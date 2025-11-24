sports betsson
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Το πρόβλημα της Λίβερπουλ δεν λύνεται με νέες μεταγραφές
On Field 24 Νοεμβρίου 2025 | 20:40

Το πρόβλημα της Λίβερπουλ δεν λύνεται με νέες μεταγραφές

Δεν έχει περάσει και μεγάλο διάστημα από το πιο «θερμό» μεταγραφικό καλοκαίρι στην ιστορία των «κόκκινων» και οι πρωταθλητές Αγγλίας βγαίνουν ξανά στην αγορά. Το πρόβλημα όμως είναι άλλο…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Spotlight

Η Λίβερπουλ έζησε το περασμένο καλοκαίρι το πιο «θερμό» μεταγραφικό καλοκαίρι της ιστορίας της, καθώς ο αγγλικός σύλλογος «τίναξε την μπάνκα στον αέρα». Οι πρωταθλητές Αγγλίας έκαναν πάρτι με την απόκτηση σπουδαίων παικτών και οι οπαδοί των «reds» έβλεπαν την ομάδα τους σε μια θέση που δεν την είχαν δει ποτέ στο παρελθόν.

Η Λίβερπουλ κυριαρχούσε στο μεταγραφικό παζάρι δαπανώντας περισσότερα από 430 εκατ. λίρες και τα μεγάλα ονόματα… έπιαναν Άνφιλντ. Ο Βιρτς, ο Εκιτικέ, ο Ίσακ και άλλοι ακόμα, δημιούργησαν τεράστιες προσδοκίες.

Είμαστε ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα, δηλαδή νωρίς ακόμα στην σεζόν και αυτές οι προσδοκίες έχουν πάει… περίπατο.

Οι «κόκκινοι» δέχονται απανωτά χτυπήματα καθώς προσπαθούν ν’ απομακρυνθούν από την γωνία του ρινγκ, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο.

Κι όμως, την ώρα που η συνταγή των δαπανηρών μεταγραφών απέτυχε παταγωδώς, τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου θέλουν την Λίβερπουλ έτοιμη να κάνει νέα μεταγραφική επίθεση.

Σύμφωνα λοιπόν με τα σχετικά ρεπορτάζ, οι πρωταθλητές Αγγλίας ετοιμάζονται να δώσουν 70 εκατ. ευρώ (αυτή είναι η ρήτρα) στην Μπόρνμουθ για ν’ αποκτήσουν τον Αντουάν Σεμένιο, ο οποίος πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις στην Πρέμιερ Λιγκ.

Ο 25χρονος ακραίος επιθετικός είναι βέβαια στο μεταγραφικό «στόχαστρο» κι άλλων ομάδων της Πρέμιερ Λιγκ, όπως η Μάντσεστερ Σίτι και η Τότεναμ, αλλά η Λίβερπουλ φαίνεται να έχει τον πρώτο λόγο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Κι εδώ γεννάται το μεγάλο ερώτημα. Λείπουν οι καλοί παίκτες από το ρόστερ της Λίβερπουλ και χρειάζονται νέες μεταγραφές; Η απάντηση είναι απλή και ξεκάθαρη. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πρωταθλητές Αγγλίας δεν λύνεται με την απόκτηση νέων παικτών.

Είναι προφανές πως το ρόστερ των «κόκκινων» είναι γεμάτο αλλά κάτι δεν δουλεύει σωστά κι αυτό φαίνεται στο γήπεδο.

Η Λίβερπουλ έχει χάσει την «ταυτότητα» που είχε και οι πολλές αλλαγές που αποφάσισε να κάνει ο Σλοτ το περασμένο καλοκαίρι, προκάλεσαν και προβλήματα. Ειδικά μάλιστα από την στιγμή που οι παίκτες που αποκτήθηκαν (με εξαίρεση ίσως τον Εκιτικέ) δεν έχουν καταφέρει ν’ ανταποκριθούν στις μεγάλες απαιτήσεις.

Ο Ολλανδός προπονητής πήρε ένα μεγάλο ρίσκο. Ρίσκαρε κι έχασε, ξέροντας μάλιστα πως αυτό που επιχειρούσε θα έθετε σε μεγάλο κίνδυνο το μεγαλύτερο «όπλο» της ομάδας του.

