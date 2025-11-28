Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)

Τον Μάρτιο του 1964, οι διασημότεροι εκπρόσωποι του Λίβερπουλ, οι Beatles, είχαν κυκλοφορήσει το single Can’t Buy Me Love, το οποίο είχε κατακτήσει ακαριαία όλες τις κορυφές των charts παγκοσμίως και συνολικά είχε βρεθεί στην 4η θέση των πωλήσεων σε όλη τη δεκαετία του ’60. Τα θρυλικά «σκαθάρια» είχαν τραγουδήσει ότι «τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την αγάπη» και ακόμη εξήντα και πλέον χρόνια μετά, ο στίχος επιβεβαιώνεται πλήρως από το δεύτερο πιο… εξαγώγιμο «προϊόν» της πόλης του Μεγάλου Λιμανιού, την ποδοσφαιρική ομάδα της Λίβερπουλ.

Ένα εξάμηνο αφότου η μετά-Κλοπ εποχή είχε ξεκινήσει με τον πιο ιδανικό τρόπο, την ομάδα του Άρνε Σλοτ να κατακτά το αγγλικό πρωτάθλημα για 20η φορά στην ιστορία της -ισοφαρίζοντας μάλιστα το ρεκόρ της μισητής Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ– τίποτα στο Μέρσεϊσαϊντ δεν θυμίζει το πανηγυρικό κλίμα του Μαΐου. Αντιθέτως, μάλλον… για τα πανηγύρια είναι -πιο σωστά- το ποδοσφαιρικό κλίμα αυτή την εποχή! Και όλα γίνονται χειρότερα, αν στην εξίσωση συνυπολογιστεί ότι τρεις μόλις μήνες πίσω, με την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, η Λίβερπουλ έσπαγε όλα τα ρεκόρ μεταγραφών, ξοδεύοντας το ιλιγγιώδες ποσό των 484 εκατ. ευρώ…

Η Λίβερπουλ σπάει όλα τα αρνητικά ρεκόρ

Τώρα, μετά τα καλοκαιρινά μεταγραφικά ρεκόρ και την ισοφάριση του ρεκόρ τίτλων στο αγγλικό πρωτάθλημα, η Λίβερπουλ -παιχνίδι με το παιχνίδι- σπάει συνεχώς αρνητικά ρεκόρ στην ιστορία της. Αυτή την εποχή, δεν θυμίζει σε τίποτα ούτε την ομάδα που φέρει το βαρύ αυτό όνομα, ούτε καν ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, αλλά κάποια που θα παλέψει για να γλιτώσει τον υποβιβασμό. Και αν μάλιστα δεν είχε πάρει τις νίκες στο ξεκίνημα της σεζόν με τα τόσα… buzzer beater στις καθυστερήσεις των αγώνων, πιθανότατα εκεί γύρω -στον πυθμένα της βαθμολογίας- θα βρισκόταν και κυριολεκτικά.

Ρεκόρ και για τους αντιπάλους της…

Αν κάτι πηγαίνει ήδη στραβά, η λογική λέει ότι θα πάει ακόμη χειρότερα. Αυτό υποστηρίζει ένας από τους «Νόμους του Μέρφι» και αυτό ακριβώς συμβαίνει την τελευταία εβδομάδα στη Λίβερπουλ. Το περασμένο Σάββατο, οι «ρεντς» φιλοξένησαν τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Η ομάδα του Σον Ντάις δεν είχε εκτός έδρας νίκη φέτος στο πρωτάθλημα και στο «Άνφιλντ» πέτυχε την πρώτη της. Και τι πρώτη –ένα θριαμβευτικό 3-0 που μάζεψε και πάλι όλα τα μαύρα σύννεφα πάνω από την ομάδα του Σλοτ.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά το 1963 που η Φόρεστ πήρε δύο σερί «διπλά» στο «Άνφιλντ» και η πρώτη φορά μετά το 1994 που νίκησε την εν ενεργεία πρωταθλήτρια της Premier League στην έδρα της (σ.σ. είχε νικήσει 2-1 την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» στις 17/12/1994).

