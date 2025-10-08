sports betsson
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Γιούργκεν Κλοπ, 10 χρόνια μετά: Ο «Normal One» που έκανε ξανά… special τη Λίβερπουλ (vids, pics)
Σαν σήμερα πριν μια δεκαετία, ο Γιούργκεν Κλοπ αναλαμβάνει τις τύχες της Λίβερπουλ και επαναφέρει σταδιακά τους «ρεντς» στις ημέρες δόξας του παρελθόντος.

A
A
«Γεια σας, είμαι ο Γιούργκεν Κλοπ και είμαι ο… Normal One». Κάπως έτσι, διακωμωδώντας την διάσημη ατάκα του Ζοζέ Μουρίνιο για τον εαυτό του (σ.σ. «είμαι ο Special One»), ο Γερμανός τεχνικός είχε συστηθεί στους δημοσιογράφους που παραβρέθηκαν στην παρουσίασή του ως νέου προπονητή της Λίβερπουλ, σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 10 χρόνια.

Ήταν 8 Οκτωβρίου του 2015, όταν ο πρώην τεχνικός των Ντόρτμουντ και Μάιντς, με απολύτως επιτυχημένο έργο και στις δύο γερμανικές ομάδες, ήταν αυτός που επιλεγόταν από την Fenway Sports Group -τους Αμερικανούς ιδιοκτήτες των «κόκκινων»- με στόχο να επαναφέρει τον ιστορικό αγγλικό σύλλογο στις ημέρες δόξας του παρελθόντος του.

YouTube thumbnail

Εγγυημένη επιτυχία με μαθηματική ακρίβεια

Η επιλογή του Κλοπ από τους Αμερικάνους, όχι απλά δεν είχε γίνει τυχαία, αλλά αντιθέτως με -κυριολεκτικά- μαθηματική ακρίβεια! Ο εκ των συνιδιοκτητών της FSG, Τζον Χένρι, στην προσπάθειά του τότε να… εντοπίσει τον ιδανικό υποψήφιο για τον πάγκο της Λίβερπουλ, ακολούθησε ένα μαθηματικό μοντέλο αντίστοιχο με αυτό που περιγράφεται στο περίφημο «Moneyball», το βιβλίο του Μάικλ Λιούις και μετέπειτα ταινία με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, στα οποία περιγράφεται η ιστορία των Όκλαντ Αθλέτικς, της ομάδας μπέιζμπολ που στηρίχθηκε στα μαθηματικά και τη στατιστική προκειμένου να κάνει μεταγραφές και να σχεδιάζει την αγωνιστική τακτική της.

Το συγκεκριμένο μοντέλο αποδείχθηκε απόλυτα επιτυχημένο και πολλοί αμερικανικοί σύλλογοι-κολοσσοί το ακολούθησαν μελλοντικά, σε όλα τα σπορ. Ανάμεσά τους και οι ξακουστοί Μπόστον Ρεντ Σοξ, μια από τις πιο πετυχημένες ομάδες μπέιζμπολ, η οποία ανήκει επίσης στην FSG! Έχοντας λοιπόν ήδη την τεχνογνωσία, ο Χένρι δεν άκουσε τίποτα και κανέναν και κατέληξε με αυτή τη μέθοδο, στον δικό του Special One, τον Γιούργκεν Κλοπ. Αυτός με τη σειρά του, έκανε όλα όσα… δεν υποσχέθηκε. Έφτιαξε μια από τις πιο ελκυστικές ομάδες της Ιστορίας και την οδήγησε με… μαθηματική ακρίβεια στη Γη της ποδοσφαιρικής Επαγγελίας. Ήταν ο άνθρωπος που επανέφερε τη Λίβερπουλ στην κορυφή της Premier League 30 χρόνια μετά την τελευταία και την κορυφή της Ευρώπης για 6η και τελευταία της μέχρι σήμερα, με την κατάκτηση του Champions League το 2019.

