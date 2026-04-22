Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
Τραπεζικοί λογαριασμοί: Πώς ξεμπλοκάρουν – Όσα πρέπει να γνωρίζετε
Οικονομικές Ειδήσεις 22 Απριλίου 2026, 19:32

Τραπεζικοί λογαριασμοί: Πώς ξεμπλοκάρουν – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Σε μία προσπάθεια να βγάλει περισσότερους οφειλέτες από το αδιέξοδο η κυβέρνηση προωθεί νέες ρυθμίσεις για τα ιδιωτικά χρέη, που περιλαμβάνουν διεύρυνση του εξωδικαστικού αλλά και αποδέσμευση υπό προϋποθέσεις τραπεζικών λογαριασμών.

Ειδικότερα, κατ’ αρχάς διευρύνεται η περίμετρος του εξωδικαστικού και δικαίωμα ένταξης θα έχουν όσοι έχουν χρέη από 5.000 έως 10.000 ευρώ. Ρύθμιση που καλύπτει περί 300.000 οφειλέτες.

Η νέα ρύθμιση θα προσφέρει σε περισσότερους πιο προσαρμοσμένους όρους αποπληρωμής, σταθερό επιτόκιο γύρω στο 3% για συγκεκριμένη περίοδο και, υπό όρους, ακόμη και μερική διαγραφή οφειλής, τόκων ή προσαυξήσεων.

Ένα μέτρο, που εκτιμάται ότι θα δώσει χρονικά περιθώρια σε όσους πραγματικά έχουν οικονομική αδυναμία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί

Ταυτόχρονα με τη διεύρυνση της περιμέτρου του εξωδικαστικού μηχανισμού, δρομολογείται και η δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης του τραπεζικού λογαριασμού.

Πώς θα γίνεται το ξεμπλοκάρισμα των τραπεζικών λογαριασμών; Σε πρώτη φάση ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλει κατ’ ελάχιστον το 25% της οφειλής και εν συνεχεία να προχωρήσει σε ρύθμιση του υπολοίπου προς τη φορολογική διοίκηση. Έτσι θα τού παρασχεθεί μία ευκαιρία προκειμένου να ανακτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό του.

Αυτή η δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης δίνεται άπαξ και είναι μια προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ένα αναγκαίο μέρος των εσόδων των επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των πολιτών θα παραμένει διαθέσιμο για την κάλυψη των βασικών λειτουργικών τους αναγκών.

Προς τούτο θα υπάρξει και εξουσιοδοτική πρόβλεψη από την ΑΑΔΕ για την ακριβή λειτουργία του εν λόγω μηχανισμού.

Οι 72 δόσεις

Παράλληλα, από τον Ιούνιο δίνεται η δυνατότητα ένταξης σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών οφειλών που δεν έχουν ρυθμιστεί. Δίνεται η δυνατότητα ένταξης σε ρύθμιση 72 δόσεων για οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31/12/2023 και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης την 21η Απριλίου του 2026, δηλαδή τη χθεσινή μέρα.

Προϋπόθεση υπαγωγής είναι είτε η αποπληρωμή είτε η ρύθμιση τυχόν οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά το 2023 μέσω της πάγιας ρύθμισης.

Πόλεμος στο Ιράν: Ανοδος κόστους από χρώματα μέχρι αεροσκάφη

Πόλεμος στο Ιράν: Ανοδος κόστους από χρώματα μέχρι αεροσκάφη

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Ιράν: Αδύνατο το άνοιγμα του Ορμούζ εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
Οικονομικές Ειδήσεις 22.04.26

Ο Π. Σταμπουλίδης μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI τόνισε πως τα λιμάνια όταν θα είναι έτοιμα να τεθούν σε διαγωνιστική διαδικασία είναι πολύ σημαντικό να μη μείνουν πίσω από άποψη ανταγωνιστικότητας

Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου
Ενέργεια ως όπλο 22.04.26

Ο αγωγός Ντρούζμπα αναδεικνύεται σε κομβικό εργαλείο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ρωσική κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη τον έλεγχο του, ασκεί περαιτέρω πίεση στην Ευρώπη.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Δυναμικό παρών στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Χωρίς φόρο κληρονομιάς οι κοινοί λογαριασμοί – Πώς απαλλάσσονται
Σε περίπτωση θανάτου ενός συνδικαιούχου κοινού τραπεζικού λογαριασμού, η χρηματική κατάθεση και ο λογαριασμός αυτός περιέρχεται αυτοδικαίως στους λοιπούς επιζώντες συνδικαιούχους

#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς
Ανησυχητική έρευνα του Guardian με ανάλυση του hashtag ToddlerScincare αποκάλυψε εκατοντάδες βίντεο με νήπια και παιδιά κάτω των 13 ετών να διαφημίζουν προϊόντα περιποίησης

Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία
Έπειτα από τρεις μήνες αντιπαράθεσης με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, η Ουκρανία αποκτά πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι ροές πετρελαίου στις δύο χώρες αναμένεται να ξεκινήσουν το πρωί της Πέμπτης.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ
Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση
Τον κίνδυνο μιας ευρύτερης οικονομικής και ενεργειακής αναταραχής, εφόσον παραταθεί το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ
LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ για την 4η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 2.

Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη
Άλλη μια τραγική υπόθεση γυναικοκτονίας αποκαλύπτεται πίσω από την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάτρης μετά από τρεις ημέρες ερευνών.

Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού
Από μικρά μπαλκόνια μέχρι ευρύχωρες βεράντες, κάθε εξωτερικός χώρος μπορεί να γίνει ο αγαπημένος μας στο σπίτι, αρκεί να σχεδιαστεί με φροντίδα και σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια
Γράφονται πολλά για παίκτες που «πάνε» και «φεύγουν» από τον Ολυμπιακό, αλλά ο Μπαρτζώκας ξέρει καλά πως η συγκέντρωση όλων πρέπει να είναι στο 100%, τώρα που η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία

Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά
Από τη Σάντρα Νάιτ στην Αντζελίκα Χιούστον και τη Λάρα Φλιν Μπόιλ... Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει για πάντα γνωστός ως ένας από τους πιο ατίθασους άνδρες του Χόλιγουντ.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

