Σημαντική είδηση:
22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
Πάνω από 62.000 σπίτια έπληξε το Ισραήλ στον Λίβανο
Κόσμος 22 Απριλίου 2026

Κατά τη διάρκεια του πολέμου των έξι εβδομάδων σύμφωνα με αξιωματούχο του Λιβάνου

Περισσότερα από 62.000 σπίτια έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου των έξι εβδομάδων, δήλωσε σήμερα ένας Λιβανέζος αξιωματούχος.

«Σε σχεδόν 45 ημέρες (πολέμου), καταγράψαμε 21.700 σπίτια κατεστραμμένα και 40.500 με ζημιές», δήλωσε ο Σαντί Αμπντάλα, γενικός γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Επιστημονικών Ερευνών (CNRS) σε συνέντευξη Τύπου.

Μεταξύ 2ας Μαρτίου και της έναρξης της εκεχειρίας στις 17 Απριλίου, το Ισραήλ πραγματοποίησε μαζικές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο.

Ταυτόχρονα, διεξάγει επιχειρήσεις κατεδάφισης σπιτιών με τη χρήση εκρηκτικών σε συνοριακές πόλεις που έχει καταλάβει στον νότο, εμποδίζοντας τους κατοίκους να επιστρέψουν, σύμφωνα με λιβανικές αρχές, μάρτυρες και εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου που ελήφθησαν από ισραηλινό έδαφος.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του CNRS, «428 σπίτια καταστράφηκαν κατά τις πρώτες τρεις ημέρες» της εκεχειρίας.

Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για ένα μήνα στις συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν αύριο Πέμπτη με το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, δήλωσε νωρίτερα σήμερα μια επίσημη πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Χεζμπολάχ και Ισραήλ είχαν ήδη διεξάγει έναν καταστροφικό πόλεμο για περισσότερο από ένα χρόνο, ο οποίος έληξε τον Νοέμβριο του 2024 με κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, έπειτα το Ισραήλ συνέχισε να διεξάγει επιδρομές, ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα της χώρας.

Στη συνέντευξη Τύπου, η υπουργός Περιβάλλοντος Ταμάρα ελ-Ζέιν κατήγγειλε την «μαζική καταστροφή σε όλα τα επίπεδα» από το Ισραήλ από την έναρξη του προηγούμενου πολέμου.

Εκτίμησε ότι «περισσότερες από 220.000 οικιστικές μονάδες» έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή εν μέρει από το 2023.

Η ελ-Ζέιν τόνισε επίσης ότι στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, το Ισραήλ εργάζεται «για τον αφανισμό οικιστικών γειτονιών (…) ιστορικών χώρων, ακόμη και τόπων λατρείας, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιολογικών χώρων».

Κατήγγειλε επίσης μια «οικοκτονία» στον νότο, όπου δάση, γεωργικές εκτάσεις και υδάτινοι πόροι έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Ισραήλ σε αντίποινα για την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν.

Το Ισραήλ απάντησε με μαζικές αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες σκότωσαν περισσότερους από 2.300 ανθρώπους και εκτόπισαν πάνω από ένα εκατομμύριο, και με εισβολή στο νότιο τμήμα της χώρας.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διολίσθηση και «χτύπημα» σε ΔΑΑ και Aegean

Σπιτικό φαγητό: 8 εύκολοι τρόποι να τρώμε υγιεινά και θρεπτικά

Τραμπ: Μπορεί την Παρασκευή οι συζητήσεις με Ιράν

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου
Ενέργεια ως όπλο 22.04.26

Ο αγωγός Ντρούζμπα αναδεικνύεται σε κομβικό εργαλείο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ρωσική κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη τον έλεγχο του, ασκεί περαιτέρω πίεση στην Ευρώπη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Σφοδρή κριτική αντικαθεστωτικών για τη στάση της ΕΕ μετά τη νέα εκτέλεση – «Αδικαιολόγητη η σιωπή της Ευρώπης»
Κόσμος 22.04.26

Ηγετική μορφή μεταξύ των Ιρανών αντικαθεστωτικών άσκησε σήμερα κριτική στις ευρωπαϊκές χώρες ότι κάνουν ελάχιστα για να σταματήσουν τις εκτελέσεις στο Ιράν, αφότου η Τεχεράνη προχώρησε σε μια ακόμα εκτέλεση, με τους επικριτές να λένε ότι πρόκειται για καταστολή της διαφωνίας σε καιρό πολέμου. Ο ιστότοπος της ιρανικής δικαιοσύνης Mizan μετέδωσε σήμερα ότι ένας άνδρας […]

