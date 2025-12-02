sports betsson
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Ο Σλοτ αποκάλυψε την αντίδραση του Σαλάχ – «Δεν ήταν και… χαρούμενος»
On Field 02 Δεκεμβρίου 2025 | 21:30

Ο Σλοτ αποκάλυψε την αντίδραση του Σαλάχ – «Δεν ήταν και… χαρούμενος»

Ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ έμεινε εκτός βασικής εντεκάδας στο ματς με την Γουέστ Χαμ και ο προπονητής των reds αποκάλυψε την αντίδραση του διεθνούς άσου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Ο Άρνε Σλοτ «τόλμησε» ν’ αφήσει τον Μοχάμεντ Σαλάχ στον πάγκο, στον αγώνα της Λίβερπουλ με την Γουέστ Χαμ και η απόφαση του Ολλανδού τεχνικού δεν έμεινε ασχολίαστη.

Πολλοί ήταν μάλιστα εκείνοι που επικρότησαν την κίνηση του 47χρονου προπονητή, λέγοντας ότι θα έπρεπε να το είχε κάνει νωρίτερα αλλά ένα θέμα που έχει προκύψει στους πρωταθλητές Αγγλίας, είναι η διαχείριση της κατάστασης.

Η Λίβερπουλ κατάφερε να πάρει τη νίκη, επικρατώντας στο Λονδίνο με 2-0, αλλά το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων στράφηκε στην αντίδραση του Μοχάμεντ Σαλάχ, την στιγμή που ο Σλοτ ανακοίνωσε την εντεκάδα των πρωταθλητών Αγγλίας.

Ο τεχνικός των «κόκκινων» ρωτήθηκε επίμονα από τους εκπροσώπους του Τύπου, για τον τρόπο που αντέδρασε ο Αιγύπτιος άσος της Λίβερπουλ, όταν έμαθε πως θα μείνει στον πάγκο.

«Δεν μπορώ να πω ότι… χάρηκε, σίγουρα δεν ήταν χαρούμενος» ήταν τα πρώτα λόγια του προπονητή των πρωταθλητών Αγγλίας, με τον Σλοτ να προσθέτει χαρακτηριστικά.

«Ήταν όμως μια αντίδραση που την περίμενα, γιατί πολύ απλά ο Μο είναι παίκτης παγκόσμιας κλάσης. Σε κανέναν δεν αρέσει να κάθεται στον πάγκο, αλλά όταν μιλάμε και για έναν παίκτη με τα ηγετικά χαρακτηριστικά του Σαλάχ, τότε γίνεται ακόμα δυσκολότερο.

Αυτό όμως που θέλω να πω είναι συμπεριφέρθηκε άψογα στην διάρκεια του αγώνα. Χειροκροτούσε τις προσπάθειες των συμπαικτών του, έδειξε πόσο πολύ ήθελε τη νίκη κι ας μην έπαιζε στον αγώνα.

Αυτό για μένα μετράει πολύ και φανερώνει τον επαγγελματισμό του Σαλάχ. Είναι ένας πολύτιμος παίκτης για την ομάδα μας κι αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε τα όσα έχει προσφέρει στην Λίβερπουλ».

Ο διεθνής στράικερ της πρωταθλήτριας Αγγλίας δεν είναι σε καλή φόρμα την φετινή αγωνιστική περίοδο και ο Σλοτ θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στον Σαλάχ, αφού πρώτα τον στήριξε σε μεγάλο βαθμό, διατηρώντας τον στην αρχική ενδεκάδα της Λίβερπουλ.

Ο Σαλάχ θα μεταβεί στην πατρίδα του στις 15 Δεκεμβρίου, καθώς η Αίγυπτος θ’ αγωνιστεί στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά μέχρι τότε οι «κόκκινοι» θα παίξουν με Σάντερλαντ, Λιντς, Ίντερ και Μπράιτον και όλοι περιμένουν να δουν τις αποφάσεις του Σλοτ στα συγκεκριμένα παιχνίδια.

Business
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί βιομηχανία και τράπεζες «ποντάρουν» στην ΑΙ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί βιομηχανία και τράπεζες «ποντάρουν» στην ΑΙ

Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Τεχνολογία
Μυτιληναίος: «Δεν αρκεί να είμαστε πιο ψηφιακοί, αλλά να είμαστε και βιώσιμοι»

Μυτιληναίος: «Δεν αρκεί να είμαστε πιο ψηφιακοί, αλλά να είμαστε και βιώσιμοι»

inWellness
inTown
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα
On Field 02.12.25

Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρ στο ΣΕΦ και για τους «ερυθρόλευκους» υπάρχει το… πρέπει στην αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…
On Field 02.12.25

Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…

Ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας τα έβαλε με την διοίκηση του συλλόγου για τις μεταγραφές, την στιγμή που ο Γάλλος φορ ετοιμάζεται να φύγει από το Σέλχαρστ Παρκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Super League: Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές
On Field 01.12.25

Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει ακάθεκτος να προπορεύεται στη Super League με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να αντέχουν έως τώρα στην πίεση συνεχίζοντας το «κυνήγι» – Το δύσκολο φίνις στο 2025 για τον ΠΑΟΚ, το Βικελίδης για τον Ολυμπιακό και το Αγρίνιο για την ΑΕΚ

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Πως να νικήσεις όταν «κουτουλάνε» μεταξύ τους
Παναθηναϊκός 01.12.25

Πως να νικήσεις όταν «κουτουλάνε» μεταξύ τους

Σε ένα παιχνίδι που παίκτες των μετόπισθεν ήταν ο ένας χειρότερος από τον άλλο, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τύχη για θετικό αποτέλεσμα. Πλέον, η πραγματικότητα είναι σκληρή για τους «πράσινους».

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το μήνυμα του Σλοτ στον Σαλάχ
On Field 30.11.25

Το μήνυμα του Σλοτ στον Σαλάχ

Η Λίβερπουλ πήρε «ανάσα» μετά τη νίκη επί της Γουέστ Χαμ και ο προπονητής των πρωταθλητών άφησε στον πάγκο τον Σαλάχ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι δύο «μαθητές» του Πεπ
On Field 30.11.25

Οι δύο «μαθητές» του Πεπ

Ο Μαρέσκα είχε τις «απαντήσεις» στο πλάνο του Αρτέτα και ο Ιταλός κέρδισε… πόντους στην μονομαχία με τον Ισπανό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Έσε δίπλα σε Τζολάκη – Ελ Κααμπί
On Field 30.11.25

Ο Έσε δίπλα σε Τζολάκη – Ελ Κααμπί

Ο Τζολάκης είχε μεγάλη απόκρουση στο 0-0 , ο Ελ Κααμπί πέτυχε το γκολ που έκρινε το ματς, αλλά στο... κάδρο της νίκης του Ολυμπιακού υπάρχει και η φιγούρα του Σαντιάγκο Έσε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)
On Field 28.11.25

Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)

Έξι μήνες αφότου κατέκτησε την Premier League και τρεις μήνες αφότου ξόδεψε μισό δις ευρώ για μεταγραφές, η Λίβερπουλ θυμίζει ομάδα που θα παλέψει για την παραμονή. Και οι λόγοι είναι απλοί...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά
On Field 28.11.25

Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά

Το ...μήνυμα από την ΕΠΟ προς τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είναι ότι κρίνεται για το έργο του. Η UEFA τον στηρίζει, θέλει ξένο αρχιδιαιτητή στην Ελλάδα, ενώ ο Γάλλος βρίσκεται στο «μικροσκόπιο»

Βάιος Μπαλάφας
Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία
On Field 27.11.25

Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία

Οι διαιτητές πετάνε το μπαλάκι στο VAR για μια δύσκολη απόφαση, κατά τα άλλα θέλουν να σφυρίξουν και σε ντέρμπι. Τηλεκριτική και τιμωρίες με φιλοσοφία δημοσίων σχέσεων ή επίδειξης δύναμης

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: ROcknRolla*
On Field 27.11.25

ROcknRolla*

Η Ρεάλ του ζήτησε να τρέξει χωρίς αύριο -για να την πιάσει. Να σουτάρει δίχως αύριο. Και ο Ολυμπιακός τα έκανε. Μόνο που…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Κινητοποιήσεις: Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση
Φουντώνει το μέτωπο 02.12.25

Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Ενισχύονται διαρκώς τα μπλόκα στις εθνικές οδούς. Κλειστές παραμένουν βασικές οδικές αρτηρίες, η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65. Ενώνονται με τους αγρότες οι μαθητές. Στην κυβέρνηση παρακολουθούν το «τσουνάμι» των κινητοποιήσεων τηρώντας στάση αναμονής και στέλνουν μήνυμα «νόμου και τάξης».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 4-5: «Κράτησαν» από το 1-5 οι «Πολίτες» και μείωσαν στους 2 από την κορυφή
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 4-5: «Κράτησαν» από το 1-5 οι «Πολίτες» και μείωσαν στους 2 από την κορυφή

Τάσεις... αυτοκτονίας είχε απέναντι στη Φούλαμ η Μάντσεστερ Σίτι καθώς αν και προηγήθηκε με 1-5, τελικά νίκησε «οριακά» με 4-5. Έγραψε ιστορία ο Χάαλαντ που έφτασε τα 100 γκολ στην Premier σε μόλις 111 παιχνίδια.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Φίλαθλοι από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο βράβευσαν Μεντιλίμπαρ και Καραπαπά (pics)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Ολυμπιακός: Φίλαθλοι από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο βράβευσαν Μεντιλίμπαρ και Καραπαπά (pics)

Εκπρόσωποι οπαδοών του Ολυμπιακού από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο τίμησαν τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον Κώστα Καραπαπά ενόψει του αγώνα Κυπέλλου με την Ελλάς Σύρου.