Τώρα προσπαθεί να βρει λύσεις αλλά φαίνεται πως λειτουργεί υπό καθεστώς πίεσης, καθώς ο Ολλανδός στρέφει ξανά το βλέμμα στην αγορά, εκτιμώντας πως μια ακόμα μεταγραφή θα δώσει την ώθηση που λείπει από την ομάδα του.

Αν τα πράγματα ήταν τόσο απλά για την Λίβερπουλ, ο Σλοτ θα μπορούσε να αισθάνεται άνετα, πιστεύοντας ότι μια – δυο «βαρβάτες» μεταγραφές τον Ιανουάριο θα ήταν αρκετές για ν’ αλλάξει το κλίμα.

Έλα όμως που τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, γιατί πολύ απλά ο Σλοτ πήγε κόντρα στο ποδόσφαιρο με τις επιλογές του να φύγουν από το Άνφιλντ παίκτες που είχαν ταιριάξει κουτί με το ποδόσφαιρο που έπαιζαν οι «κόκκινοι».

Και τώρα, ο Ολλανδός πληρώνει τις άστοχες επιλογές που έκανε το περασμένο καλοκαίρι, θέλοντας μάλιστα να επιμείνει στην αποτυχημένη συνταγή.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι κανείς δεν μπορεί ν’ αποκλείσει το ενδεχόμενο εκτός παίκτες η Λίβερπουλ ν’ αρχίσει να ψάχνει και για προπονητή. Κι αυτό το ξέρει καλά ο Ολλανδός.

‘Ηδη τα γραφεία στοιχημάτων «επανέφεραν» στο προσκήνιο το όνομα του Γιούργκεν Κλοπ, θεωρώντας τον πρώην τεχνικό των «κόκκινων», πρώτο φαβορί ν’ αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ αν απομακρυνθεί Σλοτ.

Wall Street
Wall Street: Άνοδος 1,6% για S&P 500, ώθηση στις μετοχές από Alphabet και τεχνητή νοημοσύνη

Wall Street: Άνοδος 1,6% για S&P 500, ώθηση στις μετοχές από Alphabet και τεχνητή νοημοσύνη

Σύνταξη
Άρης: Η στασιμότητα στην απόδοση και η βράβευση του Χιμένεθ που σχολίαστηκε
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Άρης: Η στασιμότητα στην απόδοση και η βράβευση του Χιμένεθ που σχολίαστηκε

Η σεζόν κυλά, βελτίωση στον Άρη δεν υπάρχει, όμως η απομάκρυνση του Μανόλο Χιμένεθ τη δεδομένη στιγμή μάλλον χειρότερα αποτελέσματα θα φέρει. - Η βράβευση από την ΑΕΚ απαιτούσε διαφορετικό χειρισμό.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τώρα η Ρεάλ είναι ακόμα πιο επικίνδυνη – Η ένταση με Βινίσιους, η νέα γκέλα και οι γκρίνιες
On Field 24.11.25

Τώρα η Ρεάλ είναι ακόμα πιο επικίνδυνη – Η ένταση με Βινίσιους, η νέα γκέλα και οι γκρίνιες

Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά τι σημαίνει Ρεάλ Μαδρίτης, όποια προβλήματα κι αν αντιμετωπίζει και το σίγουρο είναι πως η «βασίλισσα» παραμένει το μεγαλύτερο brand name στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η κίνηση – ματ της EOE για την αναγέννηση του κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά
On Field 24.11.25

Η κίνηση – ματ της EOE για την αναγέννηση του κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά

Με μεθοδευμένες ενέργειες, επιμονή και όραμα ο Πρόεδρος της Eλληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη σωτηρία του Ολυμπακού κωπηλατοδρομίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ο Γεντβάι νιώθει… Ζλάταν λόγω του Μπενίτεθ
Παναθηναϊκός 23.11.25

