Σε μία προσπάθεια να βγάλει περισσότερους οφειλέτες από το αδιέξοδο η κυβέρνηση προωθεί νέες ρυθμίσεις για τα ιδιωτικά χρέη, που περιλαμβάνουν διεύρυνση του εξωδικαστικού αλλά και αποδέσμευση υπό προϋποθέσεις τραπεζικών λογαριασμών.

Ειδικότερα, κατ’ αρχάς διευρύνεται η περίμετρος του εξωδικαστικού και δικαίωμα ένταξης θα έχουν όσοι έχουν χρέη από 5.000 έως 10.000 ευρώ. Ρύθμιση που καλύπτει περί 300.000 οφειλέτες.

Η νέα ρύθμιση θα προσφέρει σε περισσότερους πιο προσαρμοσμένους όρους αποπληρωμής, σταθερό επιτόκιο γύρω στο 3% για συγκεκριμένη περίοδο και, υπό όρους, ακόμη και μερική διαγραφή οφειλής, τόκων ή προσαυξήσεων.

Ένα μέτρο, που εκτιμάται ότι θα δώσει χρονικά περιθώρια σε όσους πραγματικά έχουν οικονομική αδυναμία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί

Ταυτόχρονα με τη διεύρυνση της περιμέτρου του εξωδικαστικού μηχανισμού, δρομολογείται και η δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης του τραπεζικού λογαριασμού.

Πώς θα γίνεται το ξεμπλοκάρισμα των τραπεζικών λογαριασμών; Σε πρώτη φάση ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλει κατ’ ελάχιστον το 25% της οφειλής και εν συνεχεία να προχωρήσει σε ρύθμιση του υπολοίπου προς τη φορολογική διοίκηση. Έτσι θα τού παρασχεθεί μία ευκαιρία προκειμένου να ανακτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό του.

Αυτή η δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης δίνεται άπαξ και είναι μια προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ένα αναγκαίο μέρος των εσόδων των επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των πολιτών θα παραμένει διαθέσιμο για την κάλυψη των βασικών λειτουργικών τους αναγκών.

Προς τούτο θα υπάρξει και εξουσιοδοτική πρόβλεψη από την ΑΑΔΕ για την ακριβή λειτουργία του εν λόγω μηχανισμού.

Οι 72 δόσεις

Παράλληλα, από τον Ιούνιο δίνεται η δυνατότητα ένταξης σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών οφειλών που δεν έχουν ρυθμιστεί. Δίνεται η δυνατότητα ένταξης σε ρύθμιση 72 δόσεων για οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31/12/2023 και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης την 21η Απριλίου του 2026, δηλαδή τη χθεσινή μέρα.

Προϋπόθεση υπαγωγής είναι είτε η αποπληρωμή είτε η ρύθμιση τυχόν οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά το 2023 μέσω της πάγιας ρύθμισης.