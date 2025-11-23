Άρχισαν τα «σενάρια» για Κλοπ στην Λίβερπουλ – Τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν πρώτο φαβορί τον Γερμανό

Η προσπάθεια της Λίβερπουλ να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας Αγγλίας αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, καθώς οι «κόκκινοι» αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και ο τεχνικός των reds, Άρνε Σλοτ βρίσκεται στριμωγμένος στην… γωνία του ρινγκ.

Τα «χτυπήματα» είναι απανωτά για τον Ολλανδό, με τελευταίο το θριαμβευτικό πέρασμα της Νότιγχαμ Φόρεστ από το Άνφιλντ (0-3) και η κρίση στο Άνφιλντ έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Τόσο μεγάλες σε σημείο που να κάνουν την εμφάνισή τους «σενάρια» αντικατάστασης του Σλοτ στην τεχνική ηγεσία των πρωταθλητών Αγγλίας.

Οι μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι είχαν την υπογραφή του Ολλανδού τεχνικού, με την διοίκηση της Λίβερπουλ να δαπανά ποσό ρεκόρ για την απόκτηση των παικτών που ήθελε ο Σλοτ.

Τίποτε όμως δεν δουλεύει σωστά στην Λίβερπουλ και το όνομα του πρώην προπονητή των «κόκκινων», Γιούργκεν Κλοπ, ακούγεται όλο και πιο έντονα στο Άνφιλντ. Τα γραφεία στοιχημάτων στην Αγγλία δίνουν πρώτο φαβορί τον Γερμανό τεχνικό για ν’ αντικαταστήσει τον Σλοτ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του λιμανιού.

Ο Γερμανός πρώην προπονητής της Λίβερπουλ, δεν είναι σίγουρο ότι επιθυμεί την επιστροφή του στους πάγκους, αυτό όμως διόλου εμποδίζει τους Άγγλους να «υφαίνουν» σενάρια επιστροφής του Γερμανού τεχνικού στην πρωταθλήτρια Αγγλίας.

Βέβαια αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου δεν έχει κάνει κάποια κίνηση που να «δείχνει» ότι εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Ολλανδού προπονητή από τον πάγκο της ομάδας αλλά η φημολογία έχει ξεκινήσει για τα καλά.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν δεύτερο φαβορί για να αντικαταστήσει τον Σλοτ, τον τεχνικό της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην ομάδα του Λονδίνου.

Το μεγάλο πρόβλημα της Λίβερπουλ είναι ότι δεν έχει την ομοιογένεια που είχε την περασμένη αγωνιστική περίοδο, καθώς έφυγαν πολλοί παίκτες κι έγιναν πολλές μεταγραφές, γιατί ο Σλοτ ήθελε να βάλει την «σφραγίδα» του στην ομάδα του λιμανιού.

Αυτό πάντως που σκέφτονταν ο Ολλανδός τεχνικός δεν έχει πετύχει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη γκρίνια για τα πολλά αρνητικά αποτελέσματα των πρωταθλητών Αγγλίας.

Οι παίκτες που απέκτησε η Λίβερπουλ κινούνται σε «ρηχά νερά» και δεν έχουν καταφέρει να βοηθήσει τους πρωταθλητές Αγγλίας κι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αν σε αυτό προσθέσουμε και την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Σαλάχ, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί οι «κόκκινοι» δεν μπορούν να πλησιάσουν τα στάνταρντ απόδοσης της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.