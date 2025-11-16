Λήξη συναγερμού στη Λίβερπουλ για τον Σαλάχ

Τέλος καλό όλα καλά, σχετικά με τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Στη Λίβερπουλ σήμανε συναγερμός επειδή ο 33χρονος διεθνής επιθετικός αποκλείστηκε από την αποστολή της Εθνικής Αιγύπτου, η οποία τη Δευτέρα αντιμετωπίζει το Πράσινο Ακρωτήρι σε φιλικό παιχνίδι.

Ακολούθησε επίσημη ενημέρωση η οποία ανέφερε: «Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Αιγύπτου, με επικεφαλής τον Χοσάμ Χασάν, πραγματοποίησε την προπόνησή της στην Αλ Άιν ενόψει ενός φιλικού αγώνα εναντίον του Πράσινου Ακρωτηρίου στις 6 μ.μ. τη Δευτέρα – ώρα Καΐρου – στο στάδιο Χάζα Μπιν Ζαγιέντ στην Αλ Άιν των ΗΑΕ. Επιβεβαιώθηκε επίσης η απουσία του δίδυμου Αχμέντ Σαγιέντ Ζίζο και Χαμντί Φατί από τον αγώνα του Πράσινου Ακρωτηρίου λόγω τραυματισμού, και ο Σαλάχ Μοχσέν υποβλήθηκε σε προπόνηση αποκατάστασης, εκτός από την ανάπαυση του Μοχάμεντ Σαλάχ, και τη μη συμμετοχή του στο φιλικό με το Πράσινο Ακρωτήριο.

Οι Τάρεκ Αμπού Ελ-Ενέιν και Μοχάμεντ Αμπού Χουσεΐν, μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, παρευρέθηκαν στην προπόνηση της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου».

Ο Σαλάχ, ο οποίος αντιμετωπίζει γκρίνιες επειδή δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικός με τη φανέλα της Λίβερπουλ, αν και εναντίον της ‘Αστον Βίλα σκόραρε σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, θα έχει την ευκαιρία να πάρει ανάσες πριν από την επιστροφή στην Premier League.

Η Αίγυπτος αγωνίζεται στο Διεθνές Κύπελλο Αλ Άιν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο πλαίσιο της διακοπής του Νοεμβρίου, όπου επίσης συμμετέχουν το Ιράν, το Ουζμπεκιστάν και το Πράσινο Ακρωτήριο σε ένα φιλικό τουρνουά τεσσάρων ομάδων. Αντιμετώπισε το Ουζμπεκιστάν στα ημιτελικά την Παρασκευή, με τον Σαλάχ να παίζει και τα 90 λεπτά. Αλλά η Αίγυπτος έπεσε θύμα έκπληξης καθώς ηττήθηκε 2-0 και έχασε μια θέση στον τελικό εναντίον του Ιράν.

Ετσι, οι Φαραώ θα αντιμετωπίσουν το Πράσινο Ακρωτήριο σε έναν αγώνα για την τρίτη θέση τη Δευτέρα, και ως εκ τούτου αποφάσισαν να δώσουν στον Σαλάχ μια ανάσα.