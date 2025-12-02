Ο Σλοτ αποκάλυψε την αντίδραση του Σαλάχ – «Δεν ήταν και… χαρούμενος»

Ο Άρνε Σλοτ «τόλμησε» ν’ αφήσει τον Μοχάμεντ Σαλάχ στον πάγκο, στον αγώνα της Λίβερπουλ με την Γουέστ Χαμ και η απόφαση του Ολλανδού τεχνικού δεν έμεινε ασχολίαστη.

Πολλοί ήταν μάλιστα εκείνοι που επικρότησαν την κίνηση του 47χρονου προπονητή, λέγοντας ότι θα έπρεπε να το είχε κάνει νωρίτερα αλλά ένα θέμα που έχει προκύψει στους πρωταθλητές Αγγλίας, είναι η διαχείριση της κατάστασης.

Η Λίβερπουλ κατάφερε να πάρει τη νίκη, επικρατώντας στο Λονδίνο με 2-0, αλλά το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων στράφηκε στην αντίδραση του Μοχάμεντ Σαλάχ, την στιγμή που ο Σλοτ ανακοίνωσε την εντεκάδα των πρωταθλητών Αγγλίας.

Ο τεχνικός των «κόκκινων» ρωτήθηκε επίμονα από τους εκπροσώπους του Τύπου, για τον τρόπο που αντέδρασε ο Αιγύπτιος άσος της Λίβερπουλ, όταν έμαθε πως θα μείνει στον πάγκο.

«Δεν μπορώ να πω ότι… χάρηκε, σίγουρα δεν ήταν χαρούμενος» ήταν τα πρώτα λόγια του προπονητή των πρωταθλητών Αγγλίας, με τον Σλοτ να προσθέτει χαρακτηριστικά.

«Ήταν όμως μια αντίδραση που την περίμενα, γιατί πολύ απλά ο Μο είναι παίκτης παγκόσμιας κλάσης. Σε κανέναν δεν αρέσει να κάθεται στον πάγκο, αλλά όταν μιλάμε και για έναν παίκτη με τα ηγετικά χαρακτηριστικά του Σαλάχ, τότε γίνεται ακόμα δυσκολότερο.

Αυτό όμως που θέλω να πω είναι συμπεριφέρθηκε άψογα στην διάρκεια του αγώνα. Χειροκροτούσε τις προσπάθειες των συμπαικτών του, έδειξε πόσο πολύ ήθελε τη νίκη κι ας μην έπαιζε στον αγώνα.

Αυτό για μένα μετράει πολύ και φανερώνει τον επαγγελματισμό του Σαλάχ. Είναι ένας πολύτιμος παίκτης για την ομάδα μας κι αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε τα όσα έχει προσφέρει στην Λίβερπουλ».

Ο διεθνής στράικερ της πρωταθλήτριας Αγγλίας δεν είναι σε καλή φόρμα την φετινή αγωνιστική περίοδο και ο Σλοτ θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στον Σαλάχ, αφού πρώτα τον στήριξε σε μεγάλο βαθμό, διατηρώντας τον στην αρχική ενδεκάδα της Λίβερπουλ.

Ο Σαλάχ θα μεταβεί στην πατρίδα του στις 15 Δεκεμβρίου, καθώς η Αίγυπτος θ’ αγωνιστεί στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά μέχρι τότε οι «κόκκινοι» θα παίξουν με Σάντερλαντ, Λιντς, Ίντερ και Μπράιτον και όλοι περιμένουν να δουν τις αποφάσεις του Σλοτ στα συγκεκριμένα παιχνίδια.