά τη στιγμή του περιστατικού. Το μεγαλύτερο θύμα ήταν μια 77χρονη γυναίκα.

Περίπου 1,5 εκατομμύριο οπαδοί της Λίβερπουλ είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν μια παρέλαση με λεωφορείο ανοιχτής οροφής και να γιορτάσουν τους νικητές της Premier League. Αλλά η μέρα κατέληξε σε τραγωδία όταν το όχημα άρχισε να παρασύρει ανθρώπους καθώς περπατούσαν προς το σπίτι.

Να σημειωθεί πως, ο Ντόιλ αντιμετωπίζει συνολικά 31 κατηγορίες που σχετίζονται με 29 θύματα.