Ο Γεντβάι νιώθει… Ζλάταν λόγω του Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε τόση αυτοπεποίθηση στον Τιν Γεντβάι, ώστε ο Κροάτης να μην αρκείται απλά να παίζει συντηρητικά σε μία θέση που δεν ένιωθε ποτέ πολύ άνετα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μια νίκη – τίτλου, ο Έζε κι ένα… τρολάρισμα
On Field 23.11.25

Μια νίκη – τίτλου, ο Έζε κι ένα… τρολάρισμα

Η Άρσεναλ δείχνει πανέτοιμη να πετύχει αυτό που δεν κατάφερε πέρυσι, καθώς η άνετη επικράτηση και στο ντέρμπι του Λονδίνου στέλνει το «μήνυμα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άρχισαν τα «σενάρια» για Κλοπ στην Λίβερπουλ – Τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν πρώτο φαβορί τον Γερμανό
On Field 23.11.25

Άρχισαν τα «σενάρια» για Κλοπ στην Λίβερπουλ – Τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν πρώτο φαβορί τον Γερμανό

Ο Άρνε Σλοτ βρίσκεται σε δύσκολη θέση και στην Αγγλία θεωρούν πως οι «κόκκινοι» σκέφτονται σοβαρά την επιστροφή του Κλοπ στο Άνφιλντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Μουρίγιο είναι στόπερ 100 εκατ. ευρώ
On Field 22.11.25

Ο Μουρίγιο είναι στόπερ 100 εκατ. ευρώ

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός ήταν φανταστικός στο Άνφιλντ, πέτυχε γκολ και «κατάπιε» τους επιθετικούς της Λίβερπουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα «φώτα» και στον Χολ
On Field 22.11.25

Τα «φώτα» και στον Χολ

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν καλός και στο παιχνίδι με την Παρί, δίνοντας πολύτιμες βοήθειες στους πειραιώτες. Παιχνίδι με παιχνίδι γίνεται καλύτερος και βρίσκει σημαντικό ρόλο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αποβλήθηκε παίκτης της Έβερτον επειδή χαστούκισε… συμπαίκτη του στο παιχνίδι με τη Γιουνάιτεντ! (vid)
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Αποβλήθηκε παίκτης της Έβερτον επειδή χαστούκισε… συμπαίκτη του στο παιχνίδι με τη Γιουνάιτεντ! (vid)

Απίστευτο συμβάν στο Γιουνάιτεντ - Έβερτον, καθώς ο Ιντρίσα Γκουεγέ χτύπησε τον… συμπαίκτη του Μάικλ Κιν και αποβλήθηκε από τον διαιτητή, αφήνοντας την ομάδα του με 10 από το 13ο λεπτό!

Σύνταξη
Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 55χρονος που πυρπόλησε το σπίτι του ενώ είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον αδερφό του
Ελλάδα 24.11.25

Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 55χρονος που πυρπόλησε το σπίτι του ενώ είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον αδερφό του

Για 13χρονια ο 55χρονος είχε αναλάβει την φροντίδα του κατάκοιτου, από εγκεφαλικό, αδερφού του και της ηλικιωμένης μητέρας του - Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και για εμπρησμό από πρόθεση

Σύνταξη
Γεροβασίλη για καταστροφές στην Ήπειρο: Η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Γεροβασίλη για καταστροφές στην Ήπειρο: Η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις

«Χωρίς καμία καθυστέρηση, απαιτούνται άμεσα και στοχευμένα μέτρα», τόνισε η Όλγα Γεροβασίλη, για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία στην Ήπειρο

Σύνταξη
ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2: «Ανάσαναν» οι Κρητικοί, σε ακόμη πιο δύσκολη θέση οι Θεσσαλοί (vid)
Ποδόσφαιρο 24.11.25

ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2: «Ανάσαναν» οι Κρητικοί, σε ακόμη πιο δύσκολη θέση οι Θεσσαλοί (vid)

Ο ΟΦΗ πήρε τον «τελικό» με την ΑΕΛ, επικρατώντας με 2-1 στη Λάρισα, για την 11η αγωνιστική, χάρη δύο γκολ στα πρώτά 15 λεπτά. Προτελευταίοι παρέμειναν οι Θεσσαλοί.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Απάντηση της Ρωσίας στην φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία
«Παραληρήματα των Βρυξελλών» 24.11.25