Βέλγιο: Οι πολίτες καλούνται να ετοιμάσουν «κιτ έκτακτης ανάγκης» για περίπτωση κινδύνου
Να μην στρουθοκαμηλίζουμε 22.04.26

Με φόντο το «ασταθές διεθνές πλαίσιο» και την κλιματική κρίση το Βέλγιο ζητά από τους πολίτες να εφοδιαστούν με συγκεκριμένα είδη που θα τους επιτρέψουν να επιβιώσουν τις πρώτες τρεις ημέρες σε περίπτωση κρίσης

Τραμπ: Η εκεχειρία θα παραταθεί έως πέντε μέρες, λέει το Axios – Με τις βαλίτσες στο χέρι ο Βανς τελικά έμεινε σπίτι
Το παρασκήνιο 22.04.26

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios αναφέρει ότι ο Τραμπ αποφάσισε να παρατείνει την εκεχειρία αλλά όχι επ' αόριστον - Οι λόγοι που οδήγησαν στην αναβολή ταξιδιού του Βανς

ΗΠΑ: Αρκούδα εγκλωβισμένη επί ώρες σε δέντρο αναστάτωσε γειτονιά στο Άλμπανι – Πώς την κατέβασαν
Στη Νέα Υόρκη 22.04.26

Η αρκούδα ανέβηκε στο δέντρο περίπου στις 2:00 τη νύχτα και παρέμεινε εκεί μέχρι λίγο πριν από το μεσημέρι της επόμενης μέρας, ύστερα από χορήγηση αναισθητικού από ειδικούς για την άγρια ζωή

Τραμπ: Πλήγμα από Βιρτζίνια εν όψει midterms – Αλλάζει ο εκλογικός χάρτης δίνοντας ώθηση στους Δημοκρατικούς
Δημοψήφισμα 22.04.26

«Συγχαρητήρια, Βιρτζίνια!» πανηγύρισε ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, που είχε εμπλακεί άμεσα και ενεργά στην εκστρατεία υπέρ του «ναι» στο δημοψήφισμα

Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης
Κόσμος 22.04.26

Οι εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών προειδοποιούν για έναν αυξανόμενο κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας που μπορεί να επηρεάσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
Λευκός Οίκος vs Βατικανού 22.04.26

Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Τραμπ: «Ίσως και την Παρασκευή οι συζητήσεις με το Ιράν» – Διάψευση υπ. Ναυτιλίας για κατάληψη του πλοίου «Epaminondas»
Σε τεντωμένο σκοινί 22.04.26 Upd: 19:06

Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας κάτι που οι Ιρανοί θεωρούν τέχνασμα για να κερδίσει χρόνο - «Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών αποτελεί πράξη πολέμου», λέει η Τεχεράνη προσθέτοντας πως θα αντισταθεί «στον εκφοβισμό» - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ιράν: Εάν ΗΠΑ και Ισραήλ επιτεθούν ξανά «αποχαιρετήστε την παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή»
Απειλές Ιράν 22.04.26

Το Ιράν απειλεί να τερματιστεί η παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, εάν ΗΠΑ και Ισραήλ επιτεθούν ξανά, καθώς θα άρχιζε σε αντίποινα να πλήττει ακόμη πιο σκληρά τις γειτονικές μοναρχίες του Κόλπου.

Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού
Τα Νέα της Αγοράς 22.04.26

Από μικρά μπαλκόνια μέχρι ευρύχωρες βεράντες, κάθε εξωτερικός χώρος μπορεί να γίνει ο αγαπημένος μας στο σπίτι, αρκεί να σχεδιαστεί με φροντίδα και σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
Οικονομικές Ειδήσεις 22.04.26

Ο Π. Σταμπουλίδης μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI τόνισε πως τα λιμάνια όταν θα είναι έτοιμα να τεθούν σε διαγωνιστική διαδικασία είναι πολύ σημαντικό να μη μείνουν πίσω από άποψη ανταγωνιστικότητας

«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια
On Field 22.04.26

Γράφονται πολλά για παίκτες που «πάνε» και «φεύγουν» από τον Ολυμπιακό, αλλά ο Μπαρτζώκας ξέρει καλά πως η συγκέντρωση όλων πρέπει να είναι στο 100%, τώρα που η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία

Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά
Womanizer ολκής 22.04.26

Από τη Σάντρα Νάιτ στην Αντζελίκα Χιούστον και τη Λάρα Φλιν Μπόιλ... Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει για πάντα γνωστός ως ένας από τους πιο ατίθασους άνδρες του Χόλιγουντ.

