Η Λίβερπουλ θέλει να κάνει το «μπαμ» με τον Λουίς Ενρίκε (pic)
Η Λίβερπουλ έχει θέσει ως μεγάλο στόχο τον Λουίς Ενρίκε για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «ρεντς», σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Sun».
«Βόμβα» μεγατόνων θέλει να πυροδοτήσει η Λίβερπουλ και στην τεχνική ηγεσία, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από το «Νησί». Η «Sun» αποκαλύπτει πως οι «Reds» θέλουν να αποκτήσουν τον Λουίς Ενρίκε από την Παρί Σεν Ζερμέν, όχι όμως στο άμεσο μέλλον.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η αγγλική εφημερίδα, παρότι η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ έχει ξεκινήσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο τη σεζόν, δεν σκοπεύει να διώξει από τον πάγκο της τον Άρνε Σλοτ.
Αντίθετα, η διοίκηση της Λίβερπουλ θέλει να ετοιμάσει ένα μελλοντικό πρότζεκτ και έχει θέσει ως πρώτο στόχο τον τεχνικό των Παριζιάνων, για να αναλάβει το εν λόγω εγχείρημα, μόνο όταν αποφασίσει ο ίδιος να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της γαλλικής ομάδας.
Δείτε την ανάρτηση για τον Λουίς Ενρίκε και τη Λίβερπουλ
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Liverpool are considering appointing Paris Saint-Germain manager Luis Enrique for a long-term project. 🤯❤️
However, he is NOT expected to replace Arne Slot.
Enrique is seen by Liverpool as a priority target for the coming years, only when the Spaniard… pic.twitter.com/U5OIOF1elP
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 28, 2025
