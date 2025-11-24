Το πρόβλημα της Λίβερπουλ δεν λύνεται με νέες μεταγραφές

Η Λίβερπουλ έζησε το περασμένο καλοκαίρι το πιο «θερμό» μεταγραφικό καλοκαίρι της ιστορίας της, καθώς ο αγγλικός σύλλογος «τίναξε την μπάνκα στον αέρα». Οι πρωταθλητές Αγγλίας έκαναν πάρτι με την απόκτηση σπουδαίων παικτών και οι οπαδοί των «reds» έβλεπαν την ομάδα τους σε μια θέση που δεν την είχαν δει ποτέ στο παρελθόν.

Η Λίβερπουλ κυριαρχούσε στο μεταγραφικό παζάρι δαπανώντας περισσότερα από 430 εκατ. λίρες και τα μεγάλα ονόματα… έπιαναν Άνφιλντ. Ο Βιρτς, ο Εκιτικέ, ο Ίσακ και άλλοι ακόμα, δημιούργησαν τεράστιες προσδοκίες.

Είμαστε ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα, δηλαδή νωρίς ακόμα στην σεζόν και αυτές οι προσδοκίες έχουν πάει… περίπατο.

Οι «κόκκινοι» δέχονται απανωτά χτυπήματα καθώς προσπαθούν ν’ απομακρυνθούν από την γωνία του ρινγκ, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο.

Κι όμως, την ώρα που η συνταγή των δαπανηρών μεταγραφών απέτυχε παταγωδώς, τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου θέλουν την Λίβερπουλ έτοιμη να κάνει νέα μεταγραφική επίθεση.

Σύμφωνα λοιπόν με τα σχετικά ρεπορτάζ, οι πρωταθλητές Αγγλίας ετοιμάζονται να δώσουν 70 εκατ. ευρώ (αυτή είναι η ρήτρα) στην Μπόρνμουθ για ν’ αποκτήσουν τον Αντουάν Σεμένιο, ο οποίος πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις στην Πρέμιερ Λιγκ.

Ο 25χρονος ακραίος επιθετικός είναι βέβαια στο μεταγραφικό «στόχαστρο» κι άλλων ομάδων της Πρέμιερ Λιγκ, όπως η Μάντσεστερ Σίτι και η Τότεναμ, αλλά η Λίβερπουλ φαίνεται να έχει τον πρώτο λόγο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Κι εδώ γεννάται το μεγάλο ερώτημα. Λείπουν οι καλοί παίκτες από το ρόστερ της Λίβερπουλ και χρειάζονται νέες μεταγραφές; Η απάντηση είναι απλή και ξεκάθαρη. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πρωταθλητές Αγγλίας δεν λύνεται με την απόκτηση νέων παικτών.

Είναι προφανές πως το ρόστερ των «κόκκινων» είναι γεμάτο αλλά κάτι δεν δουλεύει σωστά κι αυτό φαίνεται στο γήπεδο.

Η Λίβερπουλ έχει χάσει την «ταυτότητα» που είχε και οι πολλές αλλαγές που αποφάσισε να κάνει ο Σλοτ το περασμένο καλοκαίρι, προκάλεσαν και προβλήματα. Ειδικά μάλιστα από την στιγμή που οι παίκτες που αποκτήθηκαν (με εξαίρεση ίσως τον Εκιτικέ) δεν έχουν καταφέρει ν’ ανταποκριθούν στις μεγάλες απαιτήσεις.

Ο Ολλανδός προπονητής πήρε ένα μεγάλο ρίσκο. Ρίσκαρε κι έχασε, ξέροντας μάλιστα πως αυτό που επιχειρούσε θα έθετε σε μεγάλο κίνδυνο το μεγαλύτερο «όπλο» της ομάδας του.

Τώρα προσπαθεί να βρει λύσεις αλλά φαίνεται πως λειτουργεί υπό καθεστώς πίεσης, καθώς ο Ολλανδός στρέφει ξανά το βλέμμα στην αγορά, εκτιμώντας πως μια ακόμα μεταγραφή θα δώσει την ώθηση που λείπει από την ομάδα του.

Αν τα πράγματα ήταν τόσο απλά για την Λίβερπουλ, ο Σλοτ θα μπορούσε να αισθάνεται άνετα, πιστεύοντας ότι μια – δυο «βαρβάτες» μεταγραφές τον Ιανουάριο θα ήταν αρκετές για ν’ αλλάξει το κλίμα.

Έλα όμως που τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, γιατί πολύ απλά ο Σλοτ πήγε κόντρα στο ποδόσφαιρο με τις επιλογές του να φύγουν από το Άνφιλντ παίκτες που είχαν ταιριάξει κουτί με το ποδόσφαιρο που έπαιζαν οι «κόκκινοι».

Και τώρα, ο Ολλανδός πληρώνει τις άστοχες επιλογές που έκανε το περασμένο καλοκαίρι, θέλοντας μάλιστα να επιμείνει στην αποτυχημένη συνταγή.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι κανείς δεν μπορεί ν’ αποκλείσει το ενδεχόμενο εκτός παίκτες η Λίβερπουλ ν’ αρχίσει να ψάχνει και για προπονητή. Κι αυτό το ξέρει καλά ο Ολλανδός.

‘Ηδη τα γραφεία στοιχημάτων «επανέφεραν» στο προσκήνιο το όνομα του Γιούργκεν Κλοπ, θεωρώντας τον πρώην τεχνικό των «κόκκινων», πρώτο φαβορί ν’ αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ αν απομακρυνθεί Σλοτ.