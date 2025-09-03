Premier League: Έσπασε το ιστορικό ρεκόρ μεταγραφών – Ξοδεύτηκαν 4 δισ. αυτό το καλοκαίρι
Έσπασαν όλα τα ρεκόρ στη φετινή Premier League - Η Λίβερπουλ έσπασε δύο φορές αυτό της πιο ακριβής μεταγραφής μέσα στο καλοκαίρι, ενώ και η Τσέλσι σημείωσε ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων!
Η Premier League ολοκλήρωσε το πιο δαπανηρό καλοκαίρι στην ιστορία της, με τους συλλόγους να ξοδεύουν συνολικά 4 δισ. δολάρια, αφήνοντας πολύ πίσω το προηγούμενο ρεκόρ των 2,36 δισ. από το 2023.
Μεγάλη πρωταγωνίστρια ήταν η Λίβερπουλ, που έσπασε δύο φορές το ρεκόρ της πιο ακριβής μεταγραφής. Αρχικά με τον Φλόριαν Βιρτς από τη Λεβερκούζεν (116 εκατ. λίρες) και στη συνέχεια με τον Αλεξάντερ Ίσακ από τη Νιούκαστλ (125 εκατ. λίρες). Συνολικά, οι «κόκκινοι» δαπάνησαν 442 εκατ. λίρες, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο για μία μεταγραφική περίοδο.
Αναλυτικά ο πίνακας εξόδων και εσόδων κάθε ομάδας στην Premier League:
The net spend table is IN for the summer transfer window 📊💰 pic.twitter.com/ujysHcp1UR
— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 2, 2025
Η Τσέλσι, κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ στις πωλήσεις με 314,4 εκατ. λίρες. Το οικονομικό χάσμα με τα άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα παραμένει τεράστιο, καθώς τα τηλεοπτικά δικαιώματα συνεχίζουν να ενισχύουν την υπεροχή της Premier League σε σχέση με Serie A, La Liga, Bundesliga και Ligue 1.
