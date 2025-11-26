Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν 1-4: Ασύλληπτο «πάρτι» για τους Ολλανδούς στο Άνφιλντ (vid)

Φοβερά πράγματα και ανεπανάληπτα! Η Αϊντχόφεν έκανε το καλύτερο ματς της σεζόν, πραγματοποίησε απίστευτη εμφάνιση μέσα στο Άνφιλντ και «πάτησε» το… φάντασμα της τραγικής Λίβερπουλ, της οποίας η κατρακύλα τελειωμό δεν έχει! 1-4 με μπαλάρα και χωρίς αντίπαλο οι Ολλανδοί!

Με αυτή τη νίκη πλέον η Αϊντχόφεν ανέβηκε στους 8 βαθμούς και τη 15η θέση, ενώ οι «κόκκινοι» του Μέρσεϊσαϊντ είναι πλέον 13οι με 9 πόντους. Τραγικό κοουτσάρισμα για μία ακόμη φορά του ανεκδιήγητου Άρνε Σλοτ, που συνεχίζει τα αρνητικά ρεκόρ στον πάγκο της Λίβερπουλ…

Γκολ με το… καλησπέρα η Αϊντχόφεν, άμεση απάντηση από Σλόμποσλαϊ

Το ματς ξεκίνησε με τον ιδανικότερο τρόπο για την Αϊντχόφεν. Οι Ολλανδοί μόλις στο 5′ κέρδισαν πέναλτι για χέρι του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ μέσα στην περιοχή και ο Ισπανός Ερνάντεθ έδειξε ακαριαία την άσπρη βούλα. Ο Ιβάν Πέρισιτς ανέλαβε την εκτέλεση της εσχάτης των ποινών και δεν λάθεψε από τα έντεκα βήματα, ανοίγοντας το σκορ για τους φιλοξενούμενους από το 6′.

Η Λίβερπουλ προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα, ο Χάκπο δεν μπόρεσε να σκοράρει από καλή θέση στο 16′ και ελάχιστες στιγμές αργότερα έγινε το 1-1. Μετά από μία φάση διαρκείας η μπάλα έφτασε στον Ντόμινικ Σόμποσλαϊ και ο Ούγγρος άσος από κοντά σκόραρε, ισοφαρίζοντας για το σύνολο του Άρνε Σλοτ.

Δύο λεπτά αργότερα (18′) ο Γκασιορόφσκι έκανε το 1-2 για την Αϊντχόφεν, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Στο 20′ οι «κόκκινοι» διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι σε μία πτώση του Ούγκο Εκιτικέ στην περιοχή, αλλά το ματς συνεχίστηκε χωρίς να καταλογιστεί κάτι.

Στο 32′ ο Φαν Ντάικ πήρε μία κεφαλιά αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται χωρίς να συμβεί κάτι περισσότερο.

Πάρτι των Ολλανδών στο δεύτερο ημίχρονο και… τέζα η Λίβερπουλ

Η Αϊντχόφεν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο όπως το πρώτο. Με γκολ. Στο 56′ ο Τιλ πήρε την μπάλα, την κοντρόλαρε ωραία μέσα στην περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα διαμορφώνοντας το 1-2 και δίνοντας νέο προβάδισμα στο σκορ για τους φιλοξενούμενους.

Σόμποσλαϊ και Χάκπο έχασαν μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρουν στο 65′, η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να βρει το γκολ. Και αυτό που δεν κατάφεραν οι «Reds», το κατάφεραν οι Ολλανδοί στο 73′. Ο Ντριούς βρέθηκε στη σωστή θέση τη σωστή στιγμή και έστειλε την μπάλα στη δεξιά πλευρά του τέρματος της Λίβερπουλ για το 1-3.

Και δεν τελείωσε εδώ το πάρτι. Στο 90+1′, ξανά ο Ντριούς, υπέγραψε το τελικό 1-4 της αναμέτρησης.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το δεύτερο ημίχρονο κατά το οποίο η Αϊντχόφεν έκανε ό,τι ήθελε τη Λίβερπουλ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ

Το γκολ του Τιλ στο 56′ έδωσε πνοή στους Ολλανδούς, με συνέπεια οι γηπεδούχοι να… καταρρεύσουν στη συνέχεια!

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ανεκδιήγητο και τραγικό το κέντρο της άμυνας (Φαν Ντάικ, Κονατέ), όπως και όλη η μεσοαμυντική γραμμή της Λίβερπουλ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Σχετικά εύκολο ματς για τον Ισπανό διαιτητή, Αλεχάντρο Ερνάντεθ, ο οποίος δεν αντιμετώπισε κάποια πολύ δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε κάπου η επέμβαση της τεχνολογίας στην αναμέτρηση.

ΣΚΟΡΕΡ:

Σόμποσλαϊ (16′) – Πέρισιτς (6′), Τιλ (56′), Ντριούς (73′, 90+1′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Μαμαρντασβίλι, Σομποσλάι, Κονατέ (76’ Κιέζα), Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, Τζόουνς, Χράφενμπερχ, Μακ Άλιστερ, Σαλάχ, Χάκπο, Εκιτικέ (61’ Ίσακ)

ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ: Κοβάρ, Ντεστ, Σχάουτεν, Γκασιορόφσκι, Σαλάχ-Εντίν, Ζούνιορ, Φέιρμαν, Μαν (87’ Μπαϊρακτάρεβιτς), Πέρισιτς (70’ Ντιούς), Σαϊμπαρί, Τιλ (70’ Πεπί)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Την 6η αγωνιστική η Λίβερπουλ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ίντερ (9/12, 22:00), ενώ η Αϊντχόφεν θα υποδεχθεί την Ατλέτικο Μαδρίτης (9/12, 22:00) στην Ολλανδία.