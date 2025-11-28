Η Λίβερπουλ θέλει να κάνει το «μπαμ» με τον Λουίς Ενρίκε (pic)

«Βόμβα» μεγατόνων θέλει να πυροδοτήσει η Λίβερπουλ και στην τεχνική ηγεσία, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από το «Νησί». Η «Sun» αποκαλύπτει πως οι «Reds» θέλουν να αποκτήσουν τον Λουίς Ενρίκε από την Παρί Σεν Ζερμέν, όχι όμως στο άμεσο μέλλον.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η αγγλική εφημερίδα, παρότι η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ έχει ξεκινήσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο τη σεζόν, δεν σκοπεύει να διώξει από τον πάγκο της τον Άρνε Σλοτ.

Αντίθετα, η διοίκηση της Λίβερπουλ θέλει να ετοιμάσει ένα μελλοντικό πρότζεκτ και έχει θέσει ως πρώτο στόχο τον τεχνικό των Παριζιάνων, για να αναλάβει το εν λόγω εγχείρημα, μόνο όταν αποφασίσει ο ίδιος να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της γαλλικής ομάδας.

