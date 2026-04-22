22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
Οικονομικές Ειδήσεις 22 Απριλίου 2026, 18:30

Ο Π. Σταμπουλίδης μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI τόνισε πως τα λιμάνια όταν θα είναι έτοιμα να τεθούν σε διαγωνιστική διαδικασία είναι πολύ σημαντικό να μη μείνουν πίσω από άποψη ανταγωνιστικότητας

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Την πορεία των project που «τρέχει» το Υπερταμείο αλλά και τη συνεισφορά του στην ελληνική οικονομία παρουσίασε ο αναπληρωτής CEO του Υπερταμείου Πάνος Σταμπουλίδης, μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI και στοv δημοσιογράφο του OT, Χρήστο Κολώνα.

Ερωτηθείς για τα επόμενα βήματα στο κομμάτι των παραχωρήσεων και ειδικά των 22 περιφερειακών αεροδρομίων o Π. Σταμπουλίδης σημείωσε πως πρόκειται για έναν σύνθετο διαγωνισμό που έπρεπε να γίνει σωστά, με μελέτη των τεχνικών παραμέτρων. Τόνισε επίσης ότι θέλουμε τα αεροδρόμια συνολικά λειτουργούντα, κάτι σημαντικό για την περαιτέρω αναβάθμισή τους. Πέρασε αρκετός καιρός αλλά ήταν σημαντικό για να γίνει σωστά η διαδικασία και είμαστε πολύ κοντά στο να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία, πρόσθεσε.

Ο διαγωνισμός θα αφορά «πακέτο» την παραχώρηση για τουλάχιστον 40 έτη και είμαστε πολύ κοντά στο να δημοσιεύσουμε τον διαγωνισμό, είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως «στο πλαίσιο της ωρίμανσης έχουμε κάνει ένα ιδιότυπο sound market, έχουμε λάβει υπόψη τις συγκυρίες, που δεν είναι μόνο η οικονομική αλλά και η γεωστρατηγική συγκυρία. Θα κάνουμε έναν πολύ δομημένο διαγωνισμό και ελπίζω ότι θα έχουμε συμμετοχή».

Για τα λιμάνια που «τρέχει» το υπερταμείο, και συγκεκριμένα για την Ελευσίνα, είπε ότι πρόκειται για ένα ακόμα asset το οποίο το Υπερταμείο προσπαθεί να “ωριμάσει” με παραδοσιακά πετυχημένο τρόπο με επιδίωξη να προσελκύσει την αγορά. Όπως είπε, τα λιμάνια όταν θα είναι έτοιμα να τεθούν σε διαγωνιστική διαδικασία είναι πολύ σημαντικό να μη μείνουν πίσω από άποψη ανταγωνιστικότητας. «Δεν φτάνει μόνο να δώσεις ένα asset στην αγορά, αλλά να μη μείνουν πίσω και αυτά που κρατάς ακόμη στο χαρτοφυλάκιο», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις επιδιώξεις του Υπερταμείου για το 2026, στόχος είναι να αποτελέσει μια ριζική θεσμική αναμόρφωση στη λειτουργία των λιμανιών ώστε να είναι ανταγωνιστικά σε όλα τα επίπεδα. «Είμαστε σε διαβούλευση με την Πολιτεία και επιδιώκουμε να μπορούμε να φέρουμε πρακτικές managment και επιχειρηματικιές πρακτικές ώστε να είναι ανταγωνιστικά τα λιμάνια», είπε ο κ. Σταμπουλίδης, προαναγγέλλοντας και νέα νομοθετική πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ειδικότερα για την Ελευσίνα, ο αναπηρωτής CEO του Υπερταμείου είπε πως ετοιμάζεται ο διαγωνισμός εξηγώντας παράλληλα πως πρόκειται για ένα πρότζεκτ με ειδικές τεχνικές δυσκολίες, πηγαίνει για υποπαραχώρηση και στόχος είναι τους επόμενους μήνες να έχουμε ένα καθαρό μοντέλο υποπαραχώρησης.

Σε ερώτηση σχετικά τα τα διαγωνιστικά έργα στρατηγικής σημασίας του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κ. Σταμπουλίδης απάντησε ότι τα μεγάλα έργα παραδίδονται στους χρόνους τους -μέχρι 30 Ιουνίου- περισσότερα από 80 νοσοκομεία, 150 κέντρα υγείας με τον εξοπλισμό τους, αλλά και το 1566 τηλεφωνικό κέντρο που εξυπηρετεί καθημερινά 18.000 κλήσεις που αφορούν στο σύστημα υγείας.

Ωστόσο υπάρχουν και αστοχίες όπως είπε, αναφέροντας το παράδειγμα των αμφίβιων αεροσκαφών όπου χάθηκε κονδύλι 155 εκατ. ευρώ καθώς δεν ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός.