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Παραληρηματικές δηλώσεις Βούλτεψη κατά της Κοβέσι με «άρωμα» Τσαουσέσκου
Παρασκήνιο 22.04.26

Έχει χαθεί το μέτρο στη Νέα Δημοκρατία… Νέα σφοδρή επίθεση στη Λάουρα Κοβέσι, αυτή τη φορά από τη Σοφία Βούλτεψη. Θα επιθυμούσε γαλλικό «άρωμα» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι… καθεστώς Τσαουσέσκου.

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «ύστατο χαίρε» στον Στέφανο Ληναίο με τραγούδια Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Λοΐζου
Ελλάδα 22.04.26

Σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον γνωστό ηθοποιό Στέφανο Ληναίο, την Τετάρτη 22 Απριλίου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας, όπως ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου
Ενέργεια ως όπλο 22.04.26

Ο αγωγός Ντρούζμπα αναδεικνύεται σε κομβικό εργαλείο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ρωσική κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη τον έλεγχο του, ασκεί περαιτέρω πίεση στην Ευρώπη.

Αίρεται η ασυλία των 13 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Θύματα και απροστάτευτοι δηλώνουν οι εγκαλούμενοι που ζήτησαν την άρση
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Στις τοποθετήσεις τους, και οι 13 ζήτησαν από το Σώμα να ψηφίσει θετικά, για να τους δοθεί η δυνατότητα να αποδείξουν την αθωότητά τους, ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, έφτασαν στο σημείο να κουνήσουν και το δάχτυλο στους συναδέλφους τους αλλά και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους: Ξεκίνησε η δίκη του 39χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του με σφυρί – «Εδρασα εν βρασμώ»
Ελλάδα 22.04.26

Ο καθ΄ομολογίαν δράστης της ανθρωποκτονίας ο οποίος στην απολογία του στην ανακρίτρια είχε υποστηρίξει πως σκότωσε τη γυναίκα του επειδή τη ζήλευε σήμερα στο δικαστήριο είπε πως έδρασε εν βρασμώ.

Για όλα φταίει το «επώνυμο», λέει ο Καραμανλής – Δηλώνει αθώος και επαναλαμβάνει ότι δεν θα πολιτευτεί
Άρση ασυλίας 22.04.26

Στο επώνυμο της οικογένειας Καραμανλή αποδίδει ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ, Κώστας Αχ. Καραμανλής, το γεγονός ότι ζητείται η διερεύνησή του από την Δικαιοσύνη για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό κακουργήματος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ εντύπωση προκάλεσε η δήλωση ότι «προτάσσει το καθήκον για την πατρίδα από τον επαγγελματισμό της πολιτικής», με νωπές τις μνήμες από την εκλογική του κάθοδο λίγους μήνες μετά την τραγωδία των Τεμπών

ΚΚΕ: Το μέρισμα κοροϊδίας που παρουσίασε ως «επιτυχία» ο Μητσοτάκης δεν αγγίζει στο ελάχιστο το πρόβλημα της ακρίβειας
Επικαιρότητα 22.04.26

«Επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά για ποιους 'πιάνουν τόπο οι θυσίες'», τονίζει το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα περίπου 500 εκατ. ευρώ, ενώ το «ματωμένο» πλεόνασμα άγγιξε τα 4,4 δισ.

Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)
On Field 22.04.26

Μια ομάδα χωρίς σούπερσταρ, χωρίς μπάτζετ στα ουράνια, χωρίς πολυδιαφημισμένο προπονητή αλλά... ομάδα με τα όλα της και με μια έδρα -σχεδόν- απόρθητη, είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Βαλένθια, στο δρόμο για το Final-4.

«Τροία 2026»: Eντυπωσιακή άσκηση στο Λιμάνι της Πάτρας για εξουδετέρωση «χημικής απειλής»
Ελλάδα 22.04.26

Στο πλαίσιο της άσκησης «Τροία 2026» η ΕΜΑΚ, η Πυροσβεστική, το Λιμενικό εργάστηκαν πάνω στο σενάριο εξουδετέρωσης «χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής ή πυρηνικής απειλής»

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

