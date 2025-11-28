sports betsson
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 17:39
Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής της Ουκρανίας
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 17:50
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)
On Field 28 Νοεμβρίου 2025 | 21:15

Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)

Έξι μήνες αφότου κατέκτησε την Premier League και τρεις μήνες αφότου ξόδεψε μισό δις ευρώ για μεταγραφές, η Λίβερπουλ θυμίζει ομάδα που θα παλέψει για την παραμονή. Και οι λόγοι είναι απλοί...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Spotlight

Τον Μάρτιο του 1964, οι διασημότεροι εκπρόσωποι του Λίβερπουλ, οι Beatles, είχαν κυκλοφορήσει το single Can’t Buy Me Love, το οποίο είχε κατακτήσει ακαριαία όλες τις κορυφές των charts παγκοσμίως και συνολικά είχε βρεθεί στην 4η θέση των πωλήσεων σε όλη τη δεκαετία του ’60. Τα θρυλικά «σκαθάρια» είχαν τραγουδήσει ότι «τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την αγάπη» και ακόμη εξήντα και πλέον χρόνια μετά, ο στίχος επιβεβαιώνεται πλήρως από το δεύτερο πιο… εξαγώγιμο «προϊόν» της πόλης του Μεγάλου Λιμανιού, την ποδοσφαιρική ομάδα της Λίβερπουλ.

Ένα εξάμηνο αφότου η μετά-Κλοπ εποχή είχε ξεκινήσει με τον πιο ιδανικό τρόπο, την ομάδα του Άρνε Σλοτ να κατακτά το αγγλικό πρωτάθλημα για 20η φορά στην ιστορία της -ισοφαρίζοντας μάλιστα το ρεκόρ της μισητής Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ– τίποτα στο Μέρσεϊσαϊντ δεν θυμίζει το πανηγυρικό κλίμα του Μαΐου. Αντιθέτως, μάλλον… για τα πανηγύρια είναι -πιο σωστά- το ποδοσφαιρικό κλίμα αυτή την εποχή! Και όλα γίνονται χειρότερα, αν στην εξίσωση συνυπολογιστεί ότι τρεις μόλις μήνες πίσω, με την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, η Λίβερπουλ έσπαγε όλα τα ρεκόρ μεταγραφών, ξοδεύοντας το ιλιγγιώδες ποσό των 484 εκατ. ευρώ

Η Λίβερπουλ σπάει όλα τα αρνητικά ρεκόρ

Τώρα, μετά τα καλοκαιρινά μεταγραφικά ρεκόρ και την ισοφάριση του ρεκόρ τίτλων στο αγγλικό πρωτάθλημα, η Λίβερπουλ -παιχνίδι με το παιχνίδι- σπάει συνεχώς αρνητικά ρεκόρ στην ιστορία της. Αυτή την εποχή, δεν θυμίζει σε τίποτα ούτε την ομάδα που φέρει το βαρύ αυτό όνομα, ούτε καν ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, αλλά κάποια που θα παλέψει για να γλιτώσει τον υποβιβασμό. Και αν μάλιστα δεν είχε πάρει τις νίκες στο ξεκίνημα της σεζόν με τα τόσα… buzzer beater στις καθυστερήσεις των αγώνων, πιθανότατα εκεί γύρω -στον πυθμένα της βαθμολογίας- θα βρισκόταν και κυριολεκτικά.

Ρεκόρ και για τους αντιπάλους της…

Αν κάτι πηγαίνει ήδη στραβά, η λογική λέει ότι θα πάει ακόμη χειρότερα. Αυτό υποστηρίζει ένας από τους «Νόμους του Μέρφι» και αυτό ακριβώς συμβαίνει την τελευταία εβδομάδα στη Λίβερπουλ. Το περασμένο Σάββατο, οι «ρεντς» φιλοξένησαν τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Η ομάδα του Σον Ντάις δεν είχε εκτός έδρας νίκη φέτος στο πρωτάθλημα και στο «Άνφιλντ» πέτυχε την πρώτη της. Και τι πρώτη –ένα θριαμβευτικό 3-0 που μάζεψε και πάλι όλα τα μαύρα σύννεφα πάνω από την ομάδα του Σλοτ.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά το 1963 που η Φόρεστ πήρε δύο σερί «διπλά» στο «Άνφιλντ» και η πρώτη φορά μετά το 1994 που νίκησε την εν ενεργεία πρωταθλήτρια της Premier League στην έδρα της (σ.σ. είχε νικήσει 2-1 την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» στις 17/12/1994).