NOTTINGHAM FOREST WIN CONSECUTIVE GAMES AT ANFIELD FOR THE FIRST TIME SINCE 1963 🔥🔥🔥 #NFFC | #PL pic.twitter.com/ephHj4bOZm — Louis Wheeldon (@LouisWheeldonNS) November 22, 2025

Λίγες μέρες μετά, ήρθε η ώρα να υποδεχθεί και την Αϊντχόφεν για το Champions League. Ο κόσμος της περίμενε να δει αντίδραση, όμως είδε νέα αρνητικά ρεκόρ από την ομάδα του Σλοτ και νέα… πανηγυρικά ρεκόρ από έναν ακόμη αντίπαλο, αφού πλέον όποιος την… πετυχαίνει, χτυπάει στο «ψαχνό». Η ολλανδική ομάδα νίκησε 4-1 στο «Άνφιλντ» και στο ματς αυτό, καταγράφηκαν τα εξής…

Η Αϊντχόφεν:

έγινε η δεύτερη ομάδα στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που έβαλε 4 γκολ στη Λίβερπουλ μέσα στο «Άνφιλντ», μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης τον Φεβρουάριο του 2023 (2-5 στις 21/02/23)

4 – @PSV are the second team to ever score 4+ goals against Liverpool at Anfield in European competition, after Real Madrid in February 2023 (5). Magnificent. pic.twitter.com/3Lp1FX4TfQ — OptaJohan (@OptaJohan) November 26, 2025

πέτυχε τη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη στην ιστορία της στο Champions League

Η Λίβερπουλ:

ισοφάρισε το ρεκόρ της βαρύτερης εντός έδρας ήττας της στο Champions League

υπέστη την βαρύτερη ήττα της στο Κύπελλο Πρωταθλητριών / Champions League μετά από 60 χρόνια (Άγιαξ – Λίβερπουλ 5-1 07/12/66)

υπέστη την πρώτη εντός έδρας ήττα της σε αγώνα Champions League που δεν είναι στο πλαίσιο νοκ-άουτ γύρου, μετά το 2014

• Liverpool’s joint heaviest defeat at Anfield in the Champions League. • Liverpool’s joint heaviest defeat in the Champions League in 60 years. • Liverpool’s first home loss in the group stages in front of fans since 2014. • PSV’s biggest ever away win in the Champions… pic.twitter.com/N6XBuVxgRl — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) November 27, 2025

Το… δράμα της Λίβερπουλ σε αριθμούς

Μετά την ποδοσφαιρικά θλιβερή εβδομάδα που προηγήθηκε για τη Λίβερπουλ, τα αρνητικά ρεκόρ που έχουν μαζευτεί, είναι μάλλον πρωτόγνωρα για την ιστορία της ομάδας σε μία μονάχα σεζόν. Σε 20 ματς έως τώρα στη σεζόν, έχει καταγράψει 10 νίκες και ισάριθμες ήττες, ενώ η συνολική διαφορά των γκολ έχει δημιουργήσει παθητικό δύο τερμάτων (32-34). Ένα μάλλον εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο για μια ομάδα αυτού του επιπέδου, να έχει δεχθεί δηλαδή περισσότερα γκολ από όσα έχει πετύχει, ήδη 3-4 μήνες «μέσα» στη σεζόν.

Όπως όμως φαίνεται, αυτό είναι η μονάχα η κορυφή του παγόβουνου όσον αφορά στα αρνητικά «επιτεύγματα» της φετινής ομάδας του Άρνε Σλοτ. Πέρα από την πολύ κακή εικόνα της μέσα στο γήπεδο, η Λίβερπουλ -μέχρι αυτό το σημείο της χρονιάς- έχει καταγράψει τα εξής…

Έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Premier League που νίκησε τα πρώτα 5 ματς της σεζόν και έχασε τα επόμενα 4.

Έχει δεχθεί 10 γκολ στα τελευταία τρία ματς και έχει δεχθεί τουλάχιστον τρία σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια για πρώτη φορά μετά τον Σεπτέμβριο του 1992.

3 – Liverpool have conceded 3+ goals in three consecutive games in all competitions for the first time since September 1992. Porous. pic.twitter.com/WkHecvZ7qO — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2025

Έχει 1 νίκη και 5 ήττες στις τελευταίες 6 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα – μόνο η ουραγός Γουλβς έχει χειρότερη (1β) συγκομιδή στο ίδιο διάστημα.

Έφτασε τις 9 ήττες σε 12 ματς σε όλες τις διοργανώσεις και τις 6 σε 12 αγωνιστικές στην Premier League, μένοντας στο -8 από την κορυφή (με ματς περισσότερο) και την 11η θέση. Οι 9 σε 12 ματς είναι οι περισσότερες που έχει υποστεί σε τέτοιο αριθμών αγώνων από το διάστημα Νοέμβριος 1953 – Ιανουάριος 1954.

9 – Liverpool have lost nine of their last 12 games across all competitions, their most defeats over a 12-game spell since November 1953 to January 1954 (also 9). Dire. pic.twitter.com/LuwP3OHEvP — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2025

Έχασε δύο συνεχόμενα ματς με διαφορά τριών ή περισσότερων γκολ (3-0 στην έδρα της Σίτι, 0-3 από τη Φόρεστ στο Άνφιλντ), κάτι που είχε να συμβεί από το 1965 επί των ημερών του Μπιλ Σάνκλι.

1965 – Liverpool have lost back-to-back league games by a margin of 3+ goals for the first time since April 1965 under Bill Shankly. Malfunction. pic.twitter.com/0DnKQkYIib — OptaJoe (@OptaJoe) November 22, 2025

Έχασε τρία σερί ματς με διαφορά τριών ή περισσότερων γκολ για πρώτη φορά μετά το 1953 (μετά το 1-4 από την Αϊντχόφεν).

3 – Liverpool have lost three consecutive games in all competitions by a margin of 3+ goals for the first time since December 1953. Alarming. pic.twitter.com/OlsbDHMwQG — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2025

Έγινε μόλις η τέταρτη εν ενεργεία πρωταθλήτρια Αγγλίας -επί εποχής Premier League- που έχει τουλάχιστον 6 νίκες στις πρώτες 12 αγωνιστικές της σεζόν μετά τις Μπλάκμπερν (1995-96 – 6), Τσέλσι (2015-16 – 7) και Λέστερ (2016-17 – 6).

4 – Liverpool are just the fourth side to start a season as defending champions in the Premier League with 6+ defeats in their first 12 games, after Blackburn Rovers in 1995-96 (6), Chelsea in 2015-16 (7), and Leicester City in 2016-17 (6). Crumbling. pic.twitter.com/ZgUn7u96k6 — OptaJoe (@OptaJoe) November 22, 2025

Έχει χάσει τρία εντός έδρας ματς φέτος με διαφορά τριών ή περισσότερων γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ισοφαρίζοντας το ιστορικό αρνητικό ρεκόρ από τη σεζόν 1929-30. Στα 9 χρόνια με τον Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της, έχασε συνολικά τρεις φορές με διαφορά τριών τερμάτων στο «Άνφιλντ», σε σύνολο 238 εντός έδρας αγώνων.

3 – Liverpool have lost three home games by 3+ goals in all competitions this season – their joint-most ever at Anfield in a single campaign (level with 1929-30), and as many times as they did in 238 home games under Jürgen Klopp. Nightmare. pic.twitter.com/horrXr95jF — OptaJoe (@OptaJoe) November 27, 2025

Έχει δεχθεί συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις φέτος περισσότερα γκολ από κάθε άλλη ομάδα της Premier League (34).

34 – Liverpool have conceded more goals in all competitions than any other Premier League side this season (34). Slotted. pic.twitter.com/QWJNdgge1n — OptaJoe (@OptaJoe) November 27, 2025

Έχει την 3η χειρότερη άμυνα μεταξύ όλων των ομάδων των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Μόνο η Άιντραχτ (37) και η Νις (36) έχουν δεχθεί περισσότερα.

Η ακριβότερη μεταγραφή της, ο Αλεξάντερ Ίσακ, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της ομάδας στην Premier League που έχει χάσει και στις τέσσερις πρώτες συμμετοχές του.

Ο αρχηγός και καλύτερος αμυντικός της, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, έχει κάνει φέτος τρία πέναλτι σε όλες τις διοργανώσεις, περισσότερα από κάθε άλλο παίκτη της Premier League.

3 – Virgil van Dijk has conceded three penalties in all competitions this season, more than any other Premier League player. Basketball. pic.twitter.com/YnYaH7oOHW — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2025

Οι λόγοι της κατάρρευσης

Όσον αφορά στα… εκτός τεσσάρων γραμμών, είναι προφανές πως μπορούν να ειπωθούν πάντα πολλά πράγματα σε θεωρητικό επίπεδο, όταν μια ομάδα αποδίδει τόσο άσχημα. Ο ίδιος ο Άρνε Σλοτ έχει άλλωστε δηλώσει κατά διαστήματα πως είναι «λογικό» να μην παίζει η ομάδα του όπως θα ήθελε σε αυτό το χρονικό σημείο της σεζόν, μετά τις τόσες αλλαγές στο ρόστερ της το καλοκαίρι. Σίγουρα η ομοιογένεια και το «δέσιμο» μιας ομάδας την επηρεάζουν το πρώτο διάστημα, όπως λογικό είναι για τους νέους παίκτες να χρειάζονται τον χρόνο τους για να προσαρμοστούν σε μια νέα ομάδα, μια νέα χώρα και πόλη.

Ωστόσο, ενώ όλα τα παραπάνω είναι δεδομένα και φυσιολογικά -για κάθε ομάδα- υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορούν να καταγραφούν για την πορεία της φετινής Λίβερπουλ. Για την ακρίβεια, υπάρχουν πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα σε καθαρά ποδοσφαιρικό επίπεδο που έχουν οδηγήσει τους «κόκκινους» -προς ώρας τουλάχιστον- σε αυτή την αποκαρδιωτική αγωνιστική εικόνα και είναι τα εξής…

1) Η τραγική άμυνα

Όσο κι αν κανείς στο «Άνφιλντ» δεν θέλει να το παραδεχθεί, κόστισε πολύ ακριβά η απώλεια του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, ενώ το ίδιο συνέβη και με τον τραυματισμό του βασικού της τερματοφύλακα, Άλισον Μπέκερ. Όπως έχει ήδη αναλυθεί από τα αγγλικά ΜΜΕ, ο Μαμαρντασβίλι κάνει πολύ πιο προβλέψιμο και μονοδιάστατο το build-up της Λίβερπουλ, αφού δεν έχει την ικανότητα του Βραζιλιάνου στην πάσα και γενικότερα με τη μπάλα στα πόδια.

Από τον Γεωργιανό, η μπάλα πηγαίνει σχεδόν αποκλειστικά και μόνο προς την δεξιά πτέρυγα, όπου κανείς εκ των Κονατέ ή Φρίμπονγκ δεν έχει την ικανότητα του Αλεξάντερ-Άρνολντ να ξεκινήσει ορθολογικά μια επίθεση. Επιπλέον, για τους παραπάνω λόγους, οι αντίπαλοι πιέζουν ακόμη περισσότερο τον αριστερό στόπερ, Φαν Ντάικ, όπως έκανε η Σίτι με τον Χάαλαντ στο πρόσφατο 3-0, διασφαλίζοντας ότι καμία επίθεση της Λίβερπουλ δεν θα ξεκινήσει εύκολα.

Μετά από όλα αυτά, ακολουθούν ορισμένα πολύ λογικά ποδοσφαιρικά ντόμινο: Το build up της ομάδας γίνεται κακό και προβλέψιμο, η ανάπτυξη πολύ πιο αργή, τα λάθη στον χώρο της άμυνας αυξάνονται και τα… γκολ πέφτουν βροχή. Σε ατομικό επίπεδο, το γεγονός ότι ο «βράχος» Φαν Ντάικ έχει κάνει ήδη τρία πέναλτι, εξηγούν τα περισσότερα που χρειάζεται να εξηγηθούν…

2) Full backs are… empty

Σε συνέχεια του παραπάνω, όλη η αμυντική παρουσία της Λίβερπουλ επηρεάζει προφανώς και το επιθετικό κομμάτι και συγκεκριμένα την προσφορά των full back στο παιχνίδι. Ακόμη χειρότερα γίνονται τα πράγματα από τη στιγμή που υπάρχουν και θέματα τραυματισμών, με τους Κόνορ Μπράντλεϊ και Τζέρεμι Φρίμπονγκ να μπαινοβγαίνουν στο ιατρικό δελτίο και να αναγκάζουν τον Σλοτ να «βγάλει» τον Ντόμινικ Σομποσλάι από τα χαφ και να τον μετατοπίσει στο δεξί άκρο της άμυνας σε αρκετές περιπτώσεις. Έπειτα, στο αριστερό άκρο, ο Κέρκεζ ακόμη ψάχνεται και προσπαθεί να προσαρμοστεί στο παιχνίδι της ομάδας, την ώρα που ο Άντι Ρόμπερτσον… μεγαλώνει το παιχνίδι του φθίνει. Η επίδραση των πλάγιων μπακ στο παιχνίδι της Λίβερπουλ ήταν κομβικό στοιχείο της εποχής Κλοπ και τώρα πια προσφέρουν ελάχιστα…

Στα περίπου 3500 αγωνιστικά λεπτά που αναλογούν στους δύο μπακ σε αυτά τα 20 πρώτα ματς της Λίβερπουλ της σεζόν, τα νούμερα είναι ενδεικτικά της πορείας της ομάδας. Από τις δύο θέσεις του αριστερού και του δεξιού αμυντικού, ο επιθετικός απολογισμός είναι σχεδόν… κενός: 4 γκολ και μόλις 2 ασίστ.

Αναλυτικά, ανά παίκτη:

Κόνορ Μπράντλεϊ – 4 ματς με 0 γκολ / 1 ασίστ (786′)

Τζέρεμι Φρίμπονγκ – 9 ματς με 1 γκολ / 0 ασίστ (403′)

Ντόμινικ Σομποσλάι – 5 ματς με 1 γκολ / 0 ασίστ (450′)

Μίλος Κέρκεζ – 18 ματς με 1 γκολ / 0 ασίστ (1135′)

Άντι Ρόμπερτσον – 13 ματς με 1 γκολ / 1 ασίστ (741′)

3) Gegenpress… no more

Το ασφυκτικό πρέσινγκ της άκρως επιτυχημένης δεκαετίας με τον Γιούργκεν Κλοπ στο τιμόνι της ομάδας -σήμα κατατεθέν της Λίβερπουλ αυτά τα χρόνια- ένα στοιχείο-κλειδί και στο αμυντικό και στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού των «ρεντς» την περασμένη δεκαετία, «υπολειτουργεί» επί Σλοτ και αυτό συμβαίνει με επιλογή του Ολλανδού. Η ομάδα του πιέζει με μια διάταξη 4-2-4 πάνω στο χορτάρι (σε αντίθεση με το 3-4-3 του Κλοπ), κρατώντας έναν έξτρα παίκτη στα μετόπισθεν σε σχέση με την επιλογή του Γερμανού να «ανεβάζει» πολύ ψηλά είτε έναν στόπερ (συνήθως τον Φαν Ντάικ) είτε τον ένα μπακ ανάλογα το που βρίσκεται η μπάλα.

Η μεγαλύτερη συνέπεια αυτού είναι ο αντίπαλος να έχει έναν λιγότερο παίκτη της Λίβερπουλ να διαχειριστεί κοντά στα δικά του καρέ, βγάζοντας πιο εύκολα τη μπάλα από την περιοχή του. Φυσικά, το ατομικό ντεφορμάρισμα και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των παικτών, παίζουν και εδώ τον ρόλο τους, ωστόσο το αποτέλεσμα είναι και πάλι το ίδιο. Το… ντόμινο επί χόρτου, σημαίνει ότι η Λίβερπουλ πιέζει τον αντίπαλο λιγότερο αποτελεσματικά, κερδίζει λιγότερες μπάλες κοντά στην περιοχή του αντιπάλου -άρα σκοράρει και λιγότερο- ενώ η μπάλα φτάνει πιο εύκολα κοντά στην δική της περιοχή.

4) Ο «κανονικός» Σαλάχ… αγνοείται

Πέρα από το ατομικό ντεφορμάρισμα του Αιγύπτιου, η απώλεια του Αλεξάντερ-Άρνολντ πληγώνει και σε αυτή την περίπτωση, αφού ο διεθνής μπακ ήταν αυτός που του δημιουργούσε -καλύτερα από κάθε άλλο συμπαίκτη του- τον απαραίτητο χώρο για να δράσει, χάρη στην ικανότητά του να παίξει χωρίς τη μπάλα και την διαρκή κίνησή του. Τα μπακ της Λίβερπουλ φέτος δεν έχουν ακόμη προσφέρει σε αυτό το κομμάτι, ενώ επειδή το… ένα κακό φέρνει το άλλο, το γεγονός ότι η άμυνα συνολικά παραπαίει, τους κρατάει ακόμη πιο πίσω.

Σαν αποτέλεσμα, ο Σαλάχ, επίσης ένα χρόνο μεγαλύτερος, δεν έχει την κλασική συνεργασία με τον (εκάστοτε) μπακ και μια επιλογή πάσας περισσότερη, αλλά αντιθέτως έχει πολύ λιγότερα επιθετικά στηρίγματα και περισσότερους αντιπάλους γύρω του. Τα νούμερα και εδώ δεν λένε ψέματα: ο «περσινός» Σαλάχ κατέγραψε 29 γκολ και 18 ασίστ, ενώ φέτος έχει 5 και 3 σε 18 ματς μέχρι τώρα.

5) Αναζητείται απόσβεση στην επίθεση

Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα. Ασχέτως… θεωριών και εξωαγωνιστικών εξηγήσεων, το πρόβλημα στην επίθεση της Λίβερπουλ είναι καθαρά θέμα αριθμών. Και αυτοί, απλώς δεν είναι εκεί για να «στηρίξουν» την ομάδα του Άρνε Σλοτ. Ισάκ, Εκιτικέ και Βιρτς κόστισαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και ο απολογισμός τους μέχρι στιγμής, είναι ο εξής: Ο Ίσακ -μεταγραφή ρεκόρ- έχει σκοράρει μία φορά, ο Βιρτς μοίρασε την πρώτη του ασίστ μετά από 10 αγώνες και ο Εκιτικέ σκοράρει μία φορά ανά τρεις αγώνες.

Ούγκο Εκιτικέ: σε 18 ματς έχει 6 γκολ / 1 ασίστ

Αλεξάντερ Ίσακ: σε 10 ματς έχει 1 γκολ / 1 ασίστ

Φλόριαν Βιρτς: σε 16 ματς έχει 0 γκολ / 3 ασίστ

Υπομονή ή… διάλυση;

Η Λίβερπουλ προφανώς βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν. Αγωνιστικά η ομάδα δείχνει να καταρρέει και η συνολική εικόνα της στο γήπεδο θυμίζει ομάδα χωρίς ταυτότητα. Τα αμυντικά κενά, οι τραυματισμοί, η έλλειψη συνοχής, η επιθετική αναποτελεσματικότητα, συνθέτουν ένα παζλ που δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Ο σύλλογος το καλοκαίρι επένδυσε πάρα πολλά, αλλά η φετινή ομάδα του Σλοτ «δίνει» ελάχιστα.

Το αν αυτή η περίοδος αποτελεί μια προσωρινή παρέκκλιση ή την αρχή μιας βαθιάς κρίσης, θα κριθεί από το αν ο Ολλανδός βρει άμεσα τους τρόπους για να αλλάξει πλήρως την κατάσταση, πριν η Λίβερπουλ… βρει τον επόμενο, όσο κι αν η υπομονή είναι πάντα μια βασική αρχή στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή τίποτα από όσα κάνει το συγκεκριμένο σύνολο στο γήπεδο δεν θυμίζει Λίβερπουλ και τα αρνητικά ρεκόρ γίνονται κομμάτι της καθημερινότητάς της, τίποτα και κανείς δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένος στο «Άνφιλντ», αφού το πλάνο της μετά-Κλοπ εποχής αυτή τη στιγμή βρίσκεται -κακά τα ψέμματα- υπό διάλυση.