Σύνταξη
«Κακόβουλο, αηδιαστικό» – Σαμπρίνα Κάρπεντερ εναντίον Τραμπ για τις απελάσεις της ICE
Fizz 02.12.25

«Κακόβουλο, αηδιαστικό» – Σαμπρίνα Κάρπεντερ εναντίον Τραμπ για τις απελάσεις της ICE

Η ποπ σταρ Σαμπρίνα Κάρπεντερ κατήγγειλε με οργή τη χρήση του τραγουδιού της, Juno, από τον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ σε βίντεο που προωθούσε τις επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Με «καρφιά» στον πρόεδρο της Παρτιζάν, η πρώτη τοποθέτηση του Ομπράντοβιτς μετά την παραίτησή του
Μπάσκετ 02.12.25

Με «καρφιά» στον πρόεδρο της Παρτιζάν, η πρώτη τοποθέτηση του Ομπράντοβιτς μετά την παραίτησή του

«Δεν ήθελα να συμβεί τίποτα από αυτά – Ο πρόεδρος ευθύνεται για την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Ομπράντοβιτς που «έσπασε τη σιωπή» του για τα όσα τον οδήγησαν στην παραίτηση από την Παρτιζάν.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι 3-2: Μεγάλη ανατροπή και ιστορική νίκη για τις ερυθρόλευκες!
CEV Champions League 02.12.25

Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι 3-2: Μεγάλη ανατροπή και ιστορική νίκη για τις ερυθρόλευκες!

«Xρυσή» σελίδα έγραψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε την πρώτη νίκη της ιστορίας του στο Champions League γυναικών με 3-2 σετ επί της πανίσχυρης Ετσατσίμπασι από την Τουρκία.

Σύνταξη
Κερατσίνι: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους – Τους βρήκε ο εγγονός
Ελλάδα 02.12.25

Κερατσίνι: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους – Τους βρήκε ο εγγονός

Η απώλεια του γιου τους πριν από περίπου έναν χρόνο, φαίνεται να επιδείνωσε την ψυχολογική κατάσταση του ζευγαριού που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας στο Κερατσίνι

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα»
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα»

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε εκδήλωση του κόμματος για το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Σύνταξη
Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι
Απάτες 02.12.25

Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι

Η φοροδιαφυγή Cum-Ex, που κόστισε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους δισεκατομμύρια ευρώ, το σκάνδαλο Qatargate, το οποίο αφορά δωροδοκία ευρωβουλευτών και, τώρα, η σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, θέτουν υπό περαιτέρω αμφισβήτηση την αξιοπιστία της ΕΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Νιουκάστλ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Νιουκάστλ – Τότεναμ

LIVE: Νιουκάστλ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Τότεναμ για την 14η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Βόλος – Αιγάλεω 6-0: «Εξάρα» για τους Θεσσαλούς με χατ-τρικ του Χάμουλιτς (vid)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Βόλος – Αιγάλεω 6-0: «Εξάρα» για τους Θεσσαλούς με χατ-τρικ του Χάμουλιτς (vid)

Με τον Σαΐντ Χάμουλιτς να πετυχαίνει τρία από τα έξι γκολ της ομάδας του, ο Βόλος κέρδισε με το εμφατικό 6-0 το Αιγάλεω σε παιχνίδι για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη 19η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0: Και τώρα Ολυμπιακός στους «4» του League Cup για τους «πράσινους»
Άλλα Αθλήματα 02.12.25

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0: Και τώρα Ολυμπιακός στους «4» του League Cup για τους «πράσινους»

O Παναθηναϊκός επικράτησε σχετικά άνετα του ΟΦΗ με 3-0 σετ, προκρίθηκε στον ημιτελικό του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς» και πλέον θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, την Τετάρτη (3/12) στο «Σοφία Μπεφόν».

Σύνταξη
Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία
Διπλωματία 02.12.25

Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία

Οι αναφορές Δένδια στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» προκάλεσε μπαράζ δημοσιευμάτων στα τουρκικά ΜΜΕ που μιλούν για προσπάθεια διατάραξης των ήρεμων νερών και κάλυψης των σκανδάλων με αποπροσανατολισμό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
LIVE: Μπόρνμουθ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Έβερτον

LIVE: Μπόρνμουθ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Έβερτον για την 14η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι για την 14η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Νορβηγία: Τερματοφύλακας της αμυνόμενης ομάδας «εκτέλεσε» πέναλτι πριν προλάβει ο επιτιθέμενος! (vid)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Νορβηγία: Τερματοφύλακας της αμυνόμενης ομάδας «εκτέλεσε» πέναλτι πριν προλάβει ο επιτιθέμενος! (vid)

Η Μπράτβαγκ και η Μος έπαιξαν με «έπαθλο» για μια θέση στη Β' κατηγορία της Νορβηγίας με τον τερματοφύλακα της πρώτης να κάνει κάτι... επικό προκειμένου να «χαλάσει» το μυαλό ενός αντιπάλου του σε εκτέλεση πέναλτι.

Σύνταξη