Αντίθετα τη σφραγίδα του Υπερταμείου έχει το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» που είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας στην Ελλάδα ύψους 1 δισ. για τις άμεσες προμήθειες βαρέος επιχειρησιακού εξοπλισμού και εναέριων μέσων πυρόσβεσης ή το πρόγραμμα Antinero που αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, και όπου ως χώρα έχουμε εισπράξει 550 εκατ. ευρώ για αντιπυρικές ζώνες, έχουν καθαριστεί πολλές χιλιάδες στρέμματα δασών και έχουν κατασκευαστεί δεκάδες φράγματα ομβρίων στην Αλεξανδρούπολη που είχε πληγεί από τις φωτιές τα προηγούμενα χρόνια.

Για τον ΟΣΕ και τα έργα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, είπε πως έχουμε δύο ειδών έργα, τις υπέργειες υποδομές που είμαστε στη φάση ωρίμανσης και το GSMR για να το πρκηρύξουμε εάν προλάβουμε το 2026.

Τέλος για το πρόβλημα της στέγης, ο κ. Σταμπουλίδης είπε ότι η κοινωνική αντιπαροχή μας φέρνει μπροστά στη μεγάλη πρόκληση του πώς αξιοποιούμε τη δημόσια περιουσία, από την άλλη θα πρέπει εμείς να μπορέσουμε αυτά που έχουμε βρει ως δημόσια ακίνητα να τα ωριμάσουμε ώστε να εκδηλώσει ενδιαφέρον η αγορά. Είμαστε, είπε κλείνοντας, πολύ κοντά στο να βγάλουμε τους πρώτους διαγωνισμούς.

Πόλεμος στο Ιράν: Ανοδος κόστους από χρώματα μέχρι αεροσκάφη

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Ιράν: Αδύνατο το άνοιγμα του Ορμούζ εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου
Ενέργεια ως όπλο 22.04.26

Ο αγωγός Ντρούζμπα αναδεικνύεται σε κομβικό εργαλείο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ρωσική κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη τον έλεγχο του, ασκεί περαιτέρω πίεση στην Ευρώπη.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Οικονομία 22.04.26

Δυναμικό παρών στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Χωρίς φόρο κληρονομιάς οι κοινοί λογαριασμοί – Πώς απαλλάσσονται
Οικονομία 22.04.26

Σε περίπτωση θανάτου ενός συνδικαιούχου κοινού τραπεζικού λογαριασμού, η χρηματική κατάθεση και ο λογαριασμός αυτός περιέρχεται αυτοδικαίως στους λοιπούς επιζώντες συνδικαιούχους

#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς
«Εκμετάλλευση» 22.04.26

Ανησυχητική έρευνα του Guardian με ανάλυση του hashtag ToddlerScincare αποκάλυψε εκατοντάδες βίντεο με νήπια και παιδιά κάτω των 13 ετών να διαφημίζουν προϊόντα περιποίησης

Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία
Πόλεμος στην Ουκρανία 22.04.26

Έπειτα από τρεις μήνες αντιπαράθεσης με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, η Ουκρανία αποκτά πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι ροές πετρελαίου στις δύο χώρες αναμένεται να ξεκινήσουν το πρωί της Πέμπτης.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ
On Field 22.04.26

Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
AI 22.04.26

Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Συνέντευξη 22.04.26

Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Τον κίνδυνο μιας ευρύτερης οικονομικής και ενεργειακής αναταραχής, εφόσον παραταθεί το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ
Πόλο 22.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ για την 4η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 2.

Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη
Ελλάδα 22.04.26

Άλλη μια τραγική υπόθεση γυναικοκτονίας αποκαλύπτεται πίσω από την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάτρης μετά από τρεις ημέρες ερευνών.

Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού
Τα Νέα της Αγοράς 22.04.26

Από μικρά μπαλκόνια μέχρι ευρύχωρες βεράντες, κάθε εξωτερικός χώρος μπορεί να γίνει ο αγαπημένος μας στο σπίτι, αρκεί να σχεδιαστεί με φροντίδα και σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια
On Field 22.04.26

Γράφονται πολλά για παίκτες που «πάνε» και «φεύγουν» από τον Ολυμπιακό, αλλά ο Μπαρτζώκας ξέρει καλά πως η συγκέντρωση όλων πρέπει να είναι στο 100%, τώρα που η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία

Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά
Womanizer ολκής 22.04.26

Από τη Σάντρα Νάιτ στην Αντζελίκα Χιούστον και τη Λάρα Φλιν Μπόιλ... Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει για πάντα γνωστός ως ένας από τους πιο ατίθασους άνδρες του Χόλιγουντ.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

