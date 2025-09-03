Γιατί μπορεί η Λίβερπουλ να ξοδέψει 480 εκατ. ευρώ σε μεταγραφές;

Η Λίβερπουλ προκάλεσε αίσθηση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, πραγματοποιώντας το ακριβότερο μεταγραφικό παζάρι στην ιστορία: 483 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν για νέες προσθήκες. Οι Αλεξάντερ Ίσακ (150 εκατ.), Φλοριάν Βιρτς (125) και Ούγκο Εκιτίκε (95) ξεχωρίζουν σε μια λίστα που έσπασε κάθε ρεκόρ.

Το ερώτημα είναι εύλογο: πώς κατάφερε ο σύλλογος του Άνφιλντ να πραγματοποιήσει μια τέτοια επένδυση χωρίς να παραβιάσει το financial fair play;

Η απάντηση βρίσκεται σε έναν συνδυασμό υψηλών πωλήσεων, τηλεοπτικών εσόδων, περιορισμένων δαπανών τα προηγούμενα χρόνια και ισχυρών χορηγικών συμφωνιών.

Πρώτα απ’ όλα, η Λίβερπουλ έχει καθιερωθεί ως κλαμπ που πουλάει ακριβά. Μόνο το φετινό καλοκαίρι εισέπραξε 220 εκατ. ευρώ, σχεδόν τα μισά από όσα δαπάνησε. Ξεχωρίζουν οι πωλήσεις του Λουίς Ντίας στη Μπάγερν (70 εκατ.), του Ντάργουιν Νούνιες στην Αλ Χιλάλ (53) και του Τζάρελ Κουάνσαχ στη Λεβερκούζεν (35).

Σε αυτά προστίθενται οι μεταγραφές των Μπεν Ντοάκ (23 εκατ.), Κάομιν Κέλεχερ (15) και Τάιλερ Μόρτον (10), ενώ επιπλέον 10 εκατ. εισπράχθηκαν από τη Ρεάλ Μαδρίτης για να μπορέσει να αγωνιστεί στο Μουντιάλ Συλλόγων. Στα 220 εκατ. δεν υπολογίζονται τα 40 εκατ. που θα εισπράξει του χρόνου για τον Χάρβεϊ Έλιοτ, ο οποίος παραχωρήθηκε δανεικός με υποχρεωτική αγορά στην Άστον Βίλα, αλλά καταγράφονται ήδη για το fair play της τρέχουσας περιόδου.

Δεύτερος πυλώνας είναι τα τηλεοπτικά έσοδα. Ως πρωταθλήτρια Αγγλίας, η Λίβερπουλ εισέπραξε 201 εκατ. ευρώ από δικαιώματα μετάδοσης. Η παρουσία στο Champions League προσέθεσε 19 εκατ. για τη συμμετοχή, 2,1 εκατ. για κάθε νίκη (οκτώ στο σύνολο) και 11 εκατ. για την πρόκριση στους «16». Η σταθερή παρουσία της στην κορυφαία διοργάνωση (επτά από τις τελευταίες οκτώ χρονιές) αποτελεί εγγύηση για σταθερά μεγάλα έσοδα.

Τρίτο στοιχείο είναι η οικονομική εγκράτεια των προηγούμενων ετών. Το 2024 η Λίβερπουλ δαπάνησε μόλις 42 εκατ. ευρώ για τις μεταγραφές των Μαμαρντάσβιλι και Κιέζα, ενώ εισέπραξε 47 από πωλήσεις. Αυτή η στρατηγική εξοικονόμησης έδωσε το περιθώριο για το φετινό ξέσπασμα δαπανών.

Τέλος, η εμπορική της δύναμη είναι τεράστια. Το νέο συμβόλαιο με την Adidas αποφέρει περίπου 70 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ το κεντρικό χορηγικό με τη Standard Chartered προσθέτει περισσότερα από 60 εκατ. τον χρόνο. Στο χορηγικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται κολοσσοί όπως η AXA, η Carlsberg, η Google, η Coca-Cola και η Nivea.

Συνολικά, η Λίβερπουλ κατάφερε να επενδύσει 480 εκατ. ευρώ επειδή στήριξε τις δαπάνες της σε έσοδα-ρεκόρ από πωλήσεις, τηλεοπτικά δικαιώματα, συνετή οικονομική διαχείριση και πολυεπίπεδα χορηγικά συμβόλαια. Δεν πρόκειται για μια απερίσκεπτη σπατάλη, αλλά για ένα υπολογισμένο σχέδιο που καθιστά το κλαμπ του Άνφιλντ οικονομικό γίγαντα ικανό να ανταγωνιστεί στα ίσα Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν.