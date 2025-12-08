«Ο δικός μας Μέσι»: Ενθουσιασμός στον κόσμο της Μπράιτον για τον Κωστούλα (pics)

Ο Μπάμπης Κωστούλας πέρασε ως αλλαγή στο 72′ του αγώνα της Μπράιτον με τη Γουέστ Χαμ για τη 15η αγωνιστική της Premier League και είχε συμμετοχή στο γκολ της ισοφάρισης των «γλάρων», σε φάση που επιχείρησε ψαλιδάκι, αλλά η μπάλα κατέληξε στον Ρούτερ που σκόραρε για το τελικό 1-1.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ήταν πραγματικά παντού, «σφυροκόπησε» ανελέητα την άμυνα των «σφυριών», είχε 17 επαφές με την μπάλα και επιχείρησε ένα ανάποδο ψαλίδι που λειτούργησε ως «ασίστ» για το γκολ του Γάλλου επιθετικού.

Ο 18χρονος άσος αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά του στο Νησί και μετά την εξαιρετική του εμφάνιση την Κυριακή ο κόσμος της Μπράιτον τον αποθέωσε στα social media κι αναρωτιέται: «Είναι ο δικός μας Μέσι;», ζητώντας παράλληλα να του δοθεί φανέλα βασικού.

Δείτε τα σχόλια των οπαδών της Μπράιτον στο «X»:

lionel messi is running around at the amex stadium pic.twitter.com/QwRmcEA3So — ya𝓼in ayari 🇸🇪🐐 (@AyariGoat) December 7, 2025

Massive shoutout to Babis, thought he was fantastic this afternoon a very impactful cameo! 🇬🇷💙🤍#Brighton #BHAFC pic.twitter.com/NQyAkuM4wO — Andrew James (@AndrewJames1901) December 7, 2025