Λίγες μέρες μετά, ήρθε η ώρα να υποδεχθεί και την Αϊντχόφεν για το Champions League. Ο κόσμος της περίμενε να δει αντίδραση, όμως είδε νέα αρνητικά ρεκόρ από την ομάδα του Σλοτ και νέα… πανηγυρικά ρεκόρ από έναν ακόμη αντίπαλο, αφού πλέον όποιος την… πετυχαίνει, χτυπάει στο «ψαχνό». Η ολλανδική ομάδα νίκησε 4-1 στο «Άνφιλντ» και στο ματς αυτό, καταγράφηκαν τα εξής…

Η Αϊντχόφεν:

  • έγινε η δεύτερη ομάδα στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που έβαλε 4 γκολ στη Λίβερπουλ μέσα στο «Άνφιλντ», μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης τον Φεβρουάριο του 2023 (2-5 στις 21/02/23)

  • πέτυχε τη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη στην ιστορία της στο Champions League

Η Λίβερπουλ:

  • ισοφάρισε το ρεκόρ της βαρύτερης εντός έδρας ήττας της στο Champions League
  • υπέστη την βαρύτερη ήττα της στο Κύπελλο Πρωταθλητριών / Champions League μετά από 60 χρόνια (Άγιαξ – Λίβερπουλ 5-1 07/12/66)
  • υπέστη την πρώτη εντός έδρας ήττα της σε αγώνα Champions League που δεν είναι στο πλαίσιο νοκ-άουτ γύρου, μετά το 2014

Το… δράμα της Λίβερπουλ σε αριθμούς

Μετά την ποδοσφαιρικά θλιβερή εβδομάδα που προηγήθηκε για τη Λίβερπουλ, τα αρνητικά ρεκόρ που έχουν μαζευτεί, είναι μάλλον πρωτόγνωρα για την ιστορία της ομάδας σε μία μονάχα σεζόν. Σε 20 ματς έως τώρα στη σεζόν, έχει καταγράψει 10 νίκες και ισάριθμες ήττες, ενώ η συνολική διαφορά των γκολ έχει δημιουργήσει παθητικό δύο τερμάτων (32-34). Ένα μάλλον εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο για μια ομάδα αυτού του επιπέδου, να έχει δεχθεί δηλαδή περισσότερα γκολ από όσα έχει πετύχει, ήδη 3-4 μήνες «μέσα» στη σεζόν.

Όπως όμως φαίνεται, αυτό είναι η μονάχα η κορυφή του παγόβουνου όσον αφορά στα αρνητικά «επιτεύγματα» της φετινής ομάδας του Άρνε Σλοτ. Πέρα από την πολύ κακή εικόνα της μέσα στο γήπεδο, η Λίβερπουλ -μέχρι αυτό το σημείο της χρονιάς- έχει καταγράψει τα εξής…

  • Έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Premier League που νίκησε τα πρώτα 5 ματς της σεζόν και έχασε τα επόμενα 4.
  • Έχει δεχθεί 10 γκολ στα τελευταία τρία ματς και έχει δεχθεί τουλάχιστον τρία σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια για πρώτη φορά μετά τον Σεπτέμβριο του 1992.