YouTube thumbnail

Παράλληλα με όλα τα αγωνιστικά οφέλη όμως, ο Γιούργκεν Κλοπ αποδείχθηκε και ο κατάλληλος άνθρωπος, ώστε να διαχειριστεί από την άκρη του πάγκου τη νέα οικονομική πολιτική που έφεραν στο Λίβερπουλ οι Αμερικάνοι. Ως ο απόλυτος… Football Manager, ο Γερμανός «άκουσε» τα… μαθηματικά της FSG και διαχειρίστηκε άψογα τα οικονομικά των «κόκκινων», υπακούοντας όχι μόνο στους νόμους της μπάλας, αλλά πρωτίστως στους νόμους της αγοράς. Με τον Κλοπ στην καθοδήγηση του ποδοσφαιρικού τμήματος και την απόλυτη διαχείριση του μπάτζετ, η Λίβερπουλ ξέφυγε από τα στενά ποδοσφαιρικά όρια και έγινε μια κορυφαία ποδοσφαιρική -και όχι μόνο- επιχείρηση, η οποία πλέον μπορεί όχι απλά να αυτοσυντηρείται, αλλά να ξοδεύει όσο χρειάζεται, όταν το χρειάζεται.

Gegenpressing και… έφυγε για τίτλους

Σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, τα επιτεύγματα και η επίδραση του Γιούργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ είναι από τα πιο υπεραναλυμένα θέματα σε αθλητικό επίπεδο, στον 21ο αιώνα. Ο άνθρωπος που έκανε διάσημη τη φιλοσοφία του «Gegenpressing» -του ποδοσφαιρικού blitzkrieg- ή πιο απλά της θεωρίας που στοχεύει στο να «χτυπήσει» τον αντίπαλο με όπλο το ασφυκτικό πρέσινγκ στο δικό του μισό του γηπέδου, ώστε να τον πιάσει όσο πιο αμυντικά απροετοίμαστο γίνεται, εκτόξευσε αγωνιστικά τους «ρεντς» ακολουθώντας πιστά αυτή την τακτική στα 9 χρόνια που οδήγησε την ομάδα.

Με όλα τα καλά και τα κακά του, χάρη σε αυτό το στυλ παιχνιδιού, η Λίβερπουλ έπαιξε κατά διαστήματα… διαστημικό ποδόσφαιρο και κατέκτησε 8 συνολικά τίτλους: μία Πρέμιερ Λιγκ (2019-20), ένα Κύπελλο Αγγλίας, (2021-22), δύο αγγλικά Λιγκ Καπ (2021-22, 2023-24), ένα Community Shield (2022), ένα Τσάμπιονς Λιγκ (2018-19), ένα Super Cup Ευρώπης (2019) και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων (2019).

Τα πήρε όλα κι έφυγε ως μύθος

Πίσω σε εκείνη την περίφημη πρώτη συνέντευξη Τύπου τον Οκτώβρη του ’15, ο Κλοπ είχε εξηγήσει το πλάνο του να οδηγήσει τη Λίβερπουλ σε τίτλους μέσα σε μια τετραετία και έκανε ακριβώς αυτό. Ξανά, με μαθηματική ακρίβεια χιλιοστού. Το πρώτο του ματς στον πάγκο της ομάδας ήταν ένα εκτός έδρας 0-0 με την Τότεναμ για την Premier League στις 17/10/2015 και τελευταίο ένα 2-0 επί της Γουλβς ξανά για το πρωτάθλημα στις 19/5/2024. Συνολικά, στην τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ, κατέγραψε 489 αγώνες, με τον εντυπωσιακό απολογισμό 304 νίκες, 100 ισοπαλίες, 85 ήττες και γκολ 1088-550.

YouTube thumbnail

Τυπικά, αποχώρησε από την ομάδα στις 30 Ιουνίου 2024, ωστόσο η απόφασή του να σταματήσει είχε ανακοινωθεί από τον Γερμανό στις 26 του περασμένου Ιανουαρίου, εξηγώντας απλά -ως «Ο Νορμάλ» όπως είχε συστηθεί- ότι «έχει στερέψει από ενέργεια» και πως «δεν θα μπορούσε να κάνει άλλο αυτή τη δουλειά επί καθημερινής βάσης, ξανά και ξανά και ξανά…». Παράλληλα όμως, ως ένας βαθιά συναισθηματικός τύπος, υποσχέθηκε στον κόσμο των «Κόκκινων» ότι «δεν θα δουλέψει ποτέ ξανά σε άλλη αγγλική ομάδα».

YouTube thumbnail

Ο κατά τα άλλα τελειομανής όμως Γιούργκεν Κλοπ, πάντα ευδοκιμούσε και σε καταστάσεις… ελεγχόμενου χάους -όπως ακριβώς άλλωστε επιτάσσει και η ποδοσφαιρική φιλοσοφία του gegenpressing. Και οι στιγμές… χάους του Κλοπ στη Λίβερπουλ ήταν πολλές!

Τα σπασμένα γυαλιά και οι πρώτες… ροκ συναυλίες

Όπως το Νόριτς – Λίβερπουλ 4-5 τον Ιανουάριο του ’16. Χαμός με 9 γκολ κατά τη διάρκεια του αγώνα, buzzer beater του Άνταμ Λαλάνα στο 95′ και χαμός στον πάγκο, με τον Κλοπ να χάνει τα γυαλιά του ανάμεσα στις αγκαλιές και τους πανηγυρισμούς και αργότερα να εμφανίζεται προβληματισμένος στη συνέντευξη Τύπου: «Κάπου έχω ένα δεύτερο ζευγάρι γυαλιά αλλά δεν τα βρίσκω. Είναι δύσκολο να βρεις τα γυαλιά σου χωρίς να φοράς γυαλιά…», είπε σε μια από τις πολλές στιγμές ατόφιας κωμωδίας που θα ακολουθούσαν στα χρόνια του στη Λίβερπουλ.

YouTube thumbnail

Όπως το Λίβερπουλ – Ντόρτμουντ 4-3, τον Απρίλιο του 2016. Προημιτελικός Europa League απέναντι στην παλιά του ομάδα. Η Λίβερπουλ είναι πίσω στο σκορ 1-3 και 2-4 συνολικά. Με το «Άνφιλντ» να… γέρνει η ομάδα του Κλοπ φτάνει αρχικά στην ισοφάριση με Κουτίνιο και Σακό και στο τέλος, ο Λόβρεν, ξανά στις καθυστερήσεις, γράφει το τελικό 4-3. Μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ευρωπαϊκή ιστορία της Λίβερπουλ και σκηνές… σκληρού ροκ ξανά στον πάγκο. Μέχρι τις επόμενες…

Όταν έστειλε τον Μέσι σπίτι του

Όπως το Λίβερπουλ – Μπαρτσελόνα 4-0, τον Μάιο του 2019. Μετά από ήττα 3-0 στη Βαρκελώνη, δεν υπάρχουν πολλές ομάδες ιστορικά που θα μπορούσαν να πιστέψουν σε ανατροπή. Μια από αυτές, ήταν δικαιωματικά η Λίβερπουλ του Κλοπ. Χωρίς Σαλάχ και Φιρμίνιο που ήταν τραυματίες αλλά με τη φιλοσοφία της μάχης μέχρις εσχάτων να την οδηγούν, η Λίβερπουλ έφτασε σε μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών στα ευρωπαϊκά κύπελλα.

YouTube thumbnail

Το κάτι παραπάνω από διάσημο πια γκολ του Ντιβόκο Όριτζι μετά το γρήγορο κόρνερ του Αλεξάντερ-Άρνολντ έστειλε μια ολόκληρη πόλη στο τρελοκομείο για μέρες, αναγκάζοντας τη Μπαρτσελόνα του Μέσι σε μια από τις πιο επίπονες ήττες της ιστορίας της.

Η μέρα που άφησε το ροκ και… έπεισε τους πάντες

Όπως το νικηφόρο 2-0 στον τελικό του Champions League απέναντι στην Τότεναμ το 2019. Το ματς στο οποίο ο Κλοπ έπαιξε… σκληρό ροκ με τον εαυτό του, αφήνοντας στην άκρη όλο το «ελεγχόμενο ποδοσφαιρικό χάος» που δίδασκε όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να κλειδώσει τακτικά τον αντίπαλο και να φτάσει σε μια όσο το δυνατό πιο… αναίμακτη νίκη, χωρίς δράματα και ποδοσφαιρικές υπερβολές.

Έχοντας πάθει και μάθει ένα χρόνο πίσω, όταν έχανε στον τελικό από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 3-1 παίζοντας ένα μάλλον αφελές -για επίπεδα τελικού- ποδόσφαιρο, αυτή τη φορά, το τελικό 2-0 ήταν το αποτέλεσμα μιας επαγγελματικής, μια κλινικής εμφάνισης της Λίβερπουλ, ένα αποτέλεσμα που εδραίωσε φυσικά τον Κλοπ ανάμεσα στους κορυφαίους όλων των εποχών. Γιατί, καλό μεν το ροκ, αλλά κάποιες φορές η… κλασική μουσική και η επιστροφή στις (ποδοσφαιρικές) ρίζες είναι εξίσου απαραίτητη!

YouTube thumbnail

Την επόμενη μέρα, ο τίτλος της «Liverpool Echo», της μεγαλύτερης εφημερίδας της πόλης, ήταν χαρακτηριστικός: «Από την αμφισβήτηση, στην πίστη και τώρα στην κορυφή». Μια ωδή σε εκείνη την αρχική συνέντευξη Τύπου, όταν ο Κλοπ, απευθυνόμενος πια στον κόσμο της Λίβερπουλ, τους είχε ζητήσει να αλλάξουν μυαλά: «Όλοι μας πρέπει να αλλάξουμε και αντί να αμφισβητούμε συνεχώς, πρέπει να αρχίσουμε να πιστεύουμε». Μια ατάκα που άλλωστε θα γινόταν τα επόμενα χρόνια σύνθημα στα χείλη των οπαδών της ομάδας, υπό τη μελωδία του «I’m a believer».

Ανατροπή στο δρόμο της επιστροφής στην κορυφή

Με τον τελικό του Τσαμπιονς Λιγκ να είναι η… παρένθεση, οι σκηνές του ποδοσφαιρικού χάους του Κλοπ δεν σταματούν. Από στις κορυφαίες στιγμές του, δεν θα μπορούσε να λείπει το Άστον Βίλα – Λίβερπουλ 1-2, το Νοέμβρη του ’19. Η Λίβερπουλ χάνει 1-0 στο 87′ αλλά τα γκολ των Ρόμπερτσον και Μανέ της χαρίζουν μια κάτι παραπάνω από πολύτιμη νίκη στη μάχη του τίτλου και η οποία αποτελεί παράδειγμα της φιλοσοφίας του Γερμανού. Η σεζόν θα τελείωνε αντίστοιχα, με επιστροφή στην στη κορυφή της Πρέμιερ Λιγκ μετά από 30 χρόνια και βαθμολογική συγκομιδή ρεκόρ, με 99.

YouTube thumbnail

Επτάσφαιρη κόντρα στη Γιουνάιτεντ

Η ροκ ποδοσφαιρική φιλοσοφία του Κλοπ, μετατράπηκε στην πιο… βαριά μορφή heavy metal, τον Μάρτιο του 2023 και το Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 7-0. Έχοντας ήδη φιλοδωρήσει τους «Κόκκινους Διαβόλους» με αρκετές βαριές ήττες στην θητεία του στο Μέρσεϊσαϊντ, ο Γερμανός κράτησε το καλύτερο για το φινάλε, ισοπεδώνοντας την ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ αμέσως αφότου αυτή είχε κατακτήσει το αγγλικό Λιγκ Καπ.

Ήταν ένα αποτέλεσμα ρεκόρ στην ιστορία και των δύο συλλόγων και η βαρύτερη ήττα της Γιουνάιτεντ σε 92 χρόνια. Και βεβαίως, ένας ακόμη λόγος για να αγαπήσουν τον Κλοπ στο Λίβερπουλ!

YouTube thumbnail

Το κύκνειο άσμα απέναντι στην Τσέλσι

Τελευταία… σκηνή ροκ του Κλοπ στη Λίβερπουλ, το 1-0 επί της Τσέλσι στον τελικό του Λιγκ Καπ στο Γουέμπλεϊ, τον Φεβρουάριο του 2024. Το τρόπαιο που ο ίδιος ο Κλοπ περιέγραψε ως το πιο ιδιαίτερο της καριέρας του. Σαλάχ, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Νούνιες, Άλισον, Σομποσλάι και Τζότα ήταν εκτός αγώνα για διάφορους λόγους, με τον Γερμανό να συμπληρώνει τη μισή αποστολή με παιδιά των ακαδημιών, ορισμένοι εκ των οποίων μπήκαν και στο ματς σαν αλλαγή.

YouTube thumbnail

Το γκολ του αρχηγού Φαν Ντάικ στο 118′ χάρισε στην ομάδα του νίκη, ένα αποτέλεσμα που λίγες μέρες αφότου είχε ανακοινώσει πως αυτή θα ήταν η τελευταία του σεζόν, έδειξε σε όλους ότι το μέλλον της ομάδας ήταν ήδη εκεί και πως η φιλοσοφία του Κλοπ θα συνέχιζε να αποτελεί τη νέα ποδοσφαιρική ψυχή του συλλόγου.