Απάντηση της Ρωσίας στην φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία

Η εκπρόσωπος του Ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα, απάντησε στην επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τα σχόλιά της σε σχέση με το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Εσπανιόλ – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 24.11.25

LIVE: Εσπανιόλ – Σεβίλλη

LIVE: Εσπανιόλ – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εσπανιόλ – Σεβίλλη για τη 13η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Αντιπροσωπεία βουλευτών της Τουρκίας επισκέφθηκε τον Οτσαλάν – Έθεσαν ερωτήσεις για το Κουρδικό
Στο Ιμραλί 24.11.25

Αντιπροσωπεία βουλευτών της Τουρκίας επισκέφθηκε τον Οτσαλάν – Έθεσαν ερωτήσεις για το Κουρδικό

Η πρόταση επίσκεψης είχε διατυπωθεί δημοσίως λίγες ημέρες νωρίτερα από τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτη του ισχυρότερου κόμματος των Τούρκων εθνικιστικών και κυβερνητικό εταίρο του προέδρου Ερντογάν.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 24.11.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΝΔ: Οι εσωκομματικές εκλογές, το κλίμα και οι ισορροπίες στο παρασκήνιο
Πολιτική 24.11.25

ΝΔ: Οι εσωκομματικές εκλογές, το κλίμα και οι ισορροπίες στο παρασκήνιο

Για «επιτυχία» μιλά επισήμως η Πειραιώς για τις εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ, την ώρα που «γαλάζιοι» βουλευτές κάνουν λόγο για μούδιασμα και απουσία ενθουσιασμού ανά περιοχές. Η κινητικότητα και οι εσωτερικές διεργασίες στο «γαλάζιο» παρασκήνιο

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σερβία: Η οικογένεια Τραμπ απλώνει επιχειρηματικά πλοκάμια σε ιστορικό μνημείο που βομβάρδισε το ΝΑΤΟ
«Trump Tower Belgrade» 24.11.25

Σερβία: Η οικογένεια Τραμπ απλώνει επιχειρηματικά πλοκάμια σε ιστορικό μνημείο που βομβάρδισε το ΝΑΤΟ

Το Generalštab που βρίσκεται στο Βελιγράδι πρόκειται να αντικατασταθεί με ένα συγκρότημα με την επωνυμία Τραμπ - Αντιδρά η Ένωση Αρχιτεκτόνων της Σερβίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η μοναξιά σκοτώνει: Επιστήμονες δημιούργησαν έναν απλό οδηγό για την καταπολέμηση της κοινωνικής απομόνωσης
Υγεία 24.11.25

Η μοναξιά σκοτώνει: Επιστήμονες δημιούργησαν έναν απλό οδηγό για την καταπολέμηση της κοινωνικής απομόνωσης

Η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση οδηγούν σε μια σειρά αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία. Μελέτες δείχνουν ότι αυτές οι βλάβες συχνά υπερτερούν εκείνων που προκύπτουν από την παχυσαρκία ή το κάπνισμα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΝΔΙΣΥ: Ο… μποναμάς των 250 ευρώ και η «ξεχασμένη» 13η σύνταξη – Τα «6,6 δισ. ευρώ που απώλεσαν» οι συνταξιούχοι
Ξεκίνησε η καταβολή 24.11.25

Ο… μποναμάς των 250 ευρώ και η «ξεχασμένη» 13η σύνταξη - Τα «6,6 δισ. ευρώ που απώλεσαν» οι συνταξιούχοι

Η «χαμένη» 13η σύνταξη, τα «φιλοδωρήματα» και η σκληρή πραγματικότητα για την πλειοψηφία των συνταξιούχων. Τα «τεφτέρια» η «αδυσώπητη ακρίβεια» και ο «κρύος ιδρώτας» κατά την επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουκρανία: Γιατί η ΕΕ θα έχει υποστεί βαριά ήττα αν υλοποιηθεί το σχέδιο Τραμπ
Και τώρα τρέχουμε 24.11.25

Ουκρανία: Γιατί η ΕΕ θα έχει υποστεί βαριά ήττα αν υλοποιηθεί το σχέδιο Τραμπ

Οι ΗΠΑ θα έχουν κερδίσει οικονομικά και γεωπολιτικά, η Ρωσία θα έχει κερδίσει σε επέκταση και επιρροή, η Ουκρανία θα έχει κερδίζει σε ασφάλεια και ανοικοδόμηση. Η Ευρώπη;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Καιρός: Νέα κακοκαιρία από την Τρίτη με καταιγίδες σε 5 περιοχές – Η προειδοποίηση Καλλιάνου
Ελλάδα 24.11.25

Καιρός: Νέα κακοκαιρία από την Τρίτη με καταιγίδες σε 5 περιοχές – Η προειδοποίηση Καλλιάνου

Η νέα επιδείνωση που θα παρουσιάσει από την Τρίτη ο καιρός συνδέεται με τη μετατόπιση ενός ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού από την Ιταλική χερσόνησο προς την Ελλάδα.

Σύνταξη
Νέες ρυθμίσεις για την αποκατάσταση κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023
Υπουργική απόφαση 24.11.25

Νέες ρυθμίσεις για την αποκατάσταση κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023

Νέα υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του υφυπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - Ποιες περιφέρειες αφορά

Σύνταξη
Κράμπους: Το τρομακτικό και σκοτεινό πρόσωπο του «Άη Βασίλη των κακών παιδιών» [βίντεο]
Κεντρική Ευρώπη 24.11.25

Γνωρίστε τον Κράμπους - Το τρομακτικό και σκοτεινό πρόσωπο του «Άη Βασίλη των κακών παιδιών»

Στην κεντρική Ευρώπη, από την Αυστρία, μέχρι την Τσεχία και την Σλοβενία, υπάρχει ο μύθος του Κράμπους, του alter ego του Άγιου Βασίλη που τιμωρεί τα άτακτα παιδιά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Oδοιπορικό-σπαραγμός: Ο Κρις Χέμσγουορθ δίνει μάχη να σώσει τον πατέρα του από τη λήθη – «Άνοια, αργή θλίψη»
Ντοκιμαντέρ 24.11.25

Oδοιπορικό-σπαραγμός: Ο Κρις Χέμσγουορθ δίνει μάχη να σώσει τον πατέρα του από τη λήθη – «Άνοια, αργή θλίψη»

Σε ένα road trip διαφορετικό από κάθε άλλο, ο Κρις Χέμσγουορθ συνοδεύει τον πατέρα του που έχει διαγνωστεί με άνοια σε ένα οδοιπορικό στο χρόνο και τις μνήμες πριν γίνουν όλα σκόνη και παρελθόν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εθνική Ελλάδας: Πρώτη προπόνηση στο «Nick Galis Hall» – Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Μπάσκετ 24.11.25

Εθνική Ελλάδας: Πρώτη προπόνηση στο «Nick Galis Hall» – Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Η Εθνική Ανδρών ξεκίνησε την προετοιμασία ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, και στην πρώτη προπόνηση έδωσαν το «παρών» 14 από τους 18 παίκτες της προεπιλογής.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 4 δράστες τηλεφωνικής απάτης – Πώς έπεσαν στην παγίδα που έστησαν σε γυναίκα
Ελλάδα 24.11.25

Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 4 δράστες τηλεφωνικής απάτης – Πώς έπεσαν στην παγίδα που έστησαν σε γυναίκα

Οι δράστες προσπάθησαν να την πείσουν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε αλουμινόχαρτο για να προστατευτούν από ραδιενέργεια και να τα αφήσει σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή του Ζωγράφου

Σύνταξη
Βόλος – Λεβαδειακός 1-2: Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν οι Βοιωτοί! (vid)
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Βόλος – Λεβαδειακός 1-2: Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν οι Βοιωτοί! (vid)

Ούτε στο Πανθεσσαλικό «κατέβασε ταχύτητα» ο Λεβαδειακός, καθώς με δύο γκολ του Όζμπολτ νίκησε με ανατροπή τον Βόλο (2-1) και και έμεινε μόνος στην τέταρτη θέση, έχοντας πλέον 21 βαθμούς.

Σύνταξη