  • Έχει 1 νίκη και 5 ήττες στις τελευταίες 6 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα – μόνο η ουραγός Γουλβς έχει χειρότερη (1β) συγκομιδή στο ίδιο διάστημα.
  • Έφτασε τις 9 ήττες σε 12 ματς σε όλες τις διοργανώσεις και τις 6 σε 12 αγωνιστικές στην Premier League, μένοντας στο -8 από την κορυφή (με ματς περισσότερο) και την 11η θέση. Οι 9 σε 12 ματς είναι οι περισσότερες που έχει υποστεί σε τέτοιο αριθμών αγώνων από το διάστημα Νοέμβριος 1953 – Ιανουάριος 1954.

  • Έχασε δύο συνεχόμενα ματς με διαφορά τριών ή περισσότερων γκολ (3-0 στην έδρα της Σίτι, 0-3 από τη Φόρεστ στο Άνφιλντ), κάτι που είχε να συμβεί από το 1965 επί των ημερών του Μπιλ Σάνκλι.

  • Έχασε τρία σερί ματς με διαφορά τριών ή περισσότερων γκολ για πρώτη φορά μετά το 1953 (μετά το 1-4 από την Αϊντχόφεν).

  • Έγινε μόλις η τέταρτη εν ενεργεία πρωταθλήτρια Αγγλίας -επί εποχής Premier League- που έχει τουλάχιστον 6 νίκες στις πρώτες 12 αγωνιστικές της σεζόν μετά τις Μπλάκμπερν (1995-96 – 6), Τσέλσι (2015-16 – 7) και Λέστερ (2016-17 – 6).

  • Έχει χάσει τρία εντός έδρας ματς φέτος με διαφορά τριών ή περισσότερων γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ισοφαρίζοντας το ιστορικό αρνητικό ρεκόρ από τη σεζόν 1929-30. Στα 9 χρόνια με τον Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της, έχασε συνολικά τρεις φορές με διαφορά τριών τερμάτων στο «Άνφιλντ», σε σύνολο 238 εντός έδρας αγώνων.

  • Έχει δεχθεί συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις φέτος περισσότερα γκολ από κάθε άλλη ομάδα της Premier League (34).

  • Έχει την 3η χειρότερη άμυνα μεταξύ όλων των ομάδων των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Μόνο η Άιντραχτ (37) και η Νις (36) έχουν δεχθεί περισσότερα.
  • Η ακριβότερη μεταγραφή της, ο Αλεξάντερ Ίσακ, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της ομάδας στην Premier League που έχει χάσει και στις τέσσερις πρώτες συμμετοχές του.
  • Ο αρχηγός και καλύτερος αμυντικός της, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, έχει κάνει φέτος τρία πέναλτι σε όλες τις διοργανώσεις, περισσότερα από κάθε άλλο παίκτη της Premier League.

Οι λόγοι της κατάρρευσης

Όσον αφορά στα… εκτός τεσσάρων γραμμών, είναι προφανές πως μπορούν να ειπωθούν πάντα πολλά πράγματα σε θεωρητικό επίπεδο, όταν μια ομάδα αποδίδει τόσο άσχημα. Ο ίδιος ο Άρνε Σλοτ έχει άλλωστε δηλώσει κατά διαστήματα πως είναι «λογικό» να μην παίζει η ομάδα του όπως θα ήθελε σε αυτό το χρονικό σημείο της σεζόν, μετά τις τόσες αλλαγές στο ρόστερ της το καλοκαίρι. Σίγουρα η ομοιογένεια και το «δέσιμο» μιας ομάδας την επηρεάζουν το πρώτο διάστημα, όπως λογικό είναι για τους νέους παίκτες να χρειάζονται τον χρόνο τους για να προσαρμοστούν σε μια νέα ομάδα, μια νέα χώρα και πόλη.

Ωστόσο, ενώ όλα τα παραπάνω είναι δεδομένα και φυσιολογικά -για κάθε ομάδα- υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορούν να καταγραφούν για την πορεία της φετινής Λίβερπουλ. Για την ακρίβεια, υπάρχουν πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα σε καθαρά ποδοσφαιρικό επίπεδο που έχουν οδηγήσει τους «κόκκινους» -προς ώρας τουλάχιστον- σε αυτή την αποκαρδιωτική αγωνιστική εικόνα και είναι τα εξής…

1) Η τραγική άμυνα

Όσο κι αν κανείς στο «Άνφιλντ» δεν θέλει να το παραδεχθεί, κόστισε πολύ ακριβά η απώλεια του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, ενώ το ίδιο συνέβη και με τον τραυματισμό του βασικού της τερματοφύλακα, Άλισον Μπέκερ. Όπως έχει ήδη αναλυθεί από τα αγγλικά ΜΜΕ, ο Μαμαρντασβίλι κάνει πολύ πιο προβλέψιμο και μονοδιάστατο το build-up της Λίβερπουλ, αφού δεν έχει την ικανότητα του Βραζιλιάνου στην πάσα και γενικότερα με τη μπάλα στα πόδια.

Από τον Γεωργιανό, η μπάλα πηγαίνει σχεδόν αποκλειστικά και μόνο προς την δεξιά πτέρυγα, όπου κανείς εκ των Κονατέ ή Φρίμπονγκ δεν έχει την ικανότητα του Αλεξάντερ-Άρνολντ να ξεκινήσει ορθολογικά μια επίθεση. Επιπλέον, για τους παραπάνω λόγους, οι αντίπαλοι πιέζουν ακόμη περισσότερο τον αριστερό στόπερ, Φαν Ντάικ, όπως έκανε η Σίτι με τον Χάαλαντ στο πρόσφατο 3-0, διασφαλίζοντας ότι καμία επίθεση της Λίβερπουλ δεν θα ξεκινήσει εύκολα.

Μετά από όλα αυτά, ακολουθούν ορισμένα πολύ λογικά ποδοσφαιρικά ντόμινο: Το build up της ομάδας γίνεται κακό και προβλέψιμο, η ανάπτυξη πολύ πιο αργή, τα λάθη στον χώρο της άμυνας αυξάνονται και τα… γκολ πέφτουν βροχή. Σε ατομικό επίπεδο, το γεγονός ότι ο «βράχος» Φαν Ντάικ έχει κάνει ήδη τρία πέναλτι, εξηγούν τα περισσότερα που χρειάζεται να εξηγηθούν…

2) Full backs are… empty

Σε συνέχεια του παραπάνω, όλη η αμυντική παρουσία της Λίβερπουλ επηρεάζει προφανώς και το επιθετικό κομμάτι και συγκεκριμένα την προσφορά των full back στο παιχνίδι. Ακόμη χειρότερα γίνονται τα πράγματα από τη στιγμή που υπάρχουν και θέματα τραυματισμών, με τους Κόνορ Μπράντλεϊ και Τζέρεμι Φρίμπονγκ να μπαινοβγαίνουν στο ιατρικό δελτίο και να αναγκάζουν τον Σλοτ να «βγάλει» τον Ντόμινικ Σομποσλάι από τα χαφ και να τον μετατοπίσει στο δεξί άκρο της άμυνας σε αρκετές περιπτώσεις. Έπειτα, στο αριστερό άκρο, ο Κέρκεζ ακόμη ψάχνεται και προσπαθεί να προσαρμοστεί στο παιχνίδι της ομάδας, την ώρα που ο Άντι Ρόμπερτσον… μεγαλώνει το παιχνίδι του φθίνει. Η επίδραση των πλάγιων μπακ στο παιχνίδι της Λίβερπουλ ήταν κομβικό στοιχείο της εποχής Κλοπ και τώρα πια προσφέρουν ελάχιστα…

Στα περίπου 3500 αγωνιστικά λεπτά που αναλογούν στους δύο μπακ σε αυτά τα 20 πρώτα ματς της Λίβερπουλ της σεζόν, τα νούμερα είναι ενδεικτικά της πορείας της ομάδας. Από τις δύο θέσεις του αριστερού και του δεξιού αμυντικού, ο επιθετικός απολογισμός είναι σχεδόν… κενός: 4 γκολ και μόλις 2 ασίστ.

Αναλυτικά, ανά παίκτη:

Κόνορ Μπράντλεϊ – 4 ματς με 0 γκολ / 1 ασίστ (786′)
Τζέρεμι Φρίμπονγκ – 9 ματς με 1 γκολ / 0 ασίστ (403′)
Ντόμινικ Σομποσλάι – 5 ματς με 1 γκολ / 0 ασίστ (450′)
Μίλος Κέρκεζ – 18 ματς με 1 γκολ / 0 ασίστ (1135′)
Άντι Ρόμπερτσον – 13 ματς με 1 γκολ / 1 ασίστ (741′)

3) Gegenpress… no more

Το ασφυκτικό πρέσινγκ της άκρως επιτυχημένης δεκαετίας με τον Γιούργκεν Κλοπ στο τιμόνι της ομάδας -σήμα κατατεθέν της Λίβερπουλ αυτά τα χρόνια- ένα στοιχείο-κλειδί και στο αμυντικό και στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού των «ρεντς» την περασμένη δεκαετία, «υπολειτουργεί» επί Σλοτ και αυτό συμβαίνει με επιλογή του Ολλανδού. Η ομάδα του πιέζει με μια διάταξη 4-2-4 πάνω στο χορτάρι (σε αντίθεση με το 3-4-3 του Κλοπ), κρατώντας έναν έξτρα παίκτη στα μετόπισθεν σε σχέση με την επιλογή του Γερμανού να «ανεβάζει» πολύ ψηλά είτε έναν στόπερ (συνήθως τον Φαν Ντάικ) είτε τον ένα μπακ ανάλογα το που βρίσκεται η μπάλα.

YouTube thumbnail

Η μεγαλύτερη συνέπεια αυτού είναι ο αντίπαλος να έχει έναν λιγότερο παίκτη της Λίβερπουλ να διαχειριστεί κοντά στα δικά του καρέ, βγάζοντας πιο εύκολα τη μπάλα από την περιοχή του. Φυσικά, το ατομικό ντεφορμάρισμα και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των παικτών, παίζουν και εδώ τον ρόλο τους, ωστόσο το αποτέλεσμα είναι και πάλι το ίδιο. Το… ντόμινο επί χόρτου, σημαίνει ότι η Λίβερπουλ πιέζει τον αντίπαλο λιγότερο αποτελεσματικά, κερδίζει λιγότερες μπάλες κοντά στην περιοχή του αντιπάλου -άρα σκοράρει και λιγότερο- ενώ η μπάλα φτάνει πιο εύκολα κοντά στην δική της περιοχή.

YouTube thumbnail

4) Ο «κανονικός» Σαλάχ… αγνοείται

Πέρα από το ατομικό ντεφορμάρισμα του Αιγύπτιου, η απώλεια του Αλεξάντερ-Άρνολντ πληγώνει και σε αυτή την περίπτωση, αφού ο διεθνής μπακ ήταν αυτός που του δημιουργούσε -καλύτερα από κάθε άλλο συμπαίκτη του- τον απαραίτητο χώρο για να δράσει, χάρη στην ικανότητά του να παίξει χωρίς τη μπάλα και την διαρκή κίνησή του. Τα μπακ της Λίβερπουλ φέτος δεν έχουν ακόμη προσφέρει σε αυτό το κομμάτι, ενώ επειδή το… ένα κακό φέρνει το άλλο, το γεγονός ότι η άμυνα συνολικά παραπαίει, τους κρατάει ακόμη πιο πίσω.

Σαν αποτέλεσμα, ο Σαλάχ, επίσης ένα χρόνο μεγαλύτερος, δεν έχει την κλασική συνεργασία με τον (εκάστοτε) μπακ και μια επιλογή πάσας περισσότερη, αλλά αντιθέτως έχει πολύ λιγότερα επιθετικά στηρίγματα και περισσότερους αντιπάλους γύρω του. Τα νούμερα και εδώ δεν λένε ψέματα: ο «περσινός» Σαλάχ κατέγραψε 29 γκολ και 18 ασίστ, ενώ φέτος έχει 5 και 3 σε 18 ματς μέχρι τώρα.

5) Αναζητείται απόσβεση στην επίθεση

Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα. Ασχέτως… θεωριών και εξωαγωνιστικών εξηγήσεων, το πρόβλημα στην επίθεση της Λίβερπουλ είναι καθαρά θέμα αριθμών. Και αυτοί, απλώς δεν είναι εκεί για να «στηρίξουν» την ομάδα του Άρνε Σλοτ. Ισάκ, Εκιτικέ και Βιρτς κόστισαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και ο απολογισμός τους μέχρι στιγμής, είναι ο εξής: Ο Ίσακ -μεταγραφή ρεκόρ- έχει σκοράρει μία φορά, ο Βιρτς μοίρασε την πρώτη του ασίστ μετά από 10 αγώνες και ο Εκιτικέ σκοράρει μία φορά ανά τρεις αγώνες.

Ούγκο Εκιτικέ: σε 18 ματς έχει 6 γκολ / 1 ασίστ
Αλεξάντερ Ίσακ: σε 10 ματς έχει 1 γκολ / 1 ασίστ
Φλόριαν Βιρτς: σε 16 ματς έχει 0 γκολ / 3 ασίστ

Υπομονή ή… διάλυση;

Η Λίβερπουλ προφανώς βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν. Αγωνιστικά η ομάδα δείχνει να καταρρέει και η συνολική εικόνα της στο γήπεδο θυμίζει ομάδα χωρίς ταυτότητα. Τα αμυντικά κενά, οι τραυματισμοί, η έλλειψη συνοχής, η επιθετική αναποτελεσματικότητα, συνθέτουν ένα παζλ που δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Ο σύλλογος το καλοκαίρι επένδυσε πάρα πολλά, αλλά η φετινή ομάδα του Σλοτ «δίνει» ελάχιστα.

YouTube thumbnail

Το αν αυτή η περίοδος αποτελεί μια προσωρινή παρέκκλιση ή την αρχή μιας βαθιάς κρίσης, θα κριθεί από το αν ο Ολλανδός βρει άμεσα τους τρόπους για να αλλάξει πλήρως την κατάσταση, πριν η Λίβερπουλ… βρει τον επόμενο, όσο κι αν η υπομονή είναι πάντα μια βασική αρχή στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή τίποτα από όσα κάνει το συγκεκριμένο σύνολο στο γήπεδο δεν θυμίζει Λίβερπουλ και τα αρνητικά ρεκόρ γίνονται κομμάτι της καθημερινότητάς της, τίποτα και κανείς δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένος στο «Άνφιλντ», αφού το πλάνο της μετά-Κλοπ εποχής αυτή τη στιγμή βρίσκεται -κακά τα ψέμματα- υπό διάλυση.

Headlines:
Economy
Πιερρακάκης: Το «μανιφέστο» του Έλληνα υπουργού για την ηγεσία του Eurogroup

Πιερρακάκης: Το «μανιφέστο» του Έλληνα υπουργού για την ηγεσία του Eurogroup

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Green
Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Αττική, Λέρος και Πάτμος

Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Αττική, Λέρος και Πάτμος

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
On Field 28.11.25

Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)

Έξι μήνες αφότου κατέκτησε την Premier League και τρεις μήνες αφότου ξόδεψε μισό δις ευρώ για μεταγραφές, η Λίβερπουλ θυμίζει ομάδα που θα παλέψει για την παραμονή. Και οι λόγοι είναι απλοί...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Κονατέ

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε στη Λίβερπουλ, ότι ο Ιμπραϊμά Κονατέ, ο οποίος μένει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι, δεν θα την απασχολήσει μεταγραφικά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
On Field 28.11.25

Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά

Το ...μήνυμα από την ΕΠΟ προς τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είναι ότι κρίνεται για το έργο του. Η UEFA τον στηρίζει, θέλει ξένο αρχιδιαιτητή στην Ελλάδα, ενώ ο Γάλλος βρίσκεται στο «μικροσκόπιο»

Βάιος Μπαλάφας
betson_textlink
Stream sports
Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Κονατέ
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Κονατέ

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε στη Λίβερπουλ, ότι ο Ιμπραϊμά Κονατέ, ο οποίος μένει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι, δεν θα την απασχολήσει μεταγραφικά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα
Europa League 28.11.25

Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα

Μετά τα ευρωπαϊκά ματς των ομάδων της χώρας μας, η Ελλάδα είναι πλέον στις πρώτες 10 ομάδες με την καλύτερη συγκομιδή βαθμών τη φετινή σεζόν. Τι ισχύει αν ανέβει στην πρώτη δυάδα;

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: ROcknRolla*
On Field 27.11.25

ROcknRolla*

Η Ρεάλ του ζήτησε να τρέξει χωρίς αύριο -για να την πιάσει. Να σουτάρει δίχως αύριο. Και ο Ολυμπιακός τα έκανε. Μόνο που…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα
On Field 27.11.25

Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι απέναντι στη Ρεάλ και οι οπαδοί των πειραιωτών αποθέωσαν τους «ερυθρόλευκους» γιατί είδαν μια προσπάθεια επικών διαστάσεων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)
Champions League 27.11.25

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)

O Χοσέ Μαρία Χιμένες «χτύπησε» στο 90+3' με «αρχοντική» κεφαλιά κι έτσι η Ατλέτικο νίκησε στη Μαδρίτη με 2-1 την Ίντερ με 2-1, μένοντας ζωντανή για πρόκριση από τη League Phase του Champions League!

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φρίκη στη Ρόδο: Σύλληψη 55χρονου για βιασμό και αιμομιξία της κόρης του
Ελλάδα 28.11.25

Φρίκη στη Ρόδο: Σύλληψη 55χρονου για βιασμό και αιμομιξία της κόρης του

Ο 55χρονος, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αρνήθηκε το αδίκημα του βιασμού. Παραδέχτηκε μόνο ότι υπήρξε για σύντομο χρονικό διάστημα σεξουαλική επαφή, την οποία χαρακτήρισε συναινετική και ισχυρίστηκε ότι σταμάτησε όταν «κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό».

Σύνταξη
Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη
Θεά B 28.11.25

Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη

Γεννημένη στην Ισλανδία, 60 χρόνια πριν, η Μπιορκ είναι ένα ηφαίστειο δημιουργίας και πολιτικοποιημένης δημιουργίας ως το αρχέτυπο του πολιτιστικού προβοκάτορα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου
Παρασκήνιο 28.11.25

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου

Αποστροφή και προβληματισμό δημιουργεί η παρόμοια με τρολ του χειρίστου είδους αντίδραση δημοσιολογούντων και διαμορφωτών κοινής γνώμης κάτω από απειλητική ανάρτηση συγγενή του «Φραπέ» εναντίον του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Ιταλία: Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa – Άφησαν κοπριά και πέταξαν βιβλία
Ιταλία 28.11.25

Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa - Άφησαν κοπριά και πέταξαν βιβλία

Οι διαδηλωτές παραβίασαν την κεντρική πύλη των γραφείων της εφημερίδας και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία που βρίσκονταν στα γραφεία

Σύνταξη
H Βlack Friday των εργαζομένων: Κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό
Εμπόριο-Ταχυμεταφορές 28.11.25

H Βlack Friday των εργαζομένων: Κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Για τους καταναλωτές η Βlack Friday είναι ευκαιρία για συμφέρουσες αγορές. Για εμποροϋπαλλήλους και ταχυμεταφορείς σηματοδοτεί έναν μαραθώνιο εργασιακής εξουθένωσης που κορυφώνεται στις γιορτές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Κονατέ
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Κονατέ

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε στη Λίβερπουλ, ότι ο Ιμπραϊμά Κονατέ, ο οποίος μένει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι, δεν θα την απασχολήσει μεταγραφικά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής
Υπ. Ανάπτυξης 28.11.25

Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής

Η νέα Αρχή θα έχει διοικητή και τρεις υποδιοικητές με πενταετή θητεία, 300 νέους ελεγκτές, νέα ψηφιακά μέσα και χρήση τεχνητής νοημοσύνης, γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά
On Field 28.11.25

Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά

Το ...μήνυμα από την ΕΠΟ προς τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είναι ότι κρίνεται για το έργο του. Η UEFA τον στηρίζει, θέλει ξένο αρχιδιαιτητή στην Ελλάδα, ενώ ο Γάλλος βρίσκεται στο «μικροσκόπιο»

Βάιος Μπαλάφας
Λειψυδρία: Αττική, Πάτμος και Λέρος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Πόσο μας επηρεάζει
Ελλάδα 28.11.25

Αττική, Πάτμος και Λέρος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας - Πόσο μας επηρεάζει

Η δραματική μείωση των αποθεμάτων στους ταμιευτήρες που υδροδοτούν την Αττική ήταν ο κύρος λόγος για να κηρυχθεί το λεκανοπέδιο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Το φαινόμενο της λειψυδρίας δεν είναι ελληνικό.

Σύνταξη
Gen Z: «Κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας και στρέφεται σε επικίνδυνες οικονομικές συμπεριφορές
Διεθνής Οικονομία 28.11.25

Η Gen Z «κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας - Πώς η στεγαστική κρίση τους ωθεί σε επικίνδυνους δρόμους

Η απόκτηση σπιτιού για την Gen Z γίνεται όλο και λιγότερο εφικτή, εν μέσω ιστορικά υψηλών τιμών στις κατοικίες και υψηλού κόστους ζωής

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μερτς κατά Όρμπαν: Πηγαίνει στη Μόσχα χωρίς εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καμία συνεννόηση
Επικριτικός 28.11.25

Μερτς κατά Όρμπαν: Πηγαίνει στη Μόσχα χωρίς εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καμία συνεννόηση

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, υπενθύμισε πώς οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις εντάθηκαν μετά την τελευταία επίσκεψη του Ούγγρου πρωθυπουργού στη Μόσχα τον Ιούλιο του 2024

Σύνταξη
Κακλαμάνης στον Βέμπερ: Η Κύπρος είναι χωρισμένη στα δύο και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό στην Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Κακλαμάνης στον Βέμπερ: Η Κύπρος είναι χωρισμένη στα δύο και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό στην Ευρώπη

«Σε λίγο καιρό η Κύπρος θα αναλάβει την προεδρία της ΕΕ και είναι χωρισμένη στα δύο. Υπάρχει στρατός κατοχής εκεί και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό στην Ευρώπη», τόνισε ο Νικήτας Κακλαμάνης, στη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΕΛΚ

Σύνταξη
Γιατί ο Λανουά απέφυγε να δώσει δικαιώματα ενόψει Κυπέλλου
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Γιατί ο Λανουά απέφυγε να δώσει δικαιώματα ενόψει Κυπέλλου

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά αποφάσισε να περιμένει και τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου πριν πάρει μια δύσκολη απόφαση ενόψει του ντέρμπι Κυπέλλου Betsson Αρης-ΠΑΟΚ και όχι μόνο

Βάιος Μπαλάφας
Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης
Ιστός 28.11.25

Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης

O Pras Michél των Fugees ήταν ένα αποτελεσματικό πιόνι στη σκακιέρα ξεπλύματος και επιρροής του Μαλαισιανού απατεώνα δισεκατομμυριούχου πίσω από το σκάνδαλο 1MDB

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ο Τσίπρας θα μιλήσει… για την Ιθάκη – Πρώτη επίσημη παρουσίαση
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ο Τσίπρας θα μιλήσει… για την Ιθάκη – Πρώτη επίσημη παρουσίαση

Πιστός στο ραντεβού που έδωσε με φίλους και επικριτές ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει επισήμως την παρουσίαση της «Ιθάκης» στις 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς - Ποιοι θα συμμετέχουν στη συζήτηση για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο