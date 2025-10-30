Προπονητής Μπράιτον: «Ο Κωστούλας έπαιξε πολύ καλά, τρέχει πολύ»
Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χίρτσελερ, στάζει μέλι για τον Μπάμπη Κωστούλα, εξήγησε τον λόγο που τον έκανε αλλαγή στον αγώνα με την Αρσεναλ και ανέλυσε το πλάνο ένταξής του στην ομάδα
Η Άρσεναλ επικράτησε με της Μπράιτον με 2-0 στο «Έμιρεϊτς» και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Λιγκ Καπ.
Οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας πήραν φανέλα βασικού στο παιχνίδι του Λονδίνου, δείχνοντας αρκετά καλά στοιχεία. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο, ενώ ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ έπαιξε σε όλο το 90λεπτο.
Ο προπονητής των «γλάρων» Φαμπιάν Χίρτσελερ, ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για την απόφαση να αποσύρει τον 18χρονο Έλληνα στο ημίχρονο του παιχνιδιού, ξεκαθαρίζοντας πως έγινε για λόγους φυσικής κατάστασης, ενώ τόνισε πως είναι πολύ χαρούμενος με τις εμφανίσεις του ποδοσφαιριστή.
Οι δηλώσεις του προπονητή της Μπράιτον:
«Έπαιξε πολύ καλά. Έγινε αλλαγή για λόγους φυσικής κατάστασης, για αυτό τον βγάλαμε. Γενικά είμαστε πολύ χαρούμενοι μαζί του. Τρέχει πολύ. Πρέπει να προσαρμοστεί στην ένταση στης Premier League, πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις και για αυτό πρέπει να του δώσουμε χρόνο».
