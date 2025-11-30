Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ 0-2: Πρώτο γκολ για τον Ίσακ στην Premier League, σημαντική νίκη για τους «κόκκινους»

Το πρώτο γκολ του Αλεξάντερ Ίσακ στην Premier League άνοιξε το δρόμο και για την πρώτη νίκη της Λίβερπουλ μετά από τρεις βαριές ήττες (σ.σ. Σίτι, Φόρεστ, Αϊντχόφεν), πρώτη στο πρωτάθλημα μετά από δύο αγωνιστικές και συνολικά μόλις δεύτερη μετά από 8 ματς και 6 ήττες στην Premier League.

Οι «κόκκινοι» δεν εντυπωσίασαν με την απόδοσή τους, ωστόσο έκαναν τη δουλειά και πήραν μια νίκη που αποτελεί κάτι παραπάνω από βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα, σε ένα διάστημα της σεζόν που τίποτα δεν έδειχνε να… δουλεύει για την ομάδα του Άρνε Σλοτ. Ο Ολλανδός τεχνικός ρίσκαρε πολύ σε αυτό το ματς, αφού τόλμησε να αφήσει τον ηγέτη της ομάδας του, Μο Σαλάχ, στον πάγκο, με τον Αιγύπτιο να μην ξεκινά έτσι σε ματς Premier League μετά τον Απρίλιο του 2024. Μια επιλογή για την οποία όμως ο Σλοτ δικαιώθηκε -και με το παραπάνω.

Η πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας της, ο Αλεξάντερ Ίσακ, ξεκίνησε βασικός και -έστω και αργά- ξεκίνησε να κάνει απόσβεση σε ένα σημείο που η ομάδα του τον χρειάστηκε. Στο 60ο λεπτό, μετά από γύρισμα του Χάκπο από αριστερά, ο Σουηδός άνοιξε το σκορ με πλασέ στην κίνηση, καταγράφοντας το πρώτο του γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα μετά από 8 αγώνες.

1 – Alexander Isak has scored his first Premier League goal in eight matches, ending his joint-longest scoring drought in the competition (also 7 games, April-May 2023). Bygones. pic.twitter.com/89pkMBSwRt — OptaJoe (@OptaJoe) November 30, 2025

Αυτό το γκολ, το πρώτο του στο πρωτάθλημα και μόλις δεύτερο συνολικά με την κόκκινη φανέλα, άνοιξε και τον δρόμο για τη νίκη της ομάδας του, η οποία έστω και στις λεπτομέρειες ήταν καλύτερη από τα «σφυριά». Στο φινάλε μάλιστα, ο άνθρωπος που είχε βγάλει την ασίστ για το 0-1, ο Κόντι Χάκπο, διαμόρφωσε το τελικό 0-2 στο 92′ με δεξί σουτ από το κέντρο της περιοχής.

Σκόραρε ο Τζίμας στη νίκη της Μπράιτον

Στα άλλα δύο απογευματινά ματς της Κυριακής, η Μπράιτον πήρε σημαντική νίκη στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ (0-2) ενώ η Άστον Βίλα ξεπέρασε δύσκολα (1-0) το εμπόδιο της Γουλβς στο «Βίλα Παρκ». Στο «Σίτι Γκράουντ», η Μπράιτον άνοιξε το σκορ σε ένα κομβικό σημείο του αγώνα, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου με τον Ντε Κάιπερ. Στο δεύτερο ημίχρονο και οι δύο ομάδες είχαν σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρουν όσο το σκορ ήταν στο 0-1, όμως αυτή που το κατάφερε τελικά για να «καθαρίσει» έτσι το ματς, ήταν η Μπράιτον, με σκόρερ τον Στέφανο Τζίμα, ο οποίος με ένα απλό πλασέ σε κενή εστία έγραψε το 0-2 στο 88′, μετά από λάθος στην άμυνα της Φόρεστ.

Στο «Βίλα Παρκ», η Άστον Βίλα έπαιξε για πολλή ώρα με τη φωτιά απέναντι στην ουραγό Γουλβς, όμως τελικά βρήκε τη λύση στο 67ο λεπτό, με τον Μπουμπακάρ Καμαρά να σκοράρει για το τελικό 1-0 και να στέλνει έτσι την ομάδα του στην 3η θέση της βαθμολογίας, με τους «Χωριάτες» να καταγράφουν την 5η σερί νίκη τους σε όλες τις διοργανώσεις.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής της Premier League:

Σάββατο 29/11

Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ 3-2

Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς 3-2

Μπρέντφορντ – Μπέρνλι 3-1

Έβερτον – Νιούκασλ 1-4

Τότεναμ – Φούλαμ 1-2

Κυριακή 30/11

Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2

Άστον Βίλα – Γουλβς 1-0

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον 0-2

Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ 0-2

18:30 Τσέλσι – Άρσεναλ

H βαθμολογία της Premier League:

Η επόμενη αγωνιστική (14η):

Τρίτη 2/12

21:30 Μπόρνμουθ – Έβερτον

21:30 Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι

22:15 Νιούκασλ – Τότεναμ

Τετάρτη 3/12

21:30 Άρσεναλ – Μπρέντφορντ

21:30 Μπράιτον – Άστον Βίλα

21:30 Μπέρνλι – Κρίσταλ Πάλας

21:30 Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ

22:15 Λιντς – Τσέλσι

22:15 Λίβερπουλ – Σάντερλαντ

Πέμπτη 4/12